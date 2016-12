COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Respeto Religioso en Chiapas. Se Apuntala Consejo Interreligioso Estatal.

Chiapas es tierra de pluralidad política, cultural, académica, religiosa entre otras, por lo que es necesario y hasta obligatorio el respeto y la tolerancia a fin de lograr una pacífica convivencia. Eso ha quedado demostrado en esta administración de Manuel Velasco Coello, desde hace cuatro años y día a día es refrendado con acciones para fortalecer esa relación respetuosa.

Por ello, en este Gobierno se ha venido apuntalando el Consejo Interreligioso de Chiapas, el cual ha permitido ir ensanchando la convivencia pacífica; sin menoscabo de los derechos individuales de cada chiapaneco a profesar la creencia que le sea conveniente.

En la agenda de la actual administración se trabaja en el respeto a los diferentes credos religiosos, buscando ensanchar el clima de armonía de este Chiapas donde cabemos todos. Una de las estrategias para favorecer la tolerancia es fomentarla desde la educación básica.

La Equidad de Género Ilícita y Corrupta, También Será Castigada en México.

Sin duda, uno de los apoyos más grande de nuestra época contemporánea en México y en Chiapas, es el valor que se le ha dado en la ley, a la equidad de género, donde en lo electoral, el cincuenta por ciento de oportunidades para la mujer es favorable, tanto en diputaciones locales, alcaldías y regidurías, donde en este último año se habló mucho de esta bondad de la ley a la que durante décadas la mujer mexicana estuvo marginada y casi segregada del acontecer político. El machismo fue un fenómeno aplastante en contra de las mujeres y fue un síndrome para ellas. Hoy nuestras mujeres tienen los mismos derechos políticos y las mismas oportunidades para escalar electoralmente y nadie le podrá negar tales conquistas constitucionales.

Sin embargo, en todo este año 2016 se habló de estas conquistas constitucionales que ya son un hecho, pero eso no difiere que esas féminas que busquen cargos de representación popular, sean mujeres corrompidas, deshonestas, corruptas e indecorosas. Todas también estarán ya en el escrutinio del microscopio de la ciudadanía, de las instituciones, de los medios de comunicación, y serán vigiladas, como se analizan a los políticos buenos o malos del régimen federal o estatal.

No por ser mujeres se les va a considerar, o dejar que cometan pillerías y complicidades. Todas aquellas que busquen un cargo electoral serán puestas en la plataforma del escrutinio y de la inspección, inclusive, muchas se irán al precipicio no por ellas, sino por el esposo que puede ser el chico malo de la historia familiar y esas consecuencias se pagaran, eso que ni qué.

Ante la ley todos somos iguales, esperemos que nuestras mujeres sean las mejores de México y de Chiapas.

Hay casos deplorables de corrupción de la mujer ya, a nivel internacional, es el caso de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que fue procesada esta semana pasada por presunta asociación ilícita. Un Juez ordenó embargarle a la exmandataria propiedades por más de US$600 millones. Se trató de la segunda acusación formal que recibe Fernández después de dejar la Presidencia en 2015. Los cargos, que son los más graves que ha recibido la exmandataria, tienen penas por hasta 10 años.

En Agosto del 2015, las autoridades guatemaltecas detuvieron a la ex vicepresidenta de ese país, Roxana Baldetti, por su presunta vinculación con una red de corrupción en las aduanas conocida como “La Línea”, que escandalizó al mundo, y por ahí anda la expresidenta de Brasil y mucha otras mujeres. En México, la maestra Elba Esther Gordillo, un caso también desafortunado para el género femenino. Hoy la mujer mexicana y chiapaneca ingresa al poder público con todo el valor de la ley, pero también al valor de la indagación y examen de conciencia. Un nuevo fenómeno y un tema escabroso.

El Fenómeno Grave Económico del País, Aprovechado por Paladines y Merolicos Cibernéticos.

Más allá de la especulación y el desorden informativo de gente que pretende que arda y se encienda el país, desde la frontera norte hasta la frontera sur, con el problema de la infame alza de la gasolina que irá de la mano con el fenómeno anual denominado “La Cuesta de Enero”, la situación de los mexicanos se está haciendo dramática o la están haciendo dramática, lo cual esperamos que no sea así, y que México salga adelante porque lo único que está originando es un estado de conciencia para que se le dé más rienda al problema de la inseguridad, el titubeo y la incertidumbre.

Por ejemplo, en redes sociales hay voces que hace llamados a “golpes de Estado”, a luchas intestinas en contra de partidos políticos, a odios y fobias en contra de políticos, a tomar una bandera revolucionaria para destronar al Gobierno, en resumen, crear una anarquía y desconcierto por todo el país, lo curioso de este tipo de “llamados y exigencias” es que la mayoría lo hace por protagonismo, por ego, y lo peor por convertirse en “líderes sociales” identificados sobre todo con partidos de izquierda (PRD y MORENA), y ganar adeptos electorales y poder económico.

Esos paladines de un “México revuelto”, nunca proponen, nunca plantean o exponen algo propositivo de fortaleza o trasformación para nuestro país o nuestro Estado, si no que enfocan sus baterías simplemente en la creación del desmán, del descalabró de la confusión, actúan como si anduvieran necesitados de protagonismo, o que el Gobierno los llamara para calmarlos con chantajes y coacciones. Muchas de esas voces suplantan ser redentores, y hasta liberadores aprovechando la tecnología de las redes sociales.

Son los que luchan para el “quítense para que me ponga yo”. Será un fenómeno social en nuestro país, en Chiapas, al que debemos de ir aprendiendo a vivir con este tipo de personajes de la revuelta y el desorden, donde muchos caen en el juego del nuevo “merolico cibernético” de nuestros tiempos.

“Pasarela de Inversión” para empresarios chiapanecos.- Las autoridades de Chiapas a través de la Secretaría de Economía, llevó a cabo la iniciativa denominada “Pasarela de Inversión”, para fortalecer a los emprendedores mediante la vinculación con diferentes agentes de apoyo, así como la orientación y mentoría por parte de expertos reconocidos a nivel nacional e internacional. El secretario de Economía, Ovidio Cortázar, destacó la importancia de estos encuentros en los que inversionistas y mentores pueden evaluar los diversos proyectos que las y los empresarios chiapanecos presentan. Con estos encuentros se genera una retroalimentación valorando su potencial para la consideración a ser susceptibles a apoyos como mentoría, vinculación o financiamiento. En este evento participaron 11 empresas chiapanecas. Así las cosas.

Lo Insólito: En Chiapas se levanta el primer muro del país para equilibrar la madre naturaleza contra la depredación humana. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) construye un muro de alambrado en el Cañón del Sumidero, entre los límites del escenario natural y las colonias populares que siguen avanzando sin que nadie ponga un hasta aquí.

