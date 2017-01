ALFIL NEGRO

Tirar el Arpa

Oscar D. Ballinas Lezama

Una psicosis general han provocado las redes sociales con el problema del gasolinazo en México; el miércoles pasado, los cibernautas arremetieron contra el presidente Enrique Peña Nieto y su Reforma Energética.

Debido a la falta de control en el ciberespacio, gente mal intencionada y perversa aprovechó el ‘río revuelto para llevar agua a su molino’; causando desinformación entre la sociedad que llegó un momento en que no sabían qué era verdad y cuál información era falsa.

El caso es que el ambiente se puso tenso, causó zozobra y hubo momentos que hasta pánico, sobre todo en el Distrito Federal y aquí, en Huehuetán, donde una turba de desconocidos cometieron actos vandálicos, desvirtuando con ello el espíritu de inconformidad real del pueblo que ‘ya no quiere queso, sino salir de la ratonera’.

Ojalá que Peña Nieto reconsidere su postura en cuanto a salvar la economía del país sacrificando a la ciudadanía que ya no ve lo duro sino lo tupido, ante tantas alzas en los precios de productos y servicios, así como por pago de contribuciones tributarias hasta por morirse.

Por cierto, ante la difícil situación financiera y el aumento de la violencia que está viviendo el país, pastores de las iglesias de diversas denominaciones, han anunciado una magna reunión al sur de la ciudad, para orar, interceder por la paz, la armonía y el amor entre todos los que viven en México, según informó el vocero oficial de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula. Entre las malas noticias que a nivel nacional llegan a cada rato, en nuestra entidad, el gobernador Manuel Velasco Coello anunció que este año tampoco se pagará la tenencia vehicular y con ello, los habitantes tendrán otro año de respiro en su economía.

Explicó estar consciente que esta medida no resuelve las necesidades que tiene la entidad, pero está convencido que es necesaria, sobre todo hoy que se deben buscar mecanismos que protejan el bolsillo de la gente y no que lo perjudiquen.

“Hace más de un año anunciamos la eliminación del impuesto a la tenencia vehicular, una decisión que no se tomó ni un año electoral ni como una medida circunstancial ni mucho menos de momento, sino como una medida para poder apoyar la economía popular”, enfatizó.

Luego añadió que se seguirán tomando medidas como ésta que ayudan directamente a 650 mil automovilistas chiapanecos que cada año pagaban este impuesto y que hoy no lo harán por segundo año consecutivo.

“Es una obligación de cualquier funcionario dar atención y respuesta inmediata al pueblo que hoy más que nunca, busca que sus representantes le garanticen solución a sus demandas y no queden en el abandono”, afirmó Rutilio Escandón Cadenas.

El Presidente del Supremo Tribunal de justicia, dijo que en esa institución se le da prioridad a la opinión de los más necesitados, por lo que conjuntamente se están realizando diversas acciones concretas que promuevan una importación de justicia de calidad para todas y todos.

“Seamos ejemplo de la responsabilidad social y hagamos una gran alianza, luego convocó a una gran alianza social que coadyuve a armonizar el ejercicio gubernamental y así, se combata la omisión, dilación y corrupción, permitiendo que más mujeres y hombres confíen en sus servidores públicos”.

Un vocero de Coapatap informó ayer, que finalmente lograron pagar a los últimos trabajadores que estaban pendientes de algunas prestaciones laborales, y con ello se conjuró el paro indefinido al cual habían sido convocados.

Lo bueno de esto, es que ‘la sangre no llegó al río’ y luego de negociaciones pudieron finiquitar los adeudos con el grosor más pequeño de esa dependencia; mientras que por otro lado, esta acción obligó a la masa trabajadora a ‘tirar el arpa’ e incorporarse a sus tareas para no dejar sin el vital líquido a la sociedad.

Esta nota fue publicada el día: 6, enero, 2017