COMENTARIO ZETA

Gobierno Trabaja de la Mano con el Poder Legislativo Para Favorecer las Leyes: Gómez Aranda

“El Gobierno de Manuel Velasco Coello trabaja de la mano del Poder Legislativo para poner en vigor Leyes más justas que contribuyan a transformar a Chiapas”, apuntó el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al acudir con el encargo del mandatario estatal al Informe de Actividades del Presidente del Congreso del estado, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar.

“El Ejecutivo del estado ejerce la separación de poderes y confluye con el legislativo y el judicial, cada uno desde el ámbito de sus competencias, en la atención y solución de las demandas y necesidades de las y los chiapanecos.

Ello ha permitido sacar adelante una amplia agenda legislativa que contiene importantes reformas en temas ambientales, ámbito en el que se han establecido penalidades más severas y mecanismos de castigo efectivo contra quienes cometan delitos que dañen los recursos naturales; la nueva ley en materia turística, dirigida a fomentar alianzas estratégicas entre prestadores de servicios y fortalecer la oferta; la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que asegura la protección de menores y su acceso pleno a los beneficios del desarrollo, y un paquete destinado a asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, abundó Gómez Aranda, al reconocer la voluntad y la disposición de la Sexagésima sexta Legislatura del Congreso del Estado para trabajar a favor de las mejores causas de Chiapas.

Zoé Robledo: El Sabinista invisible que se hizo materia electoral

Es el candidato del Cónsul. Este fin de inicio de semana, se publicaron en las redes sociales historias del amasiato político que existe entre el exgobernador Juan Sabines y el senador Zoé Robledo, cuya historia es de ripley, pues el primero hizo Senador al segundo sin que apareciera su nombre, menos la foto en la boleta electoral, y que hasta hoy en día sigue siendo tema polémico en los análisis y exámenes electorales nacionales. ¿Por qué su triunfo electoral provino de la nada y salió con votos? Lo invisible se hizo materia electoral.

Se exhibe una fotografía de un oficio que fue enviado en el mes de Julio de 2011, dirigido al gobernador Sabines Guerrero, donde el Perredista Zoé Robledo en ese entonces Presidente del Congreso del Estado, autoriza al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, contratar un crédito o empréstito por la cantidad de 275 millones de pesos, que fue parte del endeudamiento de la capital de Chiapas.

Lo cierto es que el cordón umbilical electoral entre Orlando, Florida y Chiapas es Sabines con Robledo, un personaje con una controvertida Senaduría Perredista que todavía arrastra la ilegalidad , que salió bueno para el camuflaje y el desmarque. Es el candidato del Cónsul.

El fantasma del viento nos pega fuerte en Chiapas.

Es innegable que el cambio climático que ahora nos receta en Chiapas, el “fantasma del viento”, apenas tiene un par de años que empezó en la geografía estatal con el zumbido viento proveniente de “La Ventosa” en el Estado de Oaxaca. Sin embargo este año esas ráfagas de ventarrones han llegado gasta Mapastepec con más insistencia y se puede percibir peligrosamente en el transitar de los vehículos de la carretera Costera. Lo extraordinario es que también esa fuerza del aire ha llegado poderosamente a la capital chiapaneca y se ha extendido hasta San Cristóbal de las Casas, donde su fuerza ha derribado anuncios luminosos, postes y árboles.

Aunque esas rachas de viento también vienen provocando zozobra entre la gente. No era usual sentir los empellones y sacudidas del aire que no sabemos de dónde exactamente vienen, de Oaxaca o Veracruz o de ambos lados. Pero lo cierto es que nos estamos convirtiendo en una demarcación geografía cada año de lo que durante décadas vivió “La Ventosa”.

Y que en las mitologías griegas, egipcias romanas y hasta mexicanas, han existido los “Dioses del viento” que muchas veces eran representados como simples ráfagas del viento y otras veces como un monstruo de viento que podía alcanzar las estrella y hasta vomitar fuego, como sucedió con el impactante Rey Tifón al que se le respeta por crear huracanes y terremotos.

Diciembre será de ahora en adelante un mes de vientos, de brisas y ojala de mucha fraternidad.

En el Congreso de Chiapas se han hecho reformas progresistas: Ramírez Aguilar

El Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, reconoció desde el Polyforum de Tuxtla Gutiérrez, en su cuarto día de informes legislativos, que su Legislatura se han hecho reformas progresistas que atienden el sentir popular y las preocupaciones de todos los sectores sociales, pues estos tiempos son de incorporar opiniones, por diversas que estas sean y hacer del Legislativo el mejor instrumento de las preocupaciones sociales. Agregó y reconoció que hoy en día tenemos que ser portavoces, facilitadores del sentir de la gente y no estereotipos pasados de moda en donde sólo se simulaba la consulta, por eso –mencionó- a lo largo de 12 meses se llevó a cabo una verdadera consulta popular a través de foros y mesas de trabajo por todas las regiones de Chiapas.

Ramírez Aguilar habló de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), en donde reconoció el gran esfuerzo conjunto de los tres senadores de la República por Chiapas, pues dijo que gracias a ellos y al Senado de la República gozamos hoy de una nueva ZEE en la costa chiapaneca. En este marco agregó que es tarea de este Legislativo es pugnar por una nueva Zona Económica Especial para el centro del estado. Por cierto hoy el Informe legislativo del Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez, en Tapachula.

Proyecto de agua para la Meseta Comiteca.- Continuando con su agenda de actividades en este 2016, el Senador Melgar informó que en días pasados sostuvo un encuentro social en el municipio de La Trinitaria, con habitantes de 17 comunidades que integran el distrito de riego en la región Meseta Comiteca Tojolabal, donde escuchó de viva voz las necesidades que imperan para detonar el desarrollo productivo en esta región. Reconoció que se le debe dar valor al manejo sustentable del agua en la seguridad alimentaria y la producción de alimentos para los chiapanecos, donde los distritos de riego son una gran oportunidad para los productores del campo, oportunidad que se debe aprovechar de manera responsable y productiva. Melgar ya trabaja con las dependencias federales un proyecto de agua potable para que la Meseta Comiteca Tojolabal siga siendo una tierra de oportunidades, además resaltó que este trabajo se logra con honestidad y transparencia.

Proceso Penal Acusatorio.- El Presidente del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón, afirmó que actualmente existe una correspondencia entre la responsabilidad de los académicos, los servidores públicos y los operadores del sistema, pero también de los abogados litigantes que cada día están más comprometidos en generar un cambio radical que permita una mejor impartición de justicia. Al clausurar el taller denominado “Proceso Penal Acusatorio”, el titular del Poder Judicial del Estado sostuvo que la sociedad quería un cambio, necesitaba de un nuevo sistema de justicia que realmente cumpliera con la defensa de sus derechos humanos, y fue el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que revolucionó también el trabajo de todos los que se encuentran trabajando en los órganos jurisdiccionales.

