Deportivo Niki Supera a Los Vengadores

* En la Categoría Infantil del Futbol Rápido de “Democracia”

* Con Goles de Gutiérrez, Vargas, Rabanales y Pérez

Tapachula, Chiapas.- En actividad de la categoría Infantil en el Futbol Rápido de “Democracia”, Deportivo Niki goleó 4-1 a Los Vengadores.

Partido complicado para Los Vengadores, que no podían ante la peligrosa delantera del rival, que con Miguel David Gutiérrez y José Ramón Vargas, tenía ventaja de 2-0.

Deportivo Niki no se confiaba y con gol de Carlos Rabanales, ampliaba el marcador a 3-0 ante de concluir la primera mitad.

En la reanudación de las acciones, Los Vengadores descontaban 3-1, parecía que reaccionaban, pero Deportivo Niki no los dejaba anotar.

Deportivo Niki continuaba con el control del balón y Martín Pérez sellaba la victoria de 4-1. EL ORBE/Nelson Bautista.