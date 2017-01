OPINIÓN PÚBLICA

El Engaño Presidencial

Gonzalo Egremy

*México es el único país, de 103 naciones, que aumentó en 20 por ciento el precio de la gasolina; politólogos estiman que el Presidente está en otra realidad.

*Continúan las protestas, algunas aderezadas con actos vandálicos; hoy, aquí, el paro del transporte y mañana sábado, la marcha convocada por sociedad civil.

Una vez más el presidente Peña Nieto, es desmentido en sus dichos; ahora es con el gasolinazo, al decir que fue por el aumento a nivel internacional.

Diversos medios digitales, acreditados, le descubrieron ayer, tras asegurar que el gasolinazo no es por la Reforma Energética o Hacendaria, sino reflejo de los precios internacionales, que no está apegado a la verdad.

“El incremento no es reflejo de los precios internacionales. México es el único país de 103 naciones que aumentó 20 por ciento los precios, de acuerdo con el sitio GlobalPetrolPrices.com”, señala sinembargo. com.

La información difundida en el medio especializado indica que el precio del crudo subió un dólar por barril durante la semana pasada, y los aumentos en la mayoría de las naciones no llegaron ni al 2 por ciento.

De 103 países examinados, hubo aumento en 53, en 40 no hubo cambios y en 7 el precio de la gasolina disminuyó. Sólo tres incrementaron más de 8 por ciento el costo: México (20 por ciento), Malasia y Uruguay.

En las calles de 29 Estados, incluyendo la Ciudad de México, miles se suman cada día a las protestas por el “megagasolinazo”.

El investigador del Colegio de México, Sergio Aguayo, estimó: “Es obvio que no está dispuesto (EPN) a hacer concesiones porque vive en otro México. En el de los campos de golf, del avión presidencial y de las burbujas de vasallos que le dicen que sí a todo, pero muy alejado de las inquietudes que acosan a la mayoría de los mexicanos”, señaló.

Peña Nieto miente, porque vive en un “desfase psicológico” entre la fantasía y la realidad, y tiene un desinterés total por enfrentar una verdad dolorosa, dicen analistas de la conducta del Presidente, a sinembargo.com

Mientras politólogos e investigadores analizan a Peña Nieto, el llamado gasolinazo continuó ayer, por quinto día consecutivo, empujando a la protesta popular en una veintena de entidades federativas, en algunas ciudades, lamentablemente, con actos vandálicos (reprobables) de saqueos a comercios y empresas, generando psicosis y temor colectivo.

La inconformidad social (en todo México) por el gasolinazo, así como por el aumento en las tarifas de luz eléctrica, de gas LP y por ende, de la cascada de incremento en precios de productos, mercancías, servicios, dolosamente está siendo desviada hacia actos vandálicos de saqueos a tiendas por sujetos que, probablemente, pertenezcan al mismo Gobierno.

Con esa temeraria táctica, la autoridad reprimirá (ya lo hace) las manifestaciones de protesta por el gasolinazo, y crea un clima tenso entre la ciudadanía, e inclusive de temor y miedo y las puertas de los hogares, del comercio, de las empresas, son cerradas.

El ejemplo de lo anterior prevaleció anteayer en Huehuetán (inculpan a familiares del Edil) y ayer, aquí mismo en Tapachula, en donde grupitos de sujetos fueron citados (a través del WhatsApp) para el saqueo de tiendas departamentales en el centro de la ciudad.

Prácticamente todo los locales comerciales del primer cuadro de la ciudad, cerraron desde las 18 horas y las plazas comerciales al suroriente y poniente, bajaron sus cortinas desde las cuatro de la tarde.

Para hoy, algunas organizaciones de transportistas han convocado a un paro de labores de tres horas aquí en Tapachula; en tanto que para mañana sábado, organizaciones sociales tienen previsto realizar una marcha desde la llamada fuente “La Crayola” hacia la plaza central en protesta por el gasolinazo.

Tapachula, al igual que otras muchas cabeceras municipales de Chiapas, entraron desde hace cinco días a la protesta nacional en contra del gasolinazo; lo que se espera es que esas manifestaciones sean pacíficas y sin afectar a terceros, porque finalmente todos somos pueblo, ¿no cree usted?//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 6, enero, 2017