ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

Reformas Bondadosas

Bien dicen que “a cada capillita le llega su fiestecita”, y en el transcurso de este día los tapachultecos tendrán la oportunidad de escuchar cara a cara el informe legislativo del Presidente del Congreso Chiapaneco, Eduardo Ramírez Aguilar.

Buscando entregar cuentas claras y con ello lograr amistades largas, el líder cameral está caminando por todos los rincones de la entidad, lo que de paso le ayuda a seguirse posicionando en la corta lista de los aspirantes a gobernar Chiapas en el año del cerdo, según el calendario chino.

Ramírez Aguilar, también estuvo en la capital política de esta entidad, donde informó de las actividades de los legisladores chiapanecos con quienes, dijo, utilizaron el mejor instrumento para escuchar a la gente a través de la consulta ciudadana.

Insistió en que en estos tiempos los representantes populares deben ser verdaderos portavoces y facilitadores del sentir ciudadano, y no la imagen pasada de moda en donde se simulaba la consulta al pueblo; añadió que a lo largo de este año se efectuó una verdadera atención sobre las opiniones de la ciudadanía en los foros y mesas de trabajo que se realizaron en toda la geografía chiapaneca.

Ante miles de habitantes de ‘conejolandia’, el legislador oriundo de Comitán habló de las reformas que se han hecho en este periodo legislativo, como en el caso de los gobiernos de coalición, cuyo objetivo es la de fortalecer la democracia, ya que consideran que no debe haber gobiernos que ganen todo y se lleven todo en términos de representación; “hoy los tiempos reclaman del reconocimiento de mayorías y minorías para une mejor convivencia armónica y pacífica”, aseveró.

Explicó que los diputados de hoy interpretan el justo reclamo y petición de la gente, por eso tienen una nueva Ley de Adquisiciones que viene de uno de los sectores, el empresarial, misma que servirá para reactivar la economía local, “pues lo que en Chiapas se gaste, en Chiapas deberá quedar”, afirmó el presidente cameral.

Luego se refirió al medio ambiente y volvió a reconocer que Chiapas tiene un infinidad de recursos naturales, y que tanto el gobierno como el Congreso se han coordinado para trabajar a favor de la preservación del agua, la tierra, la flora, la fauna y evitar la contaminación del aire; añadiendo que para tal fin se creó la Procuraduría Ambiental, la cual tiene como objetivo velar por la conservación de nuestras selvas y bosques.

Ni duda cabe que ese espíritu que guía, según el presidente del Congreso, a todos los diputados de la actual legislatura chiapaneca, es a todas luces excelente y brincos diéramos si en verdad ya se estuvieran aplicando ese tipo de leyes, las que desafortunadamente muchas veces se quedan en el tintero porque nadie las aplica y el pueblo ve con tristeza, rabia e indignación, cómo a estas alturas los depredadores que talan los árboles de las selvas y bosques en nuestra entidad, lo siguen haciendo sin que ninguna autoridad les moleste o castigue.

Por ello, sería bueno que no solamente se hagan leyes, de las cuales ya hay demasiadas; lo que se debe de hacer es aplicarlas y que los organismos defensores del medio ambiente dejen ya de ser ‘elefantes blancos’ y hagan su trabajo, porque hasta ahora la mayoría de ellos únicamente le hacen al ‘tío lolo’; botones de muestra hay muchos, al menos en el Soconusco existen varias minas explotadas por extranjeros y que están destruyendo la flora, la fauna, el agua y la tierra, amén de causar enfermedades como el cáncer en toda la zona de Acacoyagua, Escuintla, Mapastepec, Tonalá, etcétera, y ¿quién les ha dicho algo, o qué ley se les ha aplicado para detenerlos?

Es por ello, que el siguiente año los diputados deberán trabajar arduamente para que esas leyes que hicieron en el transcurso del 2016 y otras que ya estaban, sean aplicadas con severidad para en verdad poder defender nuestro planeta que cada día se destruye más por la mano del hombre y sus ambiciones personales.

Ramírez Aguilar, habló también de las bondades de la nueva ley de turismo en Chiapas, donde la industria sin chimeneas se considera una de las principales fuentes de trabajo y generadora de progreso para los chiapanecos, al grado que se ha considerado a Chiapas como representante del andamiaje del polo turístico digno de conocer.

Tiene razón el presidente del Congreso Chiapaneco, el turismo ha crecido grandemente en el centro y norte del estado; sin embargo, no obstante la pusilanimidad y el desinterés por la tierra que los vio nacer a los diputados locales de la costa chiapaneca, Ramírez Aguilar podría gestionar más apoyos para esta zona del Soconusco, donde la verdad sea dicha hasta ahora, solamente tenemos un turismo de ‘pisa y corre’, el que con excepción de los guatemaltecos, los demás no dejan grandes ganancias para los habitantes de esta zona fronteriza.

Tuxtla Chico, Unión Juárez y Cacahoatán que cuentan con lugares hermosos para ser visitados por el turismo extranjero que llega en los cruceros vía Puerto Chiapas, aunque nos hacen ‘visita de doctor’ y solo bajan a curiosear mientras el personal de los barcos lava sus letrinas en las orillas de nuestras playas.

Concuerdo con Eduardo Ramírez Aguilar, cuando dice: “No se puede negar que Chiapas ha atravesado a lo largo de su historia por grandes problemas en la construcción de su tejido social y esto es porque somos un estado diverso y pluricultural, por ello desde el Congreso del Estado seguiremos construyendo con las instituciones, en esta construcción de paz, que debe trabajarse día con día; lo único que nos corresponde es vivir y trabajar en el ahora, en el presente; porque el futuro es incierto”.

Vamos a ver si los siete u ocho diputados locales se ‘ponen las pilas’ y dejan ya la ‘dulce vida’ en sus cómodas oficinas del Congreso, para recorrer sus distritos (los que nunca visitaron, sobre todo los pluris) y se pongan a ‘desgastar el caite y sudar la camiseta’.

Una felicitación para el doctor Jorge Mendoza, nuevo Secretario académico en la facultad de Administración de la UNACH.

Mis condolencias para el compa Mario Ruiz Redondo, por la irreparable pérdida de su hermanita Teresita; una abrazo fraternal hermano.

Esta nota fue publicada el día: 22, diciembre, 2016