ALFIL NEGRO

Regalo de Navidad

Oscar D. Ballinas Lezama

Como regalo de año nuevo, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó a los tapachultecos un Teatro de la ciudad completamente remodelado y modernizado, con una inversión de más de 45 millones de pesos.

Acompañado del senador Roberto Albores Gleason, el alcalde Neftalí Del Toro y de nuestro director general, Enrique Zamora Cruz, entre algunas personalidades más, hicieron un recorrido por las nuevas instalaciones de ese centro de diversión, donde minutos después presenciaron la obra teatral ‘Hecho en México’, con artistas de la talla de Juan Ferrara, María Rojo y Alejandro Suárez, entre otros.

El Ejecutivo Estatal señaló que a partir de esta fecha las familias tapachultecas y de los municipios aledaños, ya cuentan con un recinto digno para traer espectáculos de primer nivel; considerando que también será un atractivo para los centroamericanos que visitan constantemente la Perla del Soconusco.

Explicó que el Teatro de la Ciudad en Tapachula, dejó de tener vida porque fue abandonado por los responsables de cuidarlo y finalmente se deterioró hasta el punto de casi caerse, lo que no solamente representaba un peligro para las personas, sino era denigrante para la imagen de esta región fronteriza en el sur del país.

Añadió que con obras como ésta y el Estadio Olímpico, Tapachula está recobrando su brillo y ahora será nuevamente el epicentro artístico en el Soconusco, aumentando la oferta cultura en el sureste de México y atrayendo turistas provenientes de Guatemala y otros países centroamericanos.

Un día después, el mandatario chiapaneco hizo un recorrido por las instalaciones del parque de “Los Cerritos” que también se está rehabilitando, lo mismo que el parque ecológico situado enfrente, esta vez la compañía fue del senador Luis Armando Melgar, de nuestro director Enrique Zamora Cruz, Antonio D’amiano y otros distinguidos empresarios de la región.

Velasco Coello resaltó la gran importancia de invertir en espacios públicos que ofrezcan sano esparcimiento a las familias que contribuyen a la recreación, la cultura, turismo y el deporte.

En otras cosas, Eduardo Ramírez Aguilar, rindió su informe el miércoles pasado en el municipio de Cintalapa, donde dijo estar convencido que el problema de Chiapas y de México es la corrupción, y aunado a ello la impunidad.

El líder cameral aprovechó la ocasión para comprometerse a que los Diputados bajo su batuta en el Congreso chiapaneco, trabajen el próximo año en hacer leyes para que de aquí en adelante, en esta entidad no haya falta de transparencia y se dejen de rendir las cuentas del gran capitán, ya que esto ha sido de siempre un reclamo social, por lo que el legislativo a su cargo está consciente y actuará en consecuencia.

Ni duda cabe que Ramírez Aguilar las ‘agarra al vuelo’, ya que efectivamente los chiapanecos y todos los mexicanos, están hartos de tanto gobernante y funcionario sinvergüenza, sobre todo en esta entidad a la que la mayoría de exgobernadores y exalcaldes, tomaron como botín los recursos públicos; como se dijo en EL ORBE, lo que reafirmó el senador Melgar, Juan Sabines Guerrero dejó endeudado a la administración estatal, lo mismo hicieron casi todos los Exalcaldes que fungieron en su Gobierno, sin embargo, no pasó nada y por el contrario, ahora se le ha visto al ‘príncipe Juan II’, sostener reuniones en esta entidad para buscar acomodos políticos en las próximas elecciones, ¡así de ese pelo!

La pregunta sería, ¿es que acaso en la actualidad no existen leyes para aplicarlas y castigar a estos depredadores del erario público?, y por ello ahora el Congreso actual tendrá la necesidad de crearlas el próximo año, que indudablemente no tendrían efecto retroactivo y como consecuencia, los malandracos de la política no serían tocados ni con el pétalo de una rosa. Como quien dice, ¡borrón y cuenta nueva! ¡Qué suave!, ¿verdad amable lector?

De ahí la importancia de los nuevos compromisos del Presidente del Congreso local, quien de buena voluntad afirma que para el otro año le van a dar hasta por debajo de la lengua a la corrupción y a la impunidad.

“Hay que combatir la corrupción y para eso necesitamos que el ciudadano denuncie para que el Estado y este país puedan transformarse; porque ustedes merecen de los gobernantes que se les rindan cuentas claras y buenas cuentas”; así es mi querido Eduardo Ramírez, a ‘darle que es mole de olla’.

Pero no le vayan a dejar todo el paquete a la ciudadanía, que al final de cuentas a la hora de la verdad nadie le hace caso; se espera que esa nueva enjundia que trae el líder cameral se encamine para que sea precisamente el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, quien deje de estarse haciendo rosca y cumpla con su chamba de investigar seriamente y con honestidad a los políticos ladrones y abusivos; no se trata de hacer como que investigan, sino de aplicarles todo el peso de la ley, encarcelarlos de por vida y quitarles todo el dinero o propiedades que obtuvieron como enriquecimiento ‘explicable’ (todo mundo sabe que se lo roban).

‘Ahora es cuando chile verde, habrás de darle sabor al caldo’, y si en verdad el líder del Congreso chiapaneco tiene el ferviente deseo de servir a los chiapanecos, como hasta ahora lo ha demostrado, debe agarrar el toro por los cuernos y con las leyes que ya están hechas para estos casos, proceder a desempolvar las denuncias que están ‘congeladas’ empolvándose en los archivos del OFSCE y en base a esas denuncias hechas por alcaldes y funcionarios contra sus antecesores, ver que el largo brazo de la ley los castigue.

Cuando el pueblo vea eso, todos los legisladores del Congreso chiapaneco serán reconocidos por el pueblo, hasta los buenos para nada de la región del Soconusco tendrían el perdón de sus conciudadanos a los que, hasta ahora, han defraudado con su falta de trabajo para favorecer a los habitantes de sus Distritos.

Por cierto, hasta ahora Eduardo Ramírez Aguilar y Luis Armando Melgar, están concluyendo el 2016 bastante bien posicionados en la política chiapaneca; veremos en el 2017 qué pasa con los otros aspirantes al hándicap del 2018.

Esta nota fue publicada el día: 23, diciembre, 2016