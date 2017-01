ALFIL NEGRO

Ni la Burla Perdonan

Oscar D. Ballinas Lezama

Ciudad de México.- A río revuelto ganancia de pescadores, dice el viejo refrán que le viene como ‘anillo al dedo’ a los empresarios propietarios de gasolineras, que aprovechando el anuncio del alza de la gasolina, han decidido suspender el abasto, argumentando que se les agotó el combustible y culpan de esos males a Pemex.

Sabiendo que el horno no está para bollos, el Gobierno Federal, a través de funcionarios de esta empresa privatizada, pide a los consumidores de gasolina que denuncien a las gasolineras que les nieguen el servicio, explicando que hay suficiente combustible en todo el país, añadiendo que de las 11 mil 155 gasolineras en México, solamente 155 tienen problemas de desabasto, y son las ubicadas en Puebla, Querétaro y San Luís Potosí.

Mencionaron que la especulación del combustible se considera un delito contra la economía pública, luego los funcionarios de PEMEX aclararon el nuevo precios de 17.79 pesos por el litro de magna estará vigente hasta el 3 de febrero, de acuerdo al plan de ‘flexibilización’ de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; a partir de esa fecha volverá a incrementarse nuevamente, conforme se van liberando los precios de los combustibles en cada una de las 90 regiones en que la Comisión Reguladora de Energía dividió al país.

Mientras tanto, cientos de ciudadanos marcharon por las calles de esta ciudad capital, para protestar por el aumento en el precio del combustible, añadiendo que muchas gasolineras vendieron con el nuevo precio desde el sábado 31 de diciembre y al iniciar el año, otra buena cantidad de ellas están especulando con la venta de la gasolina, culpando directamente a Pemex del desabasto.

Oradores de estas marchas protestatarias, argumentaron que el aumento a los hidrocarburos es una evidencia más del fracaso de las reformas neoliberales, entre ellas la Energética, sobre todo porque el Gobierno Federal había anunciado con bombos y platillos que, de darse este cambio en la ley energética se iba a reducir el precio de los combustibles.

Juan Alberto González, es otra voz desesperada en las redes sociales que han lanzado desde el espacio cibernauta el ¡ya basta!, como hace años lo hicieron los indígenas chiapanecos liderados por el famoso Sub Marcos, quien presuntamente resultó ser uno de los títeres del expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien logró desviar la atención de los mexicanos y el mundo entero con el cuento de la ‘revolución de los rifles de palos’, en la que cientos de zapatistas inocentes murieron creyendo que luchaban por su libertad y mejorar su condición de vida.

“La brutal decisión de aumentar los precios de los combustibles que consumimos los mexicanos, es otro atentado contra la salud, la vida y la integridad de muchas personas que ahora están condenadas a perecer por hambre, falta de atención médica debido a que se carece de servicios médicos adecuados; el incremento del 20 por ciento a los combustibles, más la difícil situación que se presta en el plano internacional con el nuevo aumento al precio del dólar y la casi segura repatriación de miles de compatriotas por parte de un Gobierno derechista en los Estados Unidos de Norteamérica, nos preocupa y avizoramos un panorama negro”, mencionó Juan Alberto.

Argumentó que la clase trabajadora considera que lo que está pasando con la venta de PEMEX a los extranjeros y algunos millonarios del país, es una traición a la patria cometida por una clase política mediocre, insensible e ineficaz.

En otras cosas, Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado de Chiapas, dio a conocer desde la región zoque en la frontera sur del país, que pronto será votada una nueva ley que les dará a los chiapanecos un nuevo pacto social.

Afirmó que esa nueva constitución de los chiapanecos les dará la oportunidad para que en nuestra entidad nadie quede rezagado o excluido en la toma de decisiones, lo que será fundamental para el progreso del Estado ubicado en la lista de los más marginados y olvidados por la Federación.

Luego diría que en Chiapas ya no pueden seguir haciendo las cosas de manera copular, por lo que han hecho una nueva constitución integradora, la que fue hecha con la participación de todos los chiapanecos, afirmó el también Exsecretario de Gobierno en la administración de Manuel Velasco Coello.

Comentando otras cosas, no les parece raro que los indígenas chiapanecos que son muy aferrados a sus usos, costumbres y tradiciones, ahora salgan con que van a elegir a una mujer para candidata a la Presidencia de la República, cuando los indios de Chiapas no dejan que una mujer mande ni siquiera en su casa. ¡Qué bárbaros, en verdad ya no hayan qué hacer para desviar la atención de los mexicanos, para que dejen de criticar el aumento en productos y servicios, así como en los impuestos!; como lo hicieron hace décadas con el cuento del ejército zapatista, que terminó vergonzosamente con la ‘placeada’ del ‘comandante durito’ por todo el país, sin que nadie se atreviera tocarles un pelo, no obstante que según el Gobierno Federal, cuyo comandante en jefe era el mismo de ahora, Carlos Salinas de Gortari, representaban un riesgo para la seguridad nacional.

Esta nota fue publicada el día: 4, enero, 2017