ALFIL NEGRO

El año Negro

Oscar D. Ballinas Lezama

Ciudad de México.- El pasado uno de enero, esta gran urbe de hierro amaneció con la mayoría de sus calles y avenidas llenas de tristeza, como sucedió en casi todos los pueblos del centro y norte del país, nadie supo si fue por la despedida del 2016 o por el negro panorama que se avizora en el 2017.

El espíritu navideño pareció haberse extraviado ante los caminos torcidos de la amenaza del enésimo aumento a los precios de las gasolinas; la gente iba y venía como zombis tratando de celebrar algo, muy en su interior parecían saber que no era correcto reírse ante el problema de un país con una economía agonizante.

Como reguero de pólvora corrieron algunas voces, que tras la telaraña cibernética manifestaron su desacuerdo con la nueva alza de las gasolinas, lo que consideran otra injusticia más de lo que llaman un mal Gobierno; al filo del mediodía diversos grupos protestatarios marcharon por las avenidas principales de ésta metrópoli y terminaron con un mitin en el Ángel de la Independencia.

Raúl Yong Vázquez, un cibernauta que se autonombró ‘la voz de las redes’ habló con su verdad; lo único malo es que predicó en un desierto de valientes y patriotas; donde desde hace tiempo parece haberse perdido la dignidad por quienes parecen haberse acostumbrado a este sistema de gobierno y de vida; como decía el ‘divo de Juárez’, ’la costumbre es más fuerte que el amor’.

El cibernauta inició su grabación recordando el mensaje navideño enviado por el secretario de Hacienda, Antonio Meade, al pueblo de México; refiriéndose al gasolinazo anunciado para el 2017, como la panacea para salvar la precaria economía de los ciudadanos de este país de las maravillas: ”Si no hubiera el gasolinazo tendríamos que subir los impuestos; sin embargo, así gana México, ganan nuestros hijos y nietos”.

Yong Vázquez, le reviró a ‘Meade Culebriña’ y dijo: ”Gana el país de los políticos, el de los parásitos, el de los mandos altos y medios, el de los operadores políticos que cobran sueldos dobles, triples; ganan sus hijos y sus nietos’.

“Nosotros, el pueblo, los obreros, los campesinos, las pequeñas empresas y todos los que salen a partirse el alma para tratar de salir adelante, pese a un gobierno que solo está tragando dinero, sin importar que se lo quite a la educación, a los adultos mayores, pensionados, pequeños empresarios, a los servicios médicos que no tienen más que aspirinas para curar sus graves enfermedades, derivadas del abandono y la marginación en que el gobierno federal mantiene a esta nación, no ganamos nada, tampoco nuestros hijos y nuestros nietos”, afirmó el cibernauta

Las voces protestatarias del mundo cibernauta se extendieron, para opinar que una forma de acabar con esta locura gubernamental, es que el Presidente de la República empiece por dar marcha atrás a la liberación de las gasolinas, y busque sus ingresos recortando sus suntuosos y excesivos gastos, (como la compra del nuevo avión presidencial, la casa blanca, etcétera), hacer un verdadero análisis de la función pública; viendo que ya no existan instituciones que no tienen razón de ser, más que la de engrosar el aparato administrativo y político del país.

Por otro lado, desde el día primero de este año algunos manifestantes protestaron por la decisión del Gobierno Federal de subir más los precios del combustible energético; algunos con marchas y mítines, otros bloqueando las carreteras del norte del país y en el Estado de Puebla.

En otras entidades como Guerrero y Chiapas, se quemaron y saquearon gasolineras; las turbas enardecidas antepusieron cualquier pretexto para llevar a cabo estas acciones, que en muchas partes culminó en verdaderas pillerías de gente que aprovecha el río revuelto para tener ganancia de pescadores.

A muy temprana hora de ayer lunes, el dirigente nacional del PRI salió a defender la postura del Gobierno Federal y cantinfleando dijo: “el alza en los precios de los hidrocarburos no es malo ni bueno, sino todo lo contrario, ya que únicamente perjudicará a los más ricos”(¿????).

Lo más seguro es que este escándalo no pase de un mes, como ha sucedido con la mayoría de las protestas en contra del Gobierno Federal que ya le ‘midió el agua a los camotes’; sino que alguien nos diga qué pasó con la suerte del “Chapo”, ¿qué sucedió con la reforma educativa, que supuestamente en Chiapas ya no se va a hacer cumplir?, aunque ayer el Secretario de Educación, encargado de que los niños de México aprenden a ‘ler’ (no a leer), volvió a sacar sus fierros como queriendo pelear y juró y perjuró, que la reforma se les aplicará a todos sin distingo; y para que vean que no anda jugando, afirmó que ya dejó sin chamba a unos mil profesores. ¿Será?

Algunos dicen que ‘la hierba está seca y puede arder’, ¿Usted qué opina amable lector? Puede enviar su opinión a elarcangel@175Hotmail.com

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017