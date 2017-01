ALFIL NEGRO

¿Plan con Maña?

Oscar D. Ballinas Lezama

La delincuencia organizada continuaba hasta ayer con actos de vandalismo y robo, principalmente a las tiendas transnacionales que al final de cuentas terminan carcajeándose porque se supone que sus negocios están asegurados contra este tipo de eventos, algunos aprovechan la situación para cargarle más la cuenta a la aseguradora.

Es extraño que algunos ataques a la comunidad por esta horda de vándalos, estén coordinadas en todo el país y sus acciones delictivas las inicien al mismo tiempo, como ocurrió el pasado jueves cuando al parecer las acciones vandálicas iniciaron a las seis de la tarde en casi todos los Estados de esta nación. ¿Coincidencia?

Otro detalle de los que se olvidaron de las protestas por el gasolinazo, cambiándolo por el saqueo y destrucción de negociaciones, es que muchos de ellos se movilizan en motocicletas nuevas y llevando cascos protectores, amén de que las fuerzas policiacas llegan en auxilio una hora o dos después del saqueo y la destrucción de estas hordas formadas en su mayoría por gente desconocida o extranjera.

Ayer, al filo del medio día, decenas de estos sujetos llegaron hasta las tiendas Oxxo y Modelo Plus frente al Teatro de la Ciudad, donde durante casi una hora estuvieron saqueando y causando destrozos, sin que ninguna corporación policiaca hiciera acto de presencia, no fue sino casi una hora y media después en que sonando sus sirenas y una tras otra hicieron acto de presencia en esa zona, al menos unas 20 patrullas llenas de agente policiacos; lo malo es que los malandracos ya se habían ido locos de contento con su cargamento, únicamente quedaron los mirones que al final pagaron los ‘platos rotos’.

La ciudadanía critica esta falta de presencia de las fuerzas del orden, aunque suponen de buena fe que no son avisados a tiempo de lo que está ocurriendo, o quizás por la falta de gasolina no tienen suficiente para llenar sus tanques de las patrullas, de ahí que tengan dificultad para llegar a tiempo y evitar los delitos, así como poder detener a los verdaderos responsables. Lo curioso del caso, es que los ciudadanos han visto y tomado fotografías a varias patrullas policiacas cargadas de cajas, refrigeradores y otras cosas que se supone son de las que rescatan al lograr detener algunos malhechores, pero se ignora a dónde las llevan a resguardar y a quién se lo van a entregar. No vaya a ser que sigamos viendo el ‘río revuelto con ganancia de pescadores’. Aunque de última hora se detectó que al investigar a los saqueadores de tiendas y hacerlos confesar, manifiestan en donde tienen estos productos, de allí que los policías vayan a la casa de estas personas por lo robado, sería saludable que las autoridades nos sacaran de la duda.

Otro dato curioso, es que estos hechos vandálicos que están ocurriendo a lo largo y ancho del país se han convertido ya en un verdadero peligro para la seguridad nacional, no obstante seguimos sin ver al Ejército en acción; y nadie entiende por qué el Gobierno Federal no ha solicitado su ayuda. Aunque después de que el general Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional, ’pintara su raya’ con el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, en cuanto a lo que le toca hacer a las fuerzas armadas, podría entenderse que ese distanciamiento entre el Gobierno Federal y el Ejército Mexicano esté poniendo más en peligro la estabilidad social.

Tampoco se ha visto hasta ahora a los legisladores de las Cámaras Alta y Baja, así como a los Gobernadores de todas las entidades del país, intervenir de inmediato para evitar que México siga ardiendo y caminando hacia una revolución civil. Si ellos no defienden los intereses y la vida misma de sus conciudadanos, tampoco lo hará el ‘chapulín colorado’ porque ya murió, así es que solamente le queda a los mexicanos encomendarnos a Dios y esperar un milagro, ya que el Presidente de la República ‘sigue sentado en su macho’ argumentando que todo está bien, y cuestionando al pueblo de México al decir: ¿Y ustedes qué hubieran hecho?

Y mucha gente ya le respondió: “Vender la casa blanca en la que presuntamente gastó 54 mil millones de pesos; el avión presidencial con un costo de 733 mil millones de pesos; recuperar la deuda generada por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, de 50 mil millones de pesos; la de Juan Sabines Guerrero, exgobernador de Chiapas, por 41 mil millones de pesos, y otra larga lista de exgobernantes depredadores del erario público; así como también que corra a políticos sinvergüenzas y ataque directamente la corrupción que le cuesta al Gobierno mexicano 341 mil billones de pesos; con todo eso, dice la vox populi, no tendría necesidad de seguir crucificando a sus conciudadanos.

En su reciente intervención, el obispo de Tapachula Monseñor Leopoldo González González, dijo: “el descontento y la molestia ante el alza de los precios de la gasolina, el diesel, el gas, la energía eléctrica, no son una situación que esté sufriendo un gremio o una región de nuestra patria, son el descontento y la molestia generalizados.

“Son una realidad que no puede ser desatendida; por experiencia sabemos que esto no sólo encarece los productos básicos para la vida de las familias, sino que trae consigo la muy seria amenaza del desempleo. No se necesita ser un adivino ni un especialista en asuntos públicos para mirar la gravedad del riesgo; por ello, hago eco de la exhortación que como conferencia de episcopado hemos expresado a las autoridades civiles…

“Exhortamos a reconsiderar seriamente, dado el contexto nacional y las variantes internacionales, esta medida que afecta a todo nuestro país, especialmente a los más pobres; se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente, y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Hacemos un llamado a la autoridad, especialmente al poder ejecutivo y legislativo, a mirar desde abajo y no solamente desde arriba. No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente, sobre todo los más desamparados”.

El prelado encargado de la Diócesis de Tapachula, añadió: ”También con toda claridad he de expresar el rechazo y la tristeza ante los hechos violentos ocurridos en algunas ciudades de nuestra diócesis, en los que han vandalizado y destruido negocios, oficinas públicas y bienes de la comunidad, esto para nada abona a una solución. Estas conductas no han sido características de nuestra región y se percibe un ambiente de miedo que hace muchos años no se vivía”.

El obispo Leopoldo González, agregó: ”ya es demasiada la violencia y la injusticia que padecemos para producir más violencia e injusticia, quienes realmente busquen mejorar las condiciones para las personas y la sociedad, miremos la forma no violenta de exigir las medidas adecuadas para cambiar de raíz las estructuras y conductas que nos han llevado a la situación actual”.

Finalmente dijo: ”es tarea de la sociedad y el gobierno, buscar a través de caminos legítimos, pacíficos y creativos el desarrollo y prosperidad de las personas y familias de nuestros pueblos, superando la cerrazón de posturas; que la unidad prevalezca sobre el conflicto. Y parafraseó al papa Francisco: ’nada es imposible si nos dirigimos a Dios con nuestra oración, todos podemos ser artesanos de la paz’”.

Negocios saqueados en Tapachula: Bodegas Aurrera (IMSS), Chedrahui San Juan, Elektra San Juan, Coppel Central, Tienda Pirma (frente al TEC), locales de Plaza Las Torres, Salinas y Rocha, Novias Maira, diversos negocios del centro de la ciudad, Jota Erre, infinidad de Oxxos y Modelo Plus en toda la ciudad, casas de empeño en San Juan, Soriana Akishino, zapaterías Pakar, perfumes Fraiché, Suburbia Centro, Abarrotes Loo, entre otros.

El ulular de las patrullas se seguía hasta ayer, escuchando día y noche en diferentes rumbos de la ciudad de Tapachula, la gente asustada permanecía dentro de sus casas; y al parecer la psicosis creada por los grupos vandálicos logró su objetivo, desmoralizar a la sociedad para evitar que el día de hoy participara en la marcha, convocada a nivel nacional para protestar por el aumento en las gasolinas y la energía eléctrica.

De última hora, corría el rumor que por fin dieron luz verde al Ejército y bases mixtas para poner el orden, y como que no quiere la cosa, impedir que la marcha programada para hoy contra el gasolinazo se esfume y nadie acuda; con ello se logra también desviar la atención del aumento a los energéticos, hacia los disturbios. ¡Qué chingones, lograron su objetivo! El diablo nos agarre confesados y nos pongamos en las manos de Dios.

Esta nota fue publicada el día: 7, enero, 2017