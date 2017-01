OPINIÓN PÚBLICA

Rechazan Acuerdo Peñista

Gonzalo Egremy

*Presidencia ha de estimar que México vive aún en años del partido único (PRI), sin embargo, empresarios se negaron ayer a firmar el documento de EPN.

*Un punto del Acuerdo, compromiso del Gobierno Federal, es bajar sólo 10 por ciento del salario a los funcionarios; y vigilar que no “suban” precios.

Por vez primera el empresariado organizado en la COPARMEX le niega a un Presidente (a Enrique Peña Nieto) la firma para un supuesto Acuerdo.

Resulta que la Presidencia de la República, ante las protestas populares por el gasolinazo, ideó lo que llamó Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar.

El interés del Gobierno era que dirigentes de organismos empresariales, industriales y comerciantes, así como sindicatos, firmaran el Acuerdo.

Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, comunicó que acordó no suscribir el mencionado Acuerdo.

Expuso que el documento no fue consensuado “y que se corre el riesgo de convertirse en una “estrategia de comunicación o imagen pública”.

Tras consultar a los 65 centros empresariales en todo el país, la Coparmex “ha decidido no suscribir el acuerdo”.

Detalló que el Gobierno propuso a los organismos empresariales suscribir el acuerdo apenas el viernes 6 de octubre.

Aunque fue discutido el fin de semana, la propuesta final fue entregada dos horas antes del anuncio del acuerdo (ayer lunes alrededor de las 13 horas).

La Coparmex señaló que coincide en la urgencia de un acuerdo pero que éste debe ser resultado “de un verdadero y amplio consenso social”, y no sólo sirva como “estrategia de comunicación o imagen pública”.

Añadió que cualquier acuerdo que se quiera suscribir deberá incluir metas claras, objetivos puntuales y métricos que sirvan para evaluar los avances.

“El momento exige que todos los actores, todos, asuman compromisos”, manifestó la Coparmex.

Los compromisos del Gobierno Federal en ese Acuerdo, según trascendió, serían: Reducir en 10 por ciento salarios de funcionarios federales y el endeudamiento; mantener estables precios de la canasta básica.

Así como modernizar el transporte público y promover decreto para que activos (empresas o capitales) regresen a México.

Mientras que los compromisos de los empresarios serían: no aumentar los precios de la canasta básica, no especular con los precios, y no aumentar los precios y tarifas de bienes y servicios.

El Gobierno Federal se compromete a coordinarse con los Gobiernos de las entidades federativas; impulsar combate a la corrupción y reforzar la transparencia en la cosa pública.

La Coparmex diría en un comunicado, ayer mismo, que ha sido reconocida en la sociedad como la “consciencia del sector privado.

Pues bien, es esa conciencia precisamente la que hoy nos impide suscribir un acuerdo improvisado, incompleto e insuficiente”.

Más aún, señaló que “Ya en el pasado, en el último Pacto del año 1995, la Coparmex ha dado testimonio con la abstinencia de su firma, de la inviabilidad de los Acuerdos que no resultan de un verdadero diálogo social.

“Que se hacen apresuradamente y cuyos efectos son muy limitados. Los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que con serenidad los afronte sin miedo, con cambios de fondo, que genere consensos sociales en todos los sectores. Que verdaderamente coloque a México como prioridad”, fuerte, ¿no cree usted?

Bisbiseo

Por el famoso Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familia, suscrito entre algunos actores de otros organismos empresariales en la ciudad de México, echaron abajo aquí el aumento al transporte público autorizado en los últimos días de diciembre por el titular de la Secretaría de Transporte//En tanto que las protestas populares por el gasolinazo continuaron ayer por noveno día consecutivo, sobre todo en la Ciudad de México//En Oaxaca, los manifestantes tomaron simbólicamente la refinería en Salinas Cruz, y gasolineras en Juchitán//Salud.

