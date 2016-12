ALFIL NEGRO

Adiós 2016

Oscar D. Ballinas Lezama

Bajo el espectro de las turbulencias sociales culmina hoy este año del 2016; al parecer, el Gobierno de Enrique Peña Nieto sigue sin encontrarle la punta al hilo de la madeja, sobre todo ante el fracaso rotundo de todas sus reformas estructurales que impulsó desde Los Pinos, ya que los mexicanos no han obtenido ningún beneficio de los que se cacaraquearon habría.

Entrampados en sus propias mentiras, tanto el Tlatoani nacional como su gabinete, ya no tienen para donde hacerse y en todos lados se encuentran con la inconformidad y el repudio ciudadano, llevándose entre las ‘patas de los caballos’ la imagen de casi todos los partidos políticos, principalmente las del PRI y el PAN a los que señalan de traidores a la patria, corruptos y mentirosos, sólo bonitos no les dicen.

Los escándalos políticos y del crimen organizado, volvieron a marcar la pauta en una sociedad que está harta de sus mentiras y abusos; los aumentos a los precios de productos y servicios no se han dejado de dar a lo largo de estos cuatro años; sin embargo, el gasolinazo que han anunciado como ‘regalo de año nuevo’ no tiene precedentes dentro de todas las infamias que se han cometido en contra del pueblo azteca.

Nadie duda que ante los constantes desaciertos en la administración de la política, el Gobierno Federal pudiera llevar en el pecado la penitencia; ya que los golpes en el bolsillo de sus conciudadanos han provocado un hartazgo que desde hace algunos años, incuba peligrosamente una rebelión civil.

Ojalá que nos equivoquemos y el presidente Enrique Peña Nieto logre enderezar el rumbo de esta enorme nave llamada México, donde más de 60 millones de pobres ya no saben a qué santo encomendarse para poder sobrevivir, sobre todo ahora que de ‘ribete’ está la amenaza del príncipe del norte ‘el loco Trump’, de regresar con todo y chivas a miles de migrantes aztecas que al no encontrar fuentes de trabajo en la tierra que los vio nacer, se vieron en la necesidad de ‘brincar el charco’ para mejorar su condición de vida.

Lo peor de todo es que la ciudadanía ha perdido la fe y la esperanza en la mayoría de sus ‘representantes populares’, que hasta ahora han hecho lo mismo que sus antecesores para ayudar a sus representados, absolutamente nada y con sus raras excepciones se convirtieron en cómplices de los depredadores políticos, ya que lo mismo peca el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.

Para nadie es secreto que los precios de la gasolina, gas, luz eléctrica, medicinas, transporte, servicio médicos, colegiaturas, ropa, impuestos y alimentos andan por las nubes, al igual que el dólar; la violencia y el crimen organizado siguen apoderándose de la sociedad; mientras la corrupción y la impunidad continúan aumentando entre la clase política y empresarial.

En otros comentarios, en la víspera del año nuevo el Congreso del Estado dio a conocer que finalmente se han concluido los trabajos de la reforma a la Constitución chiapaneca, la cual ahora se ha ciudadanizado y ya es accesible para todas las personas, argumentó el líder cameral Eduardo Ramírez Aguilar.

Según, asegura que ahora se pondrá a la vanguardia del derecho el sistema jurídico en la entidad; explicando que otro de los puntos importantes en la reforma es el que refiere a los Gobiernos de Coalición, se pretende construir consensos para generar un Gobierno incluyente, en el que la designación del gabinete de Gobierno pase por el control del Poder Legislativo.

Precisó que se trata de una Constitución que protegerá los valores culturales, nuestras tradiciones y nuestras raíces que velará por la paridad en materia electoral; añadió que no se reactivará el pago de la tenencia vehicular, así como continuarán con la austeridad en el gasto público, de una manera responsable.

Cumpliendo con la Constitución Política del Estado de Chiapas, y con su conciencia de hombre bien nacido en estas todo paridoras tierras, Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, rindió en la más alta tribuna chiapaneca su informe de trabajo, ante los Diputados que integran esa LXVI Legislatura.

“Impartir justicia va más allá de una sentencia, es estar con la gente, con su sufrimiento, respetando sus derechos; en otras palabras, hacer justicia para todas y para todos”, expresó el ‘centinela de la casa de la justicia’.

Luego agradecería al gobernador Manuel Velasco Coello, por todo el respaldo que el mandatario chiapaneco le ha dado en estos cuatro años, y añadió: “pero sobre todo y ante todo por concretar una gran proeza, al crearse el nuevo sistema de justicia penal”.

“Podemos afirmar de manera categórica, que en Chiapas hemos consolidado en tiempo y forma el nuevo Sistema de Justicia Penal, respetando el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos de los justiciables, además de apoyar a la víctima y la reparación del daño”, aseguró Escandón Cadenas.

Hoy termina este año negro; pero ante los últimos acontecimientos políticos y sociales, los 365 días que trae el año del gallo rojo no se vislumbran más que otro año súper negro.

Y aunque no podemos echar campanas al vuelo, al menos deberíamos luchar por la unidad como seres humanos, derribar los muros del egoísmo, la violencia y la maldad; construir puentes de amor como lo hizo Jesucristo cuando estuvo en la tierra, hasta que dio su vida por lavar nuestros pecados; por respeto a ese gran mediador de amor, nos miremos como hermanos y hagamos un pacto para que esta noche y las venideras, intentemos amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos. Dios los bendiga amigos. Hoy debe ser noche de paz y amor. ¡Feliz año nuevo!, tratemos de darle buena cara al mal tiempo. Y pongámonos en manos de Cristo Jesús. ¿Lo intentamos?

