ALFIL NEGRO

Por Oscar D. Ballinas Lezama

De Brazos Cruzados

“La vida no es esperar a que pase la tormenta, es aprender a bailar bajo la lluvia”.

Trabajadores del sector salud en Chiapas, están molestos por la falta del pago del bono federal y estatal que cada año se les daba en dos partes, la primera en diciembre y la segunda al inicio de enero; para colmo de males, parece ser que su líder José Luis Díaz Selvas, únicamente les ha venido engañando, afirmaron los quejosos.

Explicaron que al menos unos 20 mil empleados del sector salud que dirige el Doctor Francisco Ortega Farrera, están protestando porque hasta ahora no les han pagado el bono de 25 mil pesos que les corresponde a cada trabajador, sin que hasta ahora su dirigente sindical se haya preocupado más que por él mismo y los jefes de seccionales, que iniciaron el año estrenando carros.

Añadieron que mediante circulares enviadas por Díaz Selvas, les hicieron creer que el pasado 3 de enero les depositarían la primera mitad del bono, lo cual debieron hacer antes del 24 de diciembre del 2016, sin embargo, todo ha sido una mentira porque ayer los empleados del sector salud desfilaron por los cajeros bancarios y no había caído en sus cuentas ni un sólo centavo.

De paso denunciaron que ninguno de los directores del Sector Salud a nivel estatal, ha podido solucionar en los últimos años el desabasto de medicamentos en todos los hospitales del sector salud, como sucede en Tapachula donde también no les surten de material para curación y de laboratorio.

Mencionaron que Francisco Ortega Farrera, tampoco ha demostrado capacidad para ocupar el cargo de Director del Sector Salud en Chiapas, al grado que desde que llegó a ese cargo ha hecho caso omiso a las peticiones para dar solución a las necesidades de los hospitales en la entidad, como en el caso de Tapachula donde además se carece de equipos de ultrasonido, rayos x portátiles y el material que se utiliza en el área de cancerología.

Añadieron que los únicos que se están enriqueciendo con este desabasto y la incapacidad del director general en el estado, para dar solución a la problemática son las farmacias y laboratorios privados, quienes al parecer han creado una red de corrupción con algunos médicos, enfermeras y trabajadoras sociales, quienes al parecer reciben una cuota por cada paciente que les envían a esas empresas.

Finalmente mencionaron, que su dirigente estatal sólo ha demostrado estar del lado de la parte oficial, y al igual que muchos ‘líderes’ sindicales en Chiapas, sólo lleva agua para su molino sin preocuparle realmente las necesidades o problemas de sus agremiados; aunque en esta ocasión ha querido pararse el cuello con el argumento de que ya consiguió el apoyo del sindicato a nivel nacional, para que ningún trabajador del sector salud sea despedido, ante el anuncio oficial que se ha hecho de poner de ‘patitas en la calle’ a todo aquel empleado que no rinda o cumpla con el trabajo para el que fue contratado.

En las mismas o peor aún, andan los trabajadores de COAPATAP en Tapachula, quienes hasta ayer se mantenían en un paro de ‘brazos cruzados’ debido a que, según ellos, la actual administración no le ha cumplido a la mayoría con el pago de su aguinaldo, salario y lo que les corresponde de su caja de ahorro.

Añadieron que han firmado ya una minuta para regresar a sus labores, siempre y cuando les paguen hasta el último centavo que les adeudan; algunos de los empleados señalaron que gran parte de la culpa que COAPATAP no les cumpla con sus prestaciones, la tiene su líder Gonzalo González Gómez, quien hasta ahora ha actuado con tibieza y se deja engañar fácilmente por los funcionarios de esa dependencia.

El problema grave sería que al continuar el paro de brazos caídos, la ciudadanía puede quedarse sin abasto del vital liquido, como sucedió ayer en varios sectores de la ciudad, sobre todo en la parte nororiente, donde desde hace décadas existe el problema para surtir agua a ese sector, que dicho sea de paso tampoco tienen el servicio de limpia y por lo tanto pagan diariamente a los tricicleros; concretamente el problema ocurre sobre la 13ª norte, de la 1ª a la 25ª Oriente, donde además el lugar parece ‘boca de lobo’ por la falta de alumbrado público y seguridad.

Entrevistado vía telefónica, el director de COAPATAP manifestó que todo estaba en orden y que no era cierto lo del paro de los trabajadores; sin embargo, éstos permanecían sin trabajar y dispersos afuera de sus oficinas, argumentando que mientras que José Antonio Ovando no cumpla con el pago no darán el servicio a la población; los trabajadores en su desesperación solicitan además, que se haga una investigación para saber el destino de 5 millones de pesos que presuntamente fueron desviados para otros pagos, según ellos. ¿Será?

Comentando sobre el gasolinazo, ayer volvieron a bloquear las carreteras y tomar gasolineras, como sucedió en Huehuetán y Escuintla, en éste último municipio los que se responsabilizaron de las acciones fue el ‘Frente Popular en defensa de los Pueblos 29 de Diciembre’, nacido en esa zona a raíz de las inconformidades contra la explotación minera que está provocando enfermedades mortales como el cáncer.

En otros temas, la tumba, rosa y quema deben quedar desterrados de Chiapas, afirmó el gobernador Manuel Velasco Coello, quien añadió que la cultura del fuego debe tener un cambio radical para evitar poner en riesgo el patrimonio de nuestros hijos.

Para nadie es secreto que desde el inicio de esta administración estatal en Chiapas, se lanzó una campaña intensa en este sentido; y por otro lado, buscan hacer alianzas con los indígenas y campesinos a través de sus organizaciones a fin de evitar esta práctica ancestral, que tiene muchos efectos negativos en el suelo al que empobrecen con la erosión. Amén de que contaminan el medio ambiente con el bióxido de carbono.

Esta nota fue publicada el día: 5, enero, 2017