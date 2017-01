COMENTARIO ZETA

Carlos Z. Cadena

Gobernación y Chiapas: Se Aplicará la ley Contra Saqueadores y Desestabilizadores.

Por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, Chiapas mantiene comunicación estrecha con el Gobierno Federal?, particularmente con la Secretaría de Gobernación, para garantizar el orden público y la seguridad de los chiapanecos y al mismo tiempo, el derecho a la libre manifestación que tienen los ciudadanos.

Por ello, junto con Secretarios de Gobierno de otros Estados del país, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, participó en una reunión de alto nivel, presidida por el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, para analizar resultados de los operativos conjuntos contra los actos delictivos y saqueo de mercancías que se presentaron en el marco de las manifestaciones contra el alza de las gasolinas, donde se anunciado, se aplicará la Ley a todos responsables.

Cero Tolerancia en Tapachula: Velasco.

El gobernador Velasco hizo este domingo un amplio reconocimiento a quienes han participado en las manifestaciones realizadas en diferentes regiones y municipios de la geografía estatal, porque lo han hecho ejerciendo su legítimo derecho a manifestarse con responsabilidad, civilidad y respeto a los derechos de terceros. Velasco invitó a mantener este espíritu pacifista en cualquier manifestación social que se lleve a cabo, por lo que pidió al Secretario General de Gobierno estar abiertos en todo momento para abrir más canales de comunicación con la ciudadanía, y las organizaciones sociales.

También expresó su rechazo a los actos de vándalos y rateros que se hacen pasar por manifestantes para cometer actos de saqueo y rapiña, usando como pretexto la legítima inconformidad de la sociedad que existe en estos momentos. Específicamente, los sucesos que ocurrieron en Tapachula el pasado jueves y viernes, es que se vivieron momentos de indefensión y anarquía ante una policía Estatal y Municipal rebasadas por los maleantes juveniles -la mayoría de Centroamérica- y que durante 24 horas, los tapachultecos quedaron postrados ante los ataques y arremetidas de saqueo, como en una guerra civil.

Respecto a esto, dijo “condenamos enérgicamente todo acto de vandalismo y rechazamos cualquier intento de sembrar miedo en la sociedad, no vamos a permitir ningún acto vandálico y no vamos a permitir que haya impunidad para quienes afectan el patrimonio de la ciudadanía”.

El Gobernador aseguró que irán tras todos los responsables y pagarán con cárcel sus actos delincuenciales. “Queremos ser muy claros, habrá cero tolerancia para estos vándalos que han querido aprovechar la ocasión para cometer actos de rapiña y saqueo; van a ser castigados con cárcel”.

Dio a conocer que hasta el momento se tienen a 407 personas detenidas por su participación en actos de saqueo y rapiña en los municipios de Tapachula, Huixtla y Reforma, quienes pagarán con cárcel por sus actos delincuenciales.

En México, “el Gasolinazo Peñista” Causa Desbordamientos Sociales.

Desde Baja California hasta Chiapas, el problema del “Gasolinazo Peñista” sigue causando enojo popular, el pueblo ha empezado a salir a las calles para protestar por esta medida drástica, pues quienes más están pagando los platos rotos son los millones de mexicanos que conforman la clase media y la más pobre del país. Este gasolinazo que ha disparado los precios también en las tarifas eléctricas, la tortilla, productos de la canasta básica, y lo peor, muchos comerciantes han empezado a subirle a otros productos alegando justamente “el gasolinazo”, que nos lo recetaron en pesos y no en centavos.

Más allá de las consignas en contra de Peña Nieto, con su medida anárquica y reaccionaria, ha decidido afectar al pueblo y no quitarle el dinero a los corruptos políticos quienes son los que verdaderamente han puesto de cabeza a este país, y que a lo largo de muchas décadas de historia patria han sido los principales saqueadores tanto de las finanzas nacionales como de las estatales, dando origen a un país pobre, sin rumbo y desarrollo. Su decisión ha desatado, a nivel nacional, un severo y generalizado incremento de precios en todos los productos.

Lo grave es que todas las reformas “estructurales” ya están autorizadas en el Congreso de la Unión, eso sí, menos la Ley Anticorrupción, dejándola a lo último, mostrando con ello también el desazón y la indiferencia de los políticos hacia el pueblo.

En Chiapas, hay dos exgobernadores acusados de saqueadores en cantidades millonarias, uno, al que acusan de llevarse los presupuestos del huracán Stan, que afectó a la Costa y Sierra de la entidad en el 2005, y otro que dejó hipotecado al Estado por toda la eternidad, a la que la prensa nacional lo señaló de saquear 30 mil millones de pesos, más cinco mil en bursatilización financiera, pero hasta ahora la ley no los ha tocado, al contrario, uno anda en campaña desmedida para ser Senador, y el otro fue premiado por el mismo Peña Nieto como Cónsul en Estados Unidos.

“A dónde iremos a parar…”

Impresionante Marcha Ciudadana en Tapachula en Contra de la Alza de la Gasolina.

Este fin de semana, con pancartas como “Los Tapachultecos no somos saqueadores”, y consignas de “Fuera Peña Nieto”, miles de ciudadanos marcharon por las principales calles de la ciudad para protestar en contra del gasolinazo que ha originado que decenas de productos de la canasta básica también se hayan elevado en sus precios. Se trata de una de las marchas más concurridas en los últimos 20 años, privando el sentir ciudadano de lanzar su molestia en contra del Gobierno Federal por esta inmisericorde decisión.

Fue una marcha pacífica que mostró respeto de la gente, pero también dignidad por protestar de algo que las autoridades federales erraron con sus políticas económicas fuera de contexto. La gigantesca marcha abarcó muchas cuadras y, según cálculos, superaron los 25 mil participantes. Aunque nos informan que hubo un contingente de un partido político de izquierda, que buscó los reflectores de la prensa, y que al último supieron guardar compostura, así también como el “personaje de la caricatura y la tacita” Andrés Sánchez, que parecía “Rey feo de carnaval” aventando besos y saludos.

Con el tiempo, este tipo de marchas ciudadanas se pondrán de moda en Chiapas y en varios lugares del país, es en este tipo de marchas en que se debe participar para evitar la violencia. Dixe.

Esta nota fue publicada el día: 9, enero, 2017