COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

El Gobernador Anuncia Estrategias Conjuntas de Seguridad Entre Policiales Federales y Estatales.

Dentro de un programa denominado “Por un Tapachula más seguro”, y como testigo de calidad el emblemático antiguo Palacio Municipal, en pleno centro de la ciudad, el gobernador Manuel Velasco, acompañado del senador Luis Armando Melgar Bravo, del secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; del procurador Raciel López Salazar; del secretario de la Frontera Sur, Adolfo Zamora; de Seguridad Pública, Jorge Luis Llaven Abarca; del presidente del Congreso, Eduardo Ramírez, del presidente municipal, Neftalí Del Toro, y los comandantes de las Policías de Gendarmería Nacional y Federal, Fernando Guerrero y Manuel Yáñez respectivamente, todos juntos participaron en este arranque de estrategias federales y estatales en materia de seguridad pública, ante los recientes acontecimientos del pasado 5 y 6 de Enero, cuando Tapachula vivió un escenario de disturbios, saqueos y rapiña sin precedentes en su historia.

Regresa Gendarmería Nacional a Tapachula.

El gobernador Velasco agradeció públicamente desde este girón de la patria, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sus atenciones con la reinstalación de la corporación policial de la Gendarmería Nacional en Tapachula, a la que se le fue asignada desde un principio cuando lo anunció el presidente Enrique Peña Nieto, desde su nacimiento; sin embargo, debido al problema de inseguridad en el norte del país, la Gendarmería intempestivamente fue retirada de la ciudad y asignada a otro lugar.

Fue el 2 de Septiembre de 2014, cuando un grupo de 100 elementos de la Gendarmería Nacional llegó al Aeropuerto Internacional de Tapachula, para iniciar tareas de vigilancia en toda la franja fronteriza con Guatemala. Inmediatamente se trasladaron a la base de la Policía Federal.

Se trata de hacerle frente a un escenario donde aún faltan muchas investigaciones federales sobre los sucesos de Tapachula, donde el fenómeno migratorio se ha hecho ya un problema de seguridad nacional en esta puerta de México, donde no se le dio importancia a la población flotante de extranjeros que por años se fueron asentado en las colonias populares y que ahora nos está rebasando, como rebasó a las policías locales el pasado 5 y 6 de Enero.

Gobierno de Velasco Apoyará a Empresarios Locales Agraviados por Saqueo y Rapiña.

Manuel Velasco también anunció en Tapachula, que habrá un apoyo de la Secretaría de Hacienda de Chiapas para todos aquellos empresarios locales que perdieron sus negocios ante el saqueo y rapiña desmedida de extranjeros y locales, todos envueltos en un problema social de suma gravedad en esta puerta del país. Pidió la instalación de una mesa de diálogo que estará a cargo del titular de esa institución, y donde habrá una excepción de impuestos sobre la nómina en los negocios afectados y otros incentivos.

No se puede soslayar el grave problema que están pasando varios empresarios locales que fueron afectados en sus instalaciones comerciales, donde muchas tiendas de estos fueron vaciadas y casi pulverizadas como Modelo Plus, Casa de novias “Mayra”, Casa del Rock, y otras.

Urge una reactivación económica más sólida para apoyar a los empresarios agraviados que sufrieron este tipo de disturbios e ilegalidades.

Tampoco hay Oficialmente Aumento del Costo en el Transporte en Chiapas.

Otro anuncio público del gobernador Velasco que se dio en Tapachula, fue un rotundo NO, al aumento en el costo de transporte. Pese a que el pasaje de colectivos ya estaban cobrando de 6 a 7 pesos, en Tuxtla y Tapachula, y los taxis también ya habían aumentado el pasaje. Hasta ahorita no hay absolutamente nada, según el mandatario estatal, pese a que también en redes sociales el titular del Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, había hablado de un aumento oficial. No hay nada y el Gobernador dijo “denuncien a los transportistas que aumentaron el pasaje”. Así que por lo pronto, no hay aumento.

Protagonismos Deben Desautorizarse en las Marchas Ciudadanas Contra el Gasolinazo.

Resulta inaceptable e injusto que haya todavía en estos momentos aciagos que vive el país con el fenómeno del “Gasolinazo Peñista”, protagonistas enfermizos, actores políticos y exhibicionistas locales como los que estuvieron este fin de semana, en la gran marcha ciudadana pacífica y que, según cálculos, superó los 25 mil participantes. Desde el mismo sábado, domingo y ayer lunes, hay malestar ciudadano y se han expresado en las redes sociales, como la gente de un partido de izquierda, y la conyugue del presidente de MORENA en Chiapas, Oscar Gurría Penagos y del exhibicionista priista que busca la Presidencia Municipal de Tapachula o una diputación local, Andrés Sánchez, quien todavía el pasado jueves se destapó cerrando las calles de la ciudad, ante un descomunal acarreo de gente, patrocinado por su padrino de campaña, Antonio Díaz Athié.

Más allá de que participaron grupos universitarios, de amas de casa, sectores sociales diversos, gente representativa de la ciudad, representantes de transportistas, grupos sociales y campesinos, magisterio, y una buena parte del valor ciudadano que pueda haber en una sociedad representada, dos escenarios amargos se vivieron, la primera que encabezó la esposa de Gurria Penagos, donde un pequeño grupo de manifestantes identificados con MORENA, estuvieron más en la grilla partidista que en la defensa del fenómeno del gasolinazo. Fue más política y grilla electorera que con fines y resultados que verdaderamente le interesan al pueblo de México y de Chiapas. Vaya manera de buscar los reflectores con sus interese partidistas.

Otro personaje que hizo el “oso”, y creyó desfilar en un Carnaval donde él era “El Rey Feo”, fue el priista Andrés Sánchez, el denominado personaje de “La caricatura de la barba”, y el de los regalos de las “tacitas” con el slogan “Yo Amo a Tapachula”, y su corazón rojo, que se destapó públicamente dos días antes de la anunciada marcha ciudadana, lo que hizo pensar que actuó con perversidad, pues solamente se la pasó en la marcha ciudadana aventando besos y saludos, tomándose selfies, pero jamás se le vio gritar algo en contra del gasolinazo.

Por eso el llamado para que en la futuras marchas pacíficas en Tapachula y en otras rumbos de Chiapas y de México, se repruebe estos hechos de protagonismo y búsqueda de reflectores de la fama de gente que sólo busca su interés y no el de su pueblo. No se puede consentir y menos tolerar que este tipo de personajes se aprovechan para llevar agua a su molino.

Ya no más protagonismo ni exhibicionismo de ansiosos del poder en marchas populares y ciudadanas. ¡Fuera los aprovechados!

Esta nota fue publicada el día: 10, enero, 2017