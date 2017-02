Karatecas se Preparan Para Torneo de Asociaciones

* A Celebrarse el 18 de Febrero en Tuxtla Gutiérrez

Tapachula, Chiapas.- Alumnos de “Shindo Kan”, que dirige Héctor Domínguez Espinoza, están entrenando para el 1er. Torneo de Asociaciones de Karate de Chiapas, que se llevará a cabo este 18 de Febrero en Tuxtla Gutiérrez.

Domínguez Espinoza precisó que en días pasados tuvieron exámenes de cambio de grados y cinta, y están listos para este primer evento.

Son poco más de 20 jóvenes quienes acudirán a participar con escuelas de otros municipios.

Destacó que los competidores de “Shindo Kan” entrenan no sólo para este evento, sino para los que vienen.

Recordó que el karate es de origen japonés y que es recomendado para usarse como defensa personal y es que lo practican niños, mujeres y personas de más de 60 años de edad.

“Este deporte que para muchos es muy peligroso, lo pueden practicar desde niños hasta adultos. No se limita a la edad ni la condición social, es un deporte para todos”, subrayó.

Finalmente, hace la invitación a todos aquellos que deseen aprender artes marciales, se pueden inscribir en 1a. Oriente No. 41 entre 9a. y 11 Norte, Colonia Centro. EL ORBE/Nelson Bautista.

Esta nota fue publicada el día: 3, febrero, 2017