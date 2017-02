KND Indeco es Campeón

* De la Liga de Futbol del “May”.

* Dentro de la categoría Infantil y Juvenil Sub-13.

Tapachula, Chiapas.- El cuadro de KND Indeco se proclamó campeón, tras vencer 2-1 a Seirin, con goles de Efrén de León y Elmer Luis, durante un emocionante juego en la cancha del deportivo Indeco.

Partido de la categoría Infantil y Juvenil Sub-13 de la Liga de Futbol del “May”, que resultó bastante apretado en los primeros 10 minutos de juego porque ambos equipos se atacaban con todo, pero no lograban dañar la portería rival. Fue a partir del minuto 19, cuando KND Indeco se consiguió el 1-0, por medio de Efrén de León, que de tiro de media distancia superó al guardameta rival.

Los pequeñines de Seirin buscaron el empate antes de que concluyera la primera mitad a través de fuertes tiros de media y larga distancia, pero no consiguieron anotar.

Para el segundo tiempo, los elementos de Seirin saltaron al terreno de juego tomando las riendas del partido y de inmediato encontraron el empate a uno, esto gracias a un fuerte remate de cabeza de Juan Castro.

Con el empate a uno, se realizaron grandes jugadas de peligro, era el cuadro de Seirin quien se mostraba bastante peligro en el ataque, pero no lograba asegurar un segundo gol que los llevaría al triunfó.

Poco a poco los jugadores de KND Indeco fueron recuperando el esférico y fue con la anotación de Elmer Luis que terminaron dominando a sus contrincantes, dejando la pizarra en 2-1.

Al finalizar el partido, Víctor Ortiz, en representación de Luis Alberto Trujillo Domínguez, presidente de la liga, hizo entrega de 2,000 pesos al campeón y 1, 000 al subcampeón. EL ORBE/NB