Panteritas, Tercer Lugar

* En la Sub 8 de la Liga “Infantil y Juvenil del May”

* Derrotando a Deportivo Adrián con Anotación de Luis Reyes

Tapachula, Chiapas.- Con anotación de Luis Reyes, el conjunto de Panteritas superó a Deportivo Adrián y se quedó con el tercer lugar, en la categoría Sub 8 de la Liga de Futbol “Infantil y Juvenil del May”.

Iniciaba el encuentro y ambos equipos hicieron que el público se pusiera de pie debido a las grandes acciones. Sin embargo, no había anotaciones y concluía la primera mitad.

Para el segundo tiempo, Deportivo Adrián estuvo cerca de marcar con Cristian Hernández, quien hizo vibrar el arco del oponente.

Los de Panteritas se fueron apoderando del balón y Luis Reyes anotaba el 1-0 con el que triunfan.

En más actividad, luego de empatar en penales, La Cuadrita Jr. derrotó en penales a Rigo, logrando el quinto lugar.

En representación de Luis Alberto Trujillo “El May”, Víctor Ortiz premió al tercer puesto con 700 pesos, al cuarto con 500, al quinto con vale por juegos de uniformes y al sexto con vales para pollos.

La directiva invita al público a que inscriba a sus equipos en las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 13, Sub 15 y Sub 18, en “Pollos May”, frente a La Villita. EL ORBE/Nelson Bautista.