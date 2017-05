Imprudentes Chocaron

*Sobre la 8ª Poniente y 2ª Sur

*Los dos Conductores Dijeron Tener la Luz Verde

*No se Pudo Deslindar al Culpable

Tapachula, Chiapas; 17 de mayo.- Daños materiales valuados por varios miles de pesos fue el saldo de un accidente automovilístico registrado sobre la 8ª calle Poniente y 2ª avenida Sur, una camioneta y automóvil colisionaron al no respetar el semáforo en rojo.

Los hechos ocurrieron el martes a las 18:00 horas, el chofer de una camioneta Nissan tipo Estaquita de color blanco con placas de circulación HF-17-688, transitaba de Sur a Norte sobre la 2ª avenida Sur y al llegar a la altura de la 8ª calle Poniente asegura que le marcó la luz verde el semáforo. Fue impactado en el costado derecho un automóvil Volkswagen Jetta de color blanco con placas de circulación DSH-89-97 del estado de Chiapas, circulaba de Oriente a Poniente sobre la 8ª Poniente.

La Estaquita avanzó sin control y pegó contra un muro de contención de la esquina de la funeraria Bravo, lo que provocó que su motor quedara destrozado, mientras que el Jetta resultó con daños en la parte frontal.

No hubo lesionados, el perito de Tránsito del Estado señala que al haber sido en un crucero de semáforos, no se podía deslindar directamente al culpable.

Ambas unidades fueron remolcadas mediante una grúa particular a la delegación de Tránsito para continuar con el papeleo jurídico, para ver si los conductores llegarían a un acuerdo sobre el pago de los daños ocasionados, ya que esperarían a sus respectivos aseguradoras. En caso que no llegaran a un convenio, el caso sería turnado ante el departamento de Juicios Orales. EL ORBE / Álvaro Islas Hernández