Cafetaleros por la Victoria Ante Celaya

* Hoy a las 19:00 Horas

Celaya Vs. Cafetaleros

* Los Tapachultecos se Ubican en el Puesto 15; los Toros Están en el Octavo

* Con una Goliza de 5-1 Ante Venados de Yucatán en la Jornada Pasada, los Cafetaleros Recuperaron la Confianza

Tapachula, Chiapas.- Cafetaleros buscarán continuar la buena racha, hoy sábado cuando visiten en punto de las 19:00 horas la difícil cancha de los Toros de Celaya, en duelo de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2017 del Ascenso MX.

El buen funcionamiento tapachulteco demostrado de tres fechas para acá, se pondrá a prueba ante unos bravos Toros que mantienen su buen nivel, reto que afronta el defensa central de Cafetaleros, Héctor Morales.

“Traemos la buena racha de haber ganado en casa con un marcador contundente que nos da mucha confianza y sabemos de antemano que será un partido complicado, ante un rival que ha hecho muy buenos partidos de local. Será un buen parámetro y trataremos de sumar puntos fuera de Tapachula”, precisó.

Al toro por los cuernos y para la plantilla del Soconusco no hay más explicaciones a la mala racha del inicio del torneo, y después de sacudirse el tema mental, vive otro momento en el certamen de la Liga de Plata.

“A veces es difícil, porque si te vas al historial de los partidos, no se había jugado mal, simplemente es un poquito la desconfianza del grupo y era cuestión de desbloquearnos, afortunadamente tuvimos un buen partido el fin de semana pasado y esperemos que nos dé un empujoncito para seguir haciendo las cosas bien, como se vienen haciendo, y tratar de sumar de a tres de visita ante un gran rival”, indicó.

Con siete unidades en lo que va del torneo, ocho menos que su rival en turno, Cafetaleros tiene como objetivo escalar posiciones en la tabla general en busca de la siguiente etapa.

“Sabemos de antemano que en esta liga no tienen mucho que ver los lugares, es conforme cierres, matemáticamente todavía falta mucho para que cierre el torneo, vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, sabemos que los equipos que cierren bien son más peligrosos. Lamentablemente el arranque de triunfos ha venido tarde, pero nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde para tratar de conseguir Liguilla”.

Héctor Miguel reconoce el buen funcionamiento del conjunto del Soconusco y sabe que deberá mantenerlo frente a Celaya, pues de esta manera será más fácil conseguir el triunfo.

“Debemos seguir jugando como lo venimos haciendo, ser un equipo que presione, contundente y que haga bien las cosas de visita, seguir siendo el mismo equipo tanto de local como fuera de casa”.

Al ser cuestionado sobre si es la mejor versión de Cafetaleros, aseveró que no hay límites para mejorar. “Nunca hay límites, no hay tope, tratar cada día, cada semana, cada juego mejorar, acoplarnos cada vez al sistema de juego que quiere el entrenador, eso es clave para nosotros, para hacer las cosas bien, cada partido el equipo se ve más enchufado y eso es de hace tres partidos, lamentablemente los resultados no se nos habían dado y esperemos que este sea un empuje para conseguir los buenos resultados”, finalizó. EL ORBE.