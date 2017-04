Hoy Hexagonal Sub 17

* En “Institutos Participantes”

* Arranca a las 08:00 Horas

Tapachula, Chiapas.- La Liga de Futbol “Institutos Participantes” llevará a cabo el día de hoy, un Hexagonal en la Sub 17. Seis equipos estarán participando para ganar los dos balones Molten que hay de premio.

Destaca la presencia del Deportivo Halcones de Humberto Pascacio Chávez, que ha sido Campeón de Liga y Copa en los torneos de “Institutos Participantes”. Así como Francocanadiense de Mazatán, comandado por Michael de la Cruz Ponce.

Competirán Escuela Futbol Tapachula, Escuela Secundaria Trabajadores, Real Junior e Inter Tapachula.

A las 08:00 horas en “Olefinas” 1 La Cartonera, Escuela Futbol Tapachula Vs. Escuela Secundaria Trabajadores. A las 09:30, Francocanadiense Mazatán Vs. Real Junior.

En el Campo “Olefinas” 2 La Cartonera, a las 09:30 , Halcones Tapachula Vs. Inter Tapachula. A las 11:30 la Semifinal y a las 13:00 la Final.