Denuncian Irregularidades en la Prepa 2

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero.- “Al no entregarle sus 2 becas federales que obtuvo como estudiante mi menor hija Anayatzin Villalobos Gómez, demandé ante la Fiscalía por robo y lo que resulte, al personal administrativo, al director de la preparatoria No. 2 ‘Eduardo J. Albores’ y a la misma institución”, expresó Lidia Gómez de la Cruz.

Abundó, “entre los demandados están María Arévalo Lozano, responsable del manejo de las becas, y el director de la prepa, Rey David Villatoro López, a la institución y quien o quienes resulten responsables, según el expediente C.I. 3935/089/0501/2016 y en la que manifesté el robo de más de 15 mil pesos, además lo sustenté con copias certificadas”.

Explicó, “la primer beca fue en el 2014 y la segunda en el 2015-2016 y ninguna de las dos se la entregaron a mi hija porque en la Prepa No. 2 se quedaron con la tarjeta de reposición para cobro y nunca le llegó a mi hija, sólo una entregaron el 16 de octubre pasado, pero recibió 61 pesos, ya que le habían vaciado o robado el dinero de la cuenta”.

Indicó, “cuando reclamamos en el plantel hasta fue amenazada de que sería demandada por difamación si continuaba mi inconformidad y contra toda burocracia la seguí en busca de justicia para que se pague más de 8 mil pesos por cada una de las becas de mi hija, además de que los sancionen con todo rigor la Secretaría de Educación y de la Función Pública Estatal y Federal.

“El proceso ante la Fiscalía ha sido muy lento, pese a estar pendiente del asunto, porque mi hija merece que se le haga justicia y más cuando descaradamente le roban sus dos becas; así como ella debe haber muchos estudiantes y merece que las autoridades correspondientes amplíen las investigaciones y sancionen a funcionarios este tipo de corrupción en la entrega de becas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar

Esta nota fue publicada el día: 29, enero, 2017