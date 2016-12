OPINIÓN PÚBLICA

¡Dólar Rebasa los 21 Pesos!

Gonzalo Egremy

*2016 uno de los peores años para la economía familiar en México; entre las causas están las “peñistas” políticas fiscales y financieras mal diseñadas.

*Ésta última semana del año empieza sentirse con más rigor la inflación con aumento en precios y tarifas de productos, mercancías y servicios.

Los signos de la recesión económica en que entrará México, empezaron hacerse realidad ayer con el nuevo precio del dólar frente a nuestra moneda.

La divisa estadounidense volvió a rebasar los 21 pesos con siete centavos en ventanillas bancarias, así como entre cambiadores de papel moneda.

Al estar nuestra economía vinculada estrechamente con la de los Estados Unidos, “un estornudito” (la Reserva Federal aumentó un cuarto de punto la tasa de interés hace unos días) provoca “una neumonía” aquí.

Y mientras las empresas transnacionales, sobre todo las tiendas de autoservicio, reetiquetan los productos con aumento de precios, y otros más suben como es la tortilla, luz, agua, gasolinas, gas LP, la población es distraída con el futbol, con los XV años de Rubí o las taranovelas.

Lo tecleamos hace unos días: “Estamos embobados en fiestas y en reuniones de amigos y demás, mientras el país se hunde en lo económico.

También en lo social y político; e inclusive, en el Congreso de la Unión se analiza la suspensión de las garantías individuales para el próximo año”.

Hace una semana la Reserva Federal de los Estados Unidos subió un cuarto de punto la tasa de interés, y llegó la hecatombe a la Bolsa Mexicana de Valores y a nuestra moneda que ayer rebasó los 21 pesos por Dólar.

Ante la posesión de la Reserva Federal de los EU, aquella semana el titular del Banco de México, Agustín Cartens, salió con la genial idea de volver aumentar, por quinta ocasión en este 2016, la Tasa de Interés en 50 puntos base para llegar a los 5.75 por ciento.

Tanto Banxico como Hacienda Federal y otros entes del Gobierno, intentan, infructuosamente, explicar los parámetros macroeconómicos, y del por qué del alza en las tasas de interés del dinero que afecta ya a millones de connacionales, así como más aumentos en los precios y tarifas de bienes, productos y mercancías, sobre todo en gasolinas, luz, gas LP y demás.

Sin embargo, los mexicanos no se dan cuenta de la gravedad de la parálisis económica que envuelve: aumento de los precios de las gasolinas, diesel, gas LP, luz eléctrica, transporte, tortillas, pasaje en taxis, combis y autobuses y una cascada más de aumentos, aunque algunos funcionarios locales digan que “no se autorizarán los incrementos”.

Organismos estudiosos de la economía global, indican que la inflación en México es ya similar a la acontecida a principios de los años 90’s cuando gobernaba el priista Carlos Salinas de Gortari.

En los últimos tres años del actual Gobierno encabezado por el priista, Enrique Peña Nieto, ha aumentado en más de ¡53 millones de mexicanos en pobreza! y otros tantos más en pobreza extrema.

En la hecatombe económica del Gobierno de Salinas de Gortari y luego de Ernesto Zedillo, desviaron la atención pública y atemorizaron al pueblo con los asesinatos del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, con el de Ruíz Massieu, y con el “alzamiento armado” del EZLN.

¿Qué estarán planeado hoy los estrategas del Poder para desviar la atención de la recesión económica que ya se vive?; ¿otros violentos sucesos?

Como ciudadanos debemos estar informados y no dejarnos manipular por el Poder; cuidar el uso de tarjetas de crédito, de las tiendas departamentales y demás, porque las tasas de interés seguirán aumentando, y el despertar del 2017 será doloroso para los bolsillos de todos, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Pareciera que los responsables de la Seguridad Pública y de Protección Civil, así como los de la VII Jurisdicción Sanitaria, ya no quieren trabajar; en tanto la ciudad sigue siendo una bomba de tiempo con las tortillerías y gasolineras, así como con toneladas de cohetes en los mercados//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 27, diciembre, 2016