Dortmund, Campeón

Tuxtla Chico, Chiapas.- Dortmund se proclamó Campeón, luego de vencer con marcador de 7-5 a San Miguel, en la categoría Libre de la Liga de Futbol Rápido FOVISSSTE, apadrinada por Luis Alberto Trujillo Domínguez El May.

Los jóvenes de Dortmund tomaron el control del juego, fueron ellos quienes anotaban 3 goles. Sin embargo, San Miguel no se dejaba intimidar y poco antes de concluir la primera mitad, acortaron distancia de 3-2.

Para el segundo tiempo, lo Dortmund continuaba dominando y sumaron cuatro para el 7-2.

San Miguel no se rendía, cerraba con todo pero no les alcanzaba y perdían 7-5.

En otros resultados, el cuadro de Cachorros FC se proclamó Campeón de Tabla Baja tras vencer a Barcelona con pizarra de 5-2.

Luego de estos encuentros, Luis Alberto Trujillo Domínguez premió al campeón Dortmund con 8,000 pesos y al Subcampeón San Miguel con 4,000 pesos. El monarca de Tabla Baja recibió 2,000 pesos.

Trujillo Domínguez invitó al nuevo campeonato el 17 de abril en la cancha de la Colonia FOVISSSTE, con premios de 11,000 al primero y 6,000 al segundo.

Las inscripciones y credenciales son totalmente Gratis. EL ORBE/Nelson Bautista.