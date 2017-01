COMENTARIO ZETA

Carlos Z. Cadena

Desde la Frontera Norte Hasta la Frontera Sur, Difícil el País con Alza de Gasolina.

No cabe la menor duda que estamos viviendo la peor época económica en nuestro país, donde no importa la riqueza y desarrollo de la frontera norte con la pobreza y subdesarrollo de la frontera sur. Desde Chiapas hasta Baja California, el “gasolinazo” a la alza en pesos, no solamente está desordenando y desquiciando la convivencia social de los mexicanos, sino que todavía ayer en su mensaje de nuevo año, el creador de este problema nacional el Presidente Enrique Peña Nieto, solamente nos pide a los mexicanos su comprensión y solidaridad, pero jamás dijo que retrocedería con la medida devastadora de la gasolina, simplemente se curó en salud que la dolorosa determinación su gobierno lo había hecho por el alza del petróleo en el mundo, y defendió sus reformas estructurales donde se incluye la energética.

Lamentable el escenario perturbador en México con esta alza tan insensata y que el pueblo mexicano se ha empezado a revelar, en distintos rumbos del país, porque dentro del mensaje Presidencial de nuevo año, se ocultó el alza del gas, de la electricidad, de la tortilla y de algunos productos de la canasta básica. Por eso hay razón en millones de mexicanos, que estén molestos en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque curiosamente con sus reformas estructurales nacionales que levantó ámpula, al último dejó la “Reforma anticorrupción” que todavía es tema de debate y no se ha cumplido, además dejó huir a exgobernadores “ratas”, como el de Veracruz, quien bien pudo ser detenido, pero se escapó sospechosamente, son postales que en nada benefician la imagen Presidencial.

No somos partidarios de la violencia, porque está demostrado que la violencia en si es generadora de más violencia, sin embargo la lucha y malestar del pueblo debe de ser en contra de las autoridades federales y no lastimar a terceros como ocurre con los bloqueos viales y carreteros o atacar a las gasolineras, pues es al mismo pueblo que se ofende. Todos los mexicanos están en su derecho de manifestar su enojo contra este tipo de determinaciones del gobierno federal que empobrece a los que menos tienen, y ojo, que a la clase media que es la que mayor abunda en el país, es la que más se le pega y es la que puede venir a hacer en México, el fiel de la balanza para la sublevación popular, o crear ese “México bronco” al que durante años se refirió el escritor Carlos Fuentes.

Una situación difícil que estamos experimentando los mexicanos, con la política errática del sexenio de Peña Nieto, que pudo tener otros triunfos de su gobierno, pero que en materia energética es un fracaso, la prueba está con el rubro de la gasolina que nunca la supo controlar, y ahora nos está llevando al éxtasis y enajenamiento de la irritación popular. Ahora no son estudiantes los de la molestia, como sucedió en 1968, ahora no solamente son maestros de la CNTE, ahora es en su conjunto el pueblo mexicano que a lo largo de su historia moderna de los últimos 80 años, ha vivido solamente la corrupción de la clase política que es la que tiene de cabeza a este país, y no es exclusividad de los priistas o panistas, sino de todas las filiales ideológicas que lamentablemente le han fallado a México.

¿Qué nos depara el futuro? No hay vuelta al gasolinazo Peñista. Se obstinó el Presidente de México.

Cuesta de Enero se extenderá hasta el

mes de Junio: Organismos y Contadores

El Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos región Centro-Istmo-Peninsular, Fidel Moreno de los Santos, dijo en Tapachula, que ante el desmedido aumento de la gasolina y la elevación en productos de la canasta básica, la “Cuesta de Enero se prolongará hasta el mes de Junio. Reconoció que será para los chiapanecos un año complicado y hasta se espera una recesión en la economía del país en este mismo 2017.

Por su parte en la capital del país, la presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope-Servytur), Ada Irma Cruz, señaló que ante el panorama económico actual con el aumento al precio de las gasolinas y el diesel, a las tarifas eléctricas, el impacto del tipo de cambio y la incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, la Canacope-Servytur de la Ciudad de México prevé la cuesta de enero más difícil de la última década.

“Probablemente en este mes de enero y febrero no se note tanto esta afectación, pero lo que es a partir de marzo, abril mayo y hasta Junio ya el efecto se empezará a notar”, expresó.

Así que la gasolina sube en pesos, y la Cuesta de Enero se va hasta Junio. ¿No hay otro terremoto financiero en nuestro país?

Histórica visita de Guatemaltecos a Tapachula:

Un aumento del 250 por ciento.

Chiapas y esta puerta del país denominada Frontera sur, vivió su mayor repunte de visitas de guatemaltecos en toda su historia de vida. Fue incesante el número de vehículos con placas azules que se movilizaron este fin de año y que todavía se ven en los primeros días de enero, por las calles de la ciudad de Tapachula; en Puerto Chiapas la misma película y hasta en autobuses llegaron los turistas centroamericanos, donde ahora su moneda vale más que el peso mexicano y eso ha originado este movimiento migratorio, que no deja de aplaudirse porque se trata de divisas que ingresan a nuestro país. Los Chiapanecos somos los mexicanos que estamos viviendo con dos clases de gringos: Los gringos del dólar y ahora los gringos del quetzal, pues su dinero vale más que el peso mexicano.

Las mismas autoridades de migración de Guatemala dieron a conocer que durante las fiestas decembrinas hubo un repunte de sus connacionales hacia territorio mexicano de más del 250 por ciento en comparación a los demás meses del 2016. Se informó que según las estadísticas que manejan, el flujo de sus connacionales se vio incrementado, sobre todo de los que ingresan de manera legal a México, bien sea con Visa o Tarjeta de Visitante Regional (TVR). Trascendió que por las fiestas decembrinas se tuvo un flujo aproximado de connacionales de 9 mil personas a la semana, cuando en otros meses solo se registraron unas 3 mil personas en el mismo periodo, principalmente de los que ingresan de manera legal, ya que de los que cruzan de manera informal no se tiene una estadística. (Con datos reales de Intermedio).

Esfuerzo conjunto para los retos del 2017

Un llamado a mantener la unidad, el diálogo, el entendimiento y la concordia entre hermanos fue lo que hizo Manuel Velasco Coello y su esposa a todos los chiapanecos para el 2017, al tiempo de recordar que durante este año que recién concluyó se afrontaron retos que se lograron superar gracias al esfuerzo conjunto.

Trabajar para fortalecer la paz y mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de los chiapanecos es una labor conjunta para la grandeza de este Chiapas nuestro, donde nadie está excluido. Por ello es fundamental mantener el diálogo constante para alcanzar acuerdos y metas conjuntas. Eso nos permite la confianza y la certeza de que todo lo que nos propongamos puede hacerse realidad.

PD: En Chiapas se rompen acuerdos pactados, y los grupos de Pablo Salazar y Juan Sabines, haciendo política y haciendo de Chiapas una arena de Box y lucha.

