ALFIL NEGRO

Apoyos del ‘Güero’

Oscar D. Ballinas Lezama

Una buena fórmula para acelerar el proceso de desarrollo de un pueblo, es la conjunción de esfuerzos, como se hace actualmente entre los municipios y el Gobierno del Estado que encabeza Manuel Velasco Coello.

La cooperación, entendimiento y participación para la solución de los problemas, es hacer lo posible dentro de lo deseable y ahora más que nunca toma vigencia y carta de naturalización en la entidad, para dar respuesta a viejas demandas de la sociedad que tienen un alto impacto social.

Está claro que en esta entidad del sureste mexicano, el Gobierno Estatal conjunta recursos con los de los ayuntamientos e incluso de la iniciativa privada para lograr la meta, porque como ha dicho el “Güero” Velasco, en Chiapas ningún esfuerzo sobra.

Con una inversión aproximada a los 30 millones de pesos, inauguró la Terminal de Corto Recorrido en el municipio de Cacahoatán, con ello favorecerá a los habitantes de las regiones del Soconusco, Costa y Sierra.

El mandatario al enviar un mensaje a los transportistas, empresarios y gente de todas las condiciones sociales que asistieron al evento, mencionó que la entrega de esas instalaciones contribuirá al fortalecimiento y modernización del servicio de transporte público, garantizando a la población mayor calidad, seguridad y comodidad.

El Ejecutivo Estatal expresó que le daba mucho gusto poner en marcha la nueva Terminal, porque además de que es una obra que estaba pendiente desde hace muchos años, responde a las necesidades de ordenar y mejorar el servicio de transporte, que ahora tendrá una conectividad en las regiones de esta zona costeña del Soconusco.

Luego añadió que su Gobierno ha privilegiado la ejecución de obras con alto sentido social, donde la participación de la ciudadanía es fundamental para transformar el rostro de su comunidad, municipio o región.

Explicó que a petición de los cacahoatecos ya se realiza el proyecto para construir un nuevo Centro de Salud; por su parte, el alcalde Enrique Álvarez Morales, reconoció el respaldo que los cacahoatecos han recibido de esta administración estatal para impulsar al progreso de ese municipio.

Ayer mismo en Tapachula, el Gobernador presidió el evento ‘Fortalecimiento a la Seguridad y la Justicia en Tapachula’, donde estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el procurador de Justicia Raciel López Salazar, y el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán.

Por cierto, mucha gente le agradeció a Velasco Coello al haber anunciado que no habrá aumento al transporte público en este municipio, y por su decisión de que no se cobrará la tenencia vehicular, como sigue sucediendo en otras entidades, no obstante los tiempos de aumento de las gasolinas, energía eléctrica, gas y otros productos y servicios que han entrado en una escalada de precios parecen no tener fin.

Velasco Coello explicó que en este caso no fue una decisión fácil, ya que se dejaron de recibir ingresos que otros Gobiernos del pasado tuvieron por el cobro de la tenencia, más en estos momentos en los que hay retos mayores por el panorama nacional e internacional.

En otras cosas, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que al obtener una certificación en materia de igualdad laboral y no discriminación, esa institución tiene que emprender una serie de actividades que motiven el desarrollo profesional y humano de su personal, y así generar un mejor posicionamiento en la sociedad.

Esta nota fue publicada el día: 10, enero, 2017