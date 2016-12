ALFIL NEGRO

1Nos Pintaron un Violín

Oscar D. Ballinas Lezama

Ya ni llorar es bueno; dicen que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y que a los cobardes Dios los castiga con la esclavitud; el caso es que a pesar de la molestia popular, el cacaraqueado nuevo aumento a la gasolina en enero del 2017, traerá como consecuencias una espiral de crecimiento en el precio de todos los productos y servicios.

El tema se está convirtiendo en un cuento de nunca acabar, las redes sociales parecen haber enloquecido luego de que se quedaron sin la ‘noticia’ de los quince años de ‘Rubí’ o el circo del futbol impulsado por los consorcios televisivos; ahora se van con todo sobre el escándalo del gasolinazo, pero ‘palo dado, ni Dios lo quita’.

De ninguna manera estamos de acuerdo con los efectos colaterales de la Reforma Energética, porque para nadie es secreto que antes de que ‘nos pintaran el violín’ ya muchos mexicanos habían hecho eco a los augurios del tabasqueño Andrés López Obrador, quien las mismas redes que hoy le dan la razón, hace algunos años lo crucificaron y lo trataron como ‘el loco de Macuspana’.

En el Senado también se habían escuchado otras voces como la de Layda Sansores, que en sus acaloradas y tronantes intervenciones en la máxima tribuna del pueblo, siempre ha puesto como palo de gallinero al inquilino de Los Pinos, su gabinete y la horda de funcionarios que lo acuerpan.

La legisladora oriunda de Campeche, conocida como una de las pocas voces críticas del Senado, al igual que el Peje advirtieron públicamente que con la reforma energética de Enrique Peña Nieto, vendría el ‘llanto y crujir de dientes’; y así lo dijo en aquella memorable intervención en la máxima tribuna del pueblo: ”Indigna que a retazos estén entregando la patria, porque entregar el jugo de la tierra, como le llaman al petróleo, es heredar miseria y tener para mañana niños de luto”, dijo la parlamentaria campechana.

“Por qué no procesamos el petróleo, por qué no hemos impulsado la petroquímica como otras naciones más pequeñas como en el caso de Turquía, donde está haciendo refinerías casi portátiles que se montan en tres meses”, les preguntó en esa ocasión la valiente mexicana que sólo fue víctima de las cobardes burlas de muchos de sus camaradas.

Molesta por el cinismo y grosería de esos Senadores, Layda Sansores les escupió cada una de estas palabras: ”…ríanse, creo que habrá tiempo para llorar su vergüenza; yo no sé si son inmorales, ignorantes o candorosos, pero ya vienen los tiempos en que habremos de pagar todo con petróleo”, luego parafraseó al premio Nobel, José Saramago.

“Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan y privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren que realmente haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a su p..m.. que los parió, y eso sería mejor que lo hicieran porque esa es suya; esta patria no les pertenece ni se la merecen, y no me vengan aquí a persignarse que los insulto desde esta tribuna…insulto es lo que le están haciendo a México, no tienen vergüenza”, terminó diciendo la enojada congresista del sureste mexicano.

Lo que en esos meses fue tomado a chunga por la mayoría de los ‘representantes populares’, hoy les cae como una pesada losa sobre la cabeza, porque les guste o no, resultó una gran verdad; al menos lo de la privatización no pueden desmentirla.

Recientemente algunos legisladores del partido Morena saltaron a la palestra para pintar su raya, juran y perjuran que su bancada fue la única que se negó a votar a favor de la reforma energética; mientras que el resto de los partidos políticos, principalmente el PRI y PAN, sus miembros la aceptaron a sabiendas que sabían lo que iba a suceder, afirman los ‘morenas’

Esta nota fue publicada el día: 30, diciembre, 2016