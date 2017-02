Correcaminos Vs. Cafetaleros

* En Ciudad Victoria, Tamaulipas

Tapachula, Chiapas.- Hoy a las 20:00 horas, Cafetaleros jugarán ante Correcaminos, en Ciudad Victoria, Tamaulipas y de cara al partido, el atacante Adrián Marín comentó sobre el torneo.

Luego de dos meses de estancia en Tapachula, se siente como en casa y por ello la responsabilidad de darle alegrías a su afición, confiado en que Cafetaleros tiene un gran equipo para revertir el arranque del torneo y salir adelante.

“La verdad nos estamos acoplando al profe, a las cosas que nos pide. Hay competencia interna, en cada posición hay dos o tres jugadores que lo pueden hacer muy bien, siempre al final de cuentas juegan 11 y hay que apoyar al que juega y al que no”.

El veloz jugador reconoció las consecuencias del mal arranque del equipo y por lo mismo sabe que no hay margen de error.

“Sabemos que tuvimos un arranque demasiado complicado, donde no se nos dieron los resultados. No podemos desaprovechar los juegos de local, darle las alegrías que quiere la afición y aunque es un torneo demasiado difícil, todavía tenemos muchos partidos para levantar esto, para ir por la Liguilla”.

El relevo en el timón sacudió al grupo, pues es una de las consecuencias del arranque cafetalero, pero más que alarmarse, Adrián Marín toma las cosas positivas y se mentaliza en revertir la situación.

“Sé que el cambio siempre es para mejorar y para hacer las cosas bien, las cosas no nos salieron como queríamos, la verdad que tratamos de hacer las cosas al cien para sacar el equipo adelante y lamentablemente no se nos dieron los resultados y ahora que tenemos al profe Ramírez, hay que luchar para sacar al equipo adelante, conseguir los mayores puntos posibles”, indicó.

El tema personal siempre pesa en el rendimiento y ante la pregunta, el playera 13 de Cafetaleros de Tapachula se siente muy a gusto en el Soconusco chiapaneco. “En lo personal me siento bien, me siento a gusto, hay grandes compañeros, el equipo está muy bien armado, estoy muy a gusto, pero a veces no sólo basta con lo personal, nos está faltando algo para sacar el equipo adelante”.

Para finalizar, el delantero recordó que tienen una semana intensa, donde incluye visita a Tamaulipas y a Cancún en un lapso de una semana.

“El equipo está mentalizado en ir paso a paso para buscar la Liguilla, se viene una semana intensa porque jugamos contra Correcaminos, el martes recibimos a Zacatepec y luego tenemos que viajar a Cancún para enfrentar al Atlante, pero estamos pensando en Correcaminos y conseguir el segundo triunfo del torneo para poco a poco salir adelante”, finalizó. EL ORBE/NB.

