ALFIL NEGRO

Regalo de Reyes

Oscar D. Ballinas Lezama

Miles de tapachultecos salieron a las calles el día de ayer, para protestar contra el gasolinazo y exigir la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto; no obstante la psicosis de miedo que desde cuatro días antes se implementó en forma organizada en todo el país, ignorándose quién o quiénes fueron las mentes perversas que buscaron con la violencia, detener las legitimas voces protestatarias de este país.

Cantando el Himno a Chiapas y gritando consignas de protesta en contra de Peña Nieto y otros gobernantes, así como de los Diputados y Senadores corresponsables del aumento a los energéticos; los ciudadanos inconformes retaron la inclemencia de los rayos solares para acudir a la marcha de la dignidad y la justicia, evento que se desarrolló sin violencia ni actos fuera de la ley, por lo que las autoridades que estuvieron atentas, no tuvieron ningún pretexto para desactivarla.

La protesta se extendió por todo el país, coincidiendo la ciudadanía en el hartazgo por los constantes aumentos en impuestos, servicios y a los productos de toda clase, acusando al Gobierno Federal actual de no ‘tener llenadera’ y aumentar la corrupción e impunidad en sus filas.

Es increíble cómo hasta ahora, pareciera ser que los únicos que no entienden el problema, ni escuchan al pueblo es el Presidente de la República y la mayoría de los legisladores de ambas Cámaras, quienes son corresponsables de esta debacle en la economía nacional, lo que está llevando a este país a una revolución civil, porque el ‘gigante dormido’ (pueblo) parece haber despertado y ahora exige lo que por derecho le corresponde.

Hasta ahora, pareciera que a Peña Nieto y su gabinete no le preocupan mucho las voces protestatarias, sin embargo, el descontento del pueblo sigue creciendo como una bola de nieve y las exigencias porque renuncie cada vez son más insistentes.

En Michoacán las cosas están más graves, porque allá la ciudadanía ha pasado de las protestas de palabra y marchas a las armas, y están retando al Presidente, a la vez de pedirle su renuncia, porque según ellos, Peña Nieto no tiene la capacidad para conducir a buen puerto a esta nación.

Por si fuera poco, aún está en el aire la inconformidad del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, que cansado de que sus tropas se sigan siendo utilizado en labores que les corresponde a las policías municipal, estatal y federal, ’pintó su raya’ argumentando que se les ha obligado a realizar trabajos que no le corresponden en las calles.

Cienfuegos fue claro al decir que está a la disposición del pueblo, mientras le hizo un reproche y crítica al Presidente por su incapacidad para gobernar, diciéndole que sus policías no han hecho su trabajo y le han cargado la mano al Ejército, que al no estar entrenado para ese tipo de actividades, violan constantemente los derechos humanos.

Para nadie es secreto que la violencia no se ha logrado disminuir en el país, tampoco el narcotráfico, mientras que la corrupción sigue aumentado, lo que conlleva a preguntar en qué se han utilizado los miles de millones de pesos que se obtienen en impuestos, como los que ahora se tratan de aumentar a través del gasolinazo.

Ayer, después de la tormenta de violencia, la calma pareció llegar y Tapachula en esta frontera sur, inició a recobrar la calma cuando el servicio de las gasolineras se reinició, claro, con el consabido aumento de los energéticos, pese a las protestas pacíficas del pueblo que nada tienen que ver con los delincuentes, que se presume están organizados y sirviendo a perversos intereses.

El caso es que después de todo el borlote las cosas parece que seguirán igual, es decir, el aumento de las gasolinas ni yendo a bailar a chalma nos lo quitamos, así es que no nos queda más que ponernos ‘flojitos y cooperando’ porque ‘el Señor de Los Pinos’ no está dispuesto a dar un paso atrás, ni para tomar impulso’.

Lo peor de todo, es que nuestros representantes populares, al menos la mayoría de ellos, no va a meter las manos al fuego por ayudar a sus representados, pero eso sí, seguirán pidiendo el voto para escalar otros cargos de representación popular. Y se los vamos a dar, así somos, ¿y qué?

Hablando de otras cosas, felicitaciones a los Alcaldes de Cacahoatán y Metapa, así como la Alcaldesa de Suchiate, donde este siete de enero no tuvieron vandalismo y pudieron entregar cientos de juguetes a los niños de sus comunidades, festejando el Día de Reyes.

Esta nota fue publicada el día: 8, enero, 2017