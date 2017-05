Ordóñez Valverde Peleará en Comitán

* Es Boxeador de la Escuela “Cuyo Bautista”

Tapachula, Chiapas.- Pablo Ordóñez Valverde, de origen nicaragüense y boxeador de la escuela “Cuyo Bautista” ubicada en la 2a. Poniente, está listo para pelear este 27 de mayo en el evento que organiza en Comitán la promotora Zanfer y en el que se espera la presencia del “Gusano” Rojas.

En su tierra natal fue víctima de las drogas y el alcohol, incluso llegó a tener peleas ilegales en las calles. Sin embargo, sabía que no terminaría en nada bueno si continuaba en esos pasos, por lo que optó por migrar a los Estados Unidos, pero sus planes cambiaron.

Hace 12 años llegó a Tapachula y posteriormente se inscribió al plantel que dirige Martín Bautista. “Me quedé. Luego de unos años me enteré de esta escuela de box y decidí inscribirme. Desde que entreno acá, he tenido 10 peleas de las cuales he ganado 9, 8 por nocaut, y una perdida”.

Destacó que aún no sabe quién será su rival en Comitán, pero sigue preparándose bajo las indicaciones de su manager, Martín Bautista, pieza clave para que Pablo continúe cumpliendo sus sueños en el ring.

“Para muchos, el box es un deporte complicado por los fuertes golpes en el ring, sin embargo, yo puedo decir que me ha ayudado para alejarme de los vicios. Por eso invito a los jóvenes que han consumido sustancias nocivas, practiquen algún deporte, pues es la única forma de alejarnos de ellas”, indicó.

Finalmente, se dijo agradecido con el pueblo tapachulteco, que lo ha visto pelear y siempre lo ha apoyado. EL ORBE/Nelson Bautista.