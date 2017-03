Chiapanecos en Parapanamericano Juvenil 2017

* Los Basquetbolistas se Encuentran en la Ciudad de Sao Paulo, Brasil

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Los atletas chiapanecos, Jesús Ignacio Gómez Estrada y Andrés Gerardo Santiago Gómez, del basquetbol sobre sillas de ruedas, arribaron a la ciudad de Sao Paulo, Brasil, junto al equipo nacional Sub 21 que representará a México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017.

“Dos de nuestros atletas fueron seleccionados para ser parte de la Selección Nacional que viajó a Brasil para los Juegos Parapanamericanos Juveniles. Esta participación es el resultado de un proceso de seis concentraciones, de aproximadamente un mes cada una”, indicó Jorge Adrián Figueroa Flores, entrenador de la Selección Chiapas de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas.

Los jóvenes seleccionados, así como su entrenador y el resto de jugadores que integran la Asociación Chiapaneca de la especialidad, están muy contentos con el resultado.

“Estamos muy contentos porque desde hace tiempo la Selección Nacional se ha enfocado en los jóvenes de Chiapas por el trabajo que se ha realizado. Todos nuestros atletas están muy motivados y le han puesto más empeño a los entrenamientos y eventos, porque saben que el esfuerzo diario trae excelentes resultados”, aseveró Figueroa Flores.

Por otra parte, el entrenador de la Selección Chiapas de Basquetbol Sobre Silla de Ruedas explicó que “eran tres los jóvenes de Chiapas los que el equipo nacional había convocado, pero por un problema con el pasaporte un jugador ya no pudo asistir”, a la competencia que se realizará del 20 al 26 de marzo en la ciudad brasileña.

La Selección Nacional Sub 21 de basquetbol sobre silla de ruedas está conformada por 12 atletas, de los cuales cuatro son de Guanajuato, dos de Chiapas y el resto de Sinaloa.

Cabe mencionar que toda la delegación mexicana que participa en Juegos Parapanamericanos Juveniles Sao Paulo 2017, fue abanderada por Manuel Portilla, subdirector de Cultura Física en la Conade, en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). La delegación de nuestro país está integrada por 96 atletas y participará en las disciplinas de natación, atletismo, baloncesto en silla de ruedas, boccia, futbol cinco, golbol, judo, tenis de mesa y powerlifting. EL ORBE/NB.