COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Velasco se Pronuncia en Contra del Gasolinazo y la Tenencia Vehicular.

El mandatario estatal Manuel Velasco Coello, anunció este primer día de Enero que no habrá incremento ni nuevos impuestos en Chiapas durante todo este año. Se pronunció en contra del gasolinazo y dejó en claro que la tenencia vehicular no regresará, ni se aumentarán los impuestos en el Estado. Agregó también que se tomarán medidas administrativas que permitan apoyar a la ciudadanía en la entidad.

Reiteró su posición en contra del incremento a los precios de los combustibles, en particular de la gasolina, e hizo un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a frenar este duro golpe a la economía popular, privilegiando otras medidas que no afecten a la población. En relación con el impuesto de la tenencia vehicular que ha originado confusión en algunos medios impresos y en las redes sociales, afirmó que por segundo año consecutivo no se aplicará en Chiapas, siendo una determinación histórica de su Gobierno para apoyar la economía de las y los chiapanecos. Así las cosas.

No a la Violencia y a la Confusión Porque Desordena más el Ambiente en Chiapas.

Definitivamente violencia engendra violencia y no se puede aceptar que el pueblo mexicano acuse al Gobierno de corrupto y deshonesto, y esta población -al parecer estudiantes- se meta a una gasolinera como sucedió en Tapachula, a cometer desmanes y a robar, alegando el alza irracional de la gasolina y otros productos que también empezaron con una aumento atroz y desconcertante como el gas. Efectivamente, violencia genera más violencia, es un círculo vicioso, donde “tú me haces, yo te hago” y es el cuento de nunca acabar y que por nada del mundo se podrá incitar más a este fenómeno impulsivo de las personas que incurren en escenarios también de desaseos y afrentas peligrosas.

Afortunadamente más allá de los desmanes y los hurtos, que se vio en redes sociales, la gasolinera no ardió como se ve en algunas imágenes, pues se observó el intento de algunos protagonistas de hacerlo, si no, la postal hubiera tomado sesgo de tragedia, dado que es una gasolinera de la ciudad con el mayor volumen de contenido de combustible- gasolina, diesel y otros- en su cisternas o tanques de reserva y aquello se hubiera convertido en una catástrofe humana, debido a que hay muchos negocios a la redonda y la tragedia estaría rondando ahorita. Qué bueno que no sucedió.

Es quizás la violencia uno de los temas, que posiblemente privara en nuestro país, debido al problema de la alza de la gasolina y que durante largo tiempo ocupó los grandes titulares y las primeras páginas de la prensa, donde subieron los centavos por litros del combustible, ahora intempestivamente se cambiaron por pesos, lo que ha originado la irritación del pueblo mexicano con justificada razón, pero eso no valida que nos convirtamos en violentos y pretendamos crear una psicosis de terror y pánico que a nadie ayuda, por el contrario desordena más el ambiente.

Llamado a los Gasolineros de Chiapas Para que Actúen Correctamente.

Lo que sí es necesario es que los propietarios de gasolineras en la entidad normen criterios y actúen con conciencia de aquí para adelante, evitando lo que es del dominio público, que se conviertan en malhechores y facinerosos, otorgando “litros de gasolina incompletos” lo que les redunda en grandes ganancias económicas. Eso sí, sería una catástrofe, porque aparte de las alzas actualmente en pesos de las gasolinas -que tal vez sean los menos responsables los empresarios del combustible- se enriquezcan a base de dar los litros incompletos, como ha sido la carta de presentación de miles de establecimientos en todo el país. Esto ya no se podría tolerar.

Aquí también queremos una PROFECO que se ponga las pilas y asuma su verdadero papel. Es innegable que esta institución que procura la defensa del consumidor en el país, se haya convertido en un aliado de la corrupción con muchos empresarios gasolineros.

Disminuyó el Abigeato en Chiapas, Informa la Procuraduría.

La Procuraduría de Justicia de Chiapas que dirige Raciel López Salazar, dio a conocer que derivado de trabajos de investigación y de campo en distintas regiones del Estado, se obtuvo una disminución del abigeato en la entidad, del 57 por ciento en la incidencia delictiva.

En favor del campo.- Con la finalidad de dar un mayor respaldo a los productores del campo de Chiapas, el Gobierno de Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría del Campo que encabeza José Antonio Aguilar Bodegas y la Subsecretaría de Reconversión Productiva y Sustentable, cumple con las entregas físicas y formales a los productores de los diferentes municipios y comunidades de Chiapas que componen la cobertura del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). En fin.

PD: El portugués Antonio Guterres, arrancó desde ayer como nuevo Secretario General de la ONU, y sustituye al coreano Ban Ki-moon, este último identificado mucho con la perversidad y saqueo de Chiapas. Increíble pero cierto. Mañana ampliaremos.

PD: Todo lo mejor para los lectores en este 2017.

Esta nota fue publicada el día: 3, enero, 2017