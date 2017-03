Real Madrid, Campeón.

* En la Categoría Sub 13 de la Liga de Futbol “Democracia”

* Al Derrotar a Deportivo Kiki

Tapachula, Chiapas.- Real Madrid se proclamó Campeón, al superar en penales a Deportivo Kiki, en la categoría Sub 13 de la Liga de Futbol Rápido “Democracia”, apadrinada por Luis Alberto Trujillo Domínguez “El May”.

Partido bastante aguerrido desde el inicio. Los equipos saltaron a la cancha para definir el Campeonato y las jugadas de peligro eran muchas, metiendo en aprietos a los arqueros, quienes respondían con buenas atajadas.

Deportivo Kiki, comandado por Fernanda Vargas, intentaba dominar, pero Real Madrid no se dejaba y Kelsi Torres anotaba el 1-0.

El Deportivo Kiki empataba a 1 en la segunda mitad y las acciones se pusieron más emocionantes pero sin goles, por lo que definirían el título en penales.

Desde los once pasos, Real Madrid era mejor, sobre todo por la actuación de Cristian Rabanales, quien de pierna derecha firmaba el Campeonato.

Al finalizar el partido, Luis Alberto Trujillo Domínguez premió al Campeón con 2,500 pesos y al Subcampeón con 1,500. EL ORBE/Nelson Bautista.