Gasolinazo y Violencia

+Mons.Felipe Arizmendi

A todos nos ha cimbrado el considerable aumento a las gasolinas, al gas y al consumo de electricidad. Cuando a la gasolina sólo se le aumentaban unos centavos cada mes, no lo resentíamos tanto; pero este aumento ha suscitado reacciones violentas por muchas partes. Todo se encarece y los sueldos son más que mínimos, para la mayoría.

Como Iglesia, no nos compete hacer un análisis técnico y económico de las razones que llevaron a nuestras autoridades a tomar esta decisión; que los expertos en economía den su juicio si en verdad ésta fue la mejor decisión para proteger la estabilidad económica y evitar peores daños si no se hubiera tomado, o si habría otras alternativas. Pero, como pastores cercanos al pueblo, comprendemos el enojo y la rabia de la mayoría de los ciudadanos, que se sienten defraudados, engañados con las promesas de que esos bienes y servicios bajarían de precio, y ahora resulta lo contrario. La mayoría de los partidos políticos apoyaron estas medidas, y ahora las critican. No previeron las consecuencias. Por ello, ya muchos mexicanos no confían en sus políticos. Que esto nos sirva de experiencia para no dejarnos embaucar por quienes ofrecen revertir esos aumentos, ahora que están ya en campañas presidenciales, pues no todo lo que se promete es posible ponerlo en práctica. No somos una economía autónoma y autosuficiente, sino dependiente.

Comprendemos los gritos y las manifestaciones contra el llamado gasolinazo, porque el pueblo ve cuánto se gasta en publicidad oficial, cuánto ganan los Diputados, Senadores, Ministros de la Suprema Corte y otros servidores públicos, cuánto se destina a propaganda de los partidos políticos, y que luego se va a la basura, cuánta corrupción se cuela en la administración pública, cuánta impunidad en los robos al erario público, y el pueblo nada puede hacer para impedirlo. Sólo le queda expresar su inconformidad y su rechazo en tantas manifestaciones públicas que hemos visto en estos días.

Comprendemos, sí, el enojo del pueblo. Es legítimo que se exprese, que salga a las calles y a las redes sociales. Apoyamos al pueblo pobre en sus manifestaciones. Pero es necesario que el pueblo se organice en trabajos comunitarios, en alternativas políticas a los partidos, en ayudas solidarias, para que no todo quede en desahogos viscerales. En cambio, no apoyamos la violencia destructora, los saqueos, el vandalismo, el atropello a los derechos de terceros, los bloqueos carreteros contra quienes nada deben y nada pueden hacer para revertir los aumentos. Dañando a los ciudadanos en su libre tránsito, aumentan el daño que el gasolinazo está causando.

Exhortamos a la comunidad a expresarse, pero también rogamos encarecidamente evitar todo tipo de saqueos, vandalismos y bloqueos. De igual modo, exhortamos a las autoridades federales a buscar alternativas económicas que no dañen al pueblo, sobre todo a los de menos recursos, que son los que más importan. Hacer más efectiva la lucha contra la corrupción oficial, es la mejor forma de calmar al pueblo.

