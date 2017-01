ALFIL NEGRO

De arrepentidos está lleno el infierno (Refrán popular)

El Sueño de los Justos

Oscar D. Ballinas Lezama

“Ya basta de mentirle a la gente y afectar sus bolsillos; el gasolinazo va a tener un enorme costo social, porque lo que sigue ahora es una escalada de precios”, dijo en la más alta tribuna del país el senador de la bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Ante los pocos legisladores azorados y desvelados aún, por la resaca de la celebración del año nuevo, el parlamentario argumentó que había entregado una iniciativa para detener el aumento a las gasolinas que se llevó a cabo a partir del día primero de enero de este año; y pidió que se le advirtiera a la ciudadanía que hay más alzas del combustible para los días 4 y 11 de febrero.

“También les advierto a ustedes, camaradas senadores, para que no se vuelvan a hacer los sorprendidos, que después del 18 de febrero al liberarse los energéticos, habrá gasolinazos todos los días; tenemos que parar esto, son tiempos de definiciones y por ello los convoco para que el próximo martes tengamos un periodo extraordinario y revirtamos el gasolinazo, modificando los artículos 11 y 12 transitorios de la ley de ingresos”, les pidió Delgado Carrillo.

Ante el silencio y la sonrisa sarcástica de la mayoría de los Senadores, el congresista en la tribuna les explicó que era mentira que solo el Presidente podía modificar esa ley; les recordó que hace dos años el Senado pudo modificar la ley de ingresos por el déficit, ya que el Gobierno no pudo cumplir con la meta que había establecido ante el Congreso.

“Es urgente revertir el gasolinazo del primero de enero y detener lo que viene en febrero, son tiempos de definiciones compañeros, y si es cierto que se han arrepentido y están con la gente convoquemos a una reunión extraordinaria y resolvamos el asunto; ya basta de mentirle a la gente para asegurar los negocios de la iniciativa privada y mantener un nivel de gasto insostenible; porque el Gobierno no está dispuesto a apretarse el cinturón, prefiere golpear el bolsillo de las familias mexicanas”.

Ni aplausos, menos la aceptación del resto de los Senadores que medio adormitaban en sus curules; al parecer esta nueva iniciativa de uno de los pocos legisladores que se opusieron al gasolinazo, puede pasar a formar parte de las que ‘duermen el sueño de los justos’ en los anaqueles de las bodegas del Senado de la República.

Pareciera que aún no se sensibilizan todos los Senadores y Diputados mexicanos, quienes han sido testigos de la turbulencia social que tuvo el país al iniciar el 2017; miran la tormenta y se niegan a hincarse, con sus raras excepciones los representantes populares que buscaron el voto del pueblo para defender los intereses de la ciudadanía, se han vuelto soberbios y convenencieros, son como cuervos sacándole los ojos a quienes los crearon y alimentan.

La Comisión Federal de Electricidad, para no quedarse atrás, ya anunció un nuevo aumento del 4.5 por ciento a la tarifa; misma que siempre ha mantenido por las nubes, si no, que lo digan las miles de familias chiapanecas que acaban de recibir los cobros de noviembre exageradamente altos; nadie duda que los recibos de diciembre sean casi impagables para los consumidores de la clase de consumo alto, y es a las empresas las que les va a pegar el costo de la luz.

Para variar, hace un año la CFE también cacareó y presumió que no elevaría los precios del servicio, por el contrario, los bajarían; sin embargo, con el gasolinazo, la Comisión tuvo el pretexto ideal para cobrar lo que se le dé su regalada gana, sobre todo porque presuntamente esta empresa ya es propiedad también de la iniciativa privada y venderán su producto conforme a la oferta y la demanda.

El gas también ya subió sus precios en la mayoría de los Estados del país; los empresarios que venden este producto no se anduvieron por las ramas y lo aumentaron en un 24 por ciento. Lo peor de todo, es que la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), señalaron que las variaciones en los precios del combustible serán por estacionalidad y de manera semanal.

En otras cosas, en la Casa de la Justicia, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, pidió que no se confunda la libertad con el libertinaje, porque ahí la ley no será omisa.

Explicó que si bien es cierto que la Carta Magna da garantías para expresarse libremente, también sanciona a quienes violentan el límite de dichas libertades.

“Uno de los grandes reclamos de la sociedad es cerrarle el paso a la impunidad, y esa es la ruta que se sigue con el nuevo sistema de justicia penal, que garantiza y prioriza el debido proceso de los inculpados”, afirmó Rutilio Escandón, quien concluyó parafraseando a Benito Juárez, “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Reflexión. En Estados Unidos bajó el precio de la gasolina; y se dice que Pemex lo está comprando barata para revenderla muy cara en México, ¿será?, yo no creo que sean capaz, ¿y usted amable lector?

Esta nota fue publicada el día: 9, enero, 2017