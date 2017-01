Cafetaleros Debutan en el Clausura 2017

* Hoy Ante Coras a las 19:00 Horas

* En el Estadio Olímpico

“Vamos a demostrar que este es un proyecto exitoso, un proyecto que está bien pensado”: Orantes Costanzo

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros enfrentarán a Coras Tepic, hoy a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico, por lo que el presidente del club, Gabriel Orantes Costanzo, pronosticó un sonado triunfo del equipo tapachulteco, en la primera jornada del Clausura 2017 del Ascenso.

El arranque del torneo trae buenos propósitos para el equipo, deseos que tienen como argumentos el buen plantel que se confeccionó en busca del ascenso.

“3-0, vamos a devolverles el favorcito que nos dieron el torneo pasado. Estamos con muchas ganas de que ya empiece. Cuando uno tiene un torneo, con los problemas que tuvimos, con los resultados que no fueron los que uno pronosticaba, siempre tienes más hambre y más ganas de sacarte la espina y a demostrar que este es un proyecto exitoso, un proyecto que está bien pensado, bien cimentado y esperemos que a partir de este día podamos comenzar por el buen camino. Coras nos propinó una derrota importante de 3-0 el torneo pasado, una derrota que nos sacudió muy fuerte porque teníamos grandes planes y nos costó varias semanas salir de ese marcador. Creo que ahora tenemos una oportunidad de limpiar esa imagen con nuestra afición”.

En cuanto al armado del equipo, reconoció la calidad de la legión brasileña que integra la plantilla: Ramón Da Silva, Roberto Dias, William Massari y Tiago Dutra, quienes se unen a Bruno Tiago y “Tanque” Douglas.

“El jugador brasileño es un jugador con bastantes aptitudes, con grandes cualidades, nosotros tenemos una persona que nos ha recomendado algunos jugadores, como el caso de Bruno Tiago, Rafinha, Tanque y varios otros. La verdad que al hacer el análisis, vimos que tienen condiciones. Antes que el tema cancha vemos la seriedad y profesionalismo de cada uno, por eso los trajimos”.

A la par, el plantel ha sido integrado con jóvenes como Edy Brambila, Adrián Marín, Luis Hernández, Martín Zúñiga, entre otros, quienes le dan dinamismo y velocidad a la ofensiva del equipo.

“La idea que teníamos era bajar el promedio de edad, tener un equipo más dinámico, de mayor garra, de mayor lucha, me parece que esta división requiere de eso para ser exitoso y la llegada de estos jugadores nos dará mucha vitalidad, nos trae mucha energía. Creo que para ellos es una oportunidad de crecer en lo deportivo, en lo personal. En el futbol se puede ganar o perder, pero nunca debes dejar nada guardado, siempre tienes que dar todo el esfuerzo dentro de la cancha”.

En cuanto a Martín Zúñiga, nacido en Tapachula, Orantes Costanzo destacó el compromiso del delantero con su gente y su ciudad.

“Martín es una gran persona, un gran jugador. Cuando me senté con él en la Pretemporada, él estaba trabajando con Jaguares, le dije que había una posibilidad de jugar con Cafetaleros y a la primera me dijo que sí. Él siente un compromiso con la ciudad, con la afición y eso es algo importante. Cuando se es joven, este tipo de retos a veces no lo asumen con tanta madurez y él sí, lo hizo desde el principio, creo que le va a traer buenas cosas en este torneo”.

Un tema importante para el club y para la Directiva es el apoyo de la afición, que ayuda a tener grandes equipos y buenos torneos, aseveró el directivo chiapaneco.

“Los equipos vivimos de la afición, no sólo apoyando, sino comprando los boletos, porque esto cuesta y cuesta bastante sacarlo adelante y para traer buenos jugadores y hacer cosas importantes se necesita dinero, entonces el apoyo que ellos nos puedan dar es muy valioso para el proyecto. Yo sólo quiero agradecerles que desde el día uno siempre han estado. En la presentación del equipo los jugadores sintieron la emotividad, la efusividad que la afición de Tapachula tiene, las esperanzas que están puestas y lo que nos queda es demostrarlo partido a partido. Ante Coras es una primera oportunidad para hacerlo y en ocho días tenemos dos partidos más que son importantes para obtener una posición y unos puntos que pueden darnos mucha confianza e iniciar bien”.

En ese sentido, Gabriel Orantes agradeció el apoyo incondicional de la afición en la presentación en el Parque Central.

“Está demostrado cada torneo que Cafetaleros arma uno de los mejores planteles, hemos tenido gente en el banquillo con mucha experiencia, con gran éxito, desde Carlos de los Cobos y hasta Mauro Camoranesi, siempre hemos tenido gente con capacidad demostrada. El futbol lo que tiene a veces, es que aunque estén todos los ingredientes puestos, no te salen las cosas, pero creo que de tres torneos, haber calificado en dos es algo muy importante, pocos equipos lo han hecho y sobre todo en un proyecto que inicia”, finalizó. EL ORBE/Nelson Bautista.

Esta nota fue publicada el día: 7, enero, 2017