COMENTARIO ZETA

Melgar Convoca a Encuentro con Empresarios de Chiapas Afectados por los Hechos Vandálicos

El senador Luis Armando Melgar Bravo, en Tapachula, convocó a un encuentro con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía estatal y empresarios afectados por los disturbios vandálicos del pasado 5 y 6 del presente mes, con la finalidad de no politizar y buscar soluciones económicas y de seguridad para la gente afectada. Dijo también que lo más importante es proteger a los trabajadores y no hacer recortes como medida de recuperación económica garantizando el empleo productivo de miles de familias chiapanecas, sin politizar las acciones.

Reconoció el representante popular que es necesario tener una visión objetiva de las consecuencias, pero que hoy nos toca ver hacia delante y dar soluciones, porque es importante que al comercio, al empresario micro, pequeño y mediano que está generando empleo, se tiene que ayudarles como medida de apoyo, pero sobre todo por el rescate del empleo que generan de manera honesta y productiva.

Debido al vandalismo que dañó a negocios, empresas y comercios a diferentes escalas en la sospechosa revuelta juvenil en Tapachula, a la mesa de trabajo y negociación asistió por instrucciones del gobernador Manuel Velasco, el secretario de Hacienda del Estado, Humberto Pedrero, quien dio a conocer estrategias para el rescate económico de la región y principalmente de los municipios afectados. Evidentemente también participaron titulares de diversos sectores empresariales como COPARMEX Tapachula, CANACINTRA, CANACO, PROCENTRO, Asociación de Hoteleros, Cámara de Industriales y Grupo VAROCH, entre otros micro, pequeños y medianos negocios locales. El anfitrión de esta mesa de soluciones económicas fue el alcalde Neftalí Del Toro Guzmán. También estuvo presente el diputado Federal Enrique Zamora Morlet

Cabe destacar que esta mesa de trabajo es resultado de un exhorto hecho por Melgar a la Secretaría de Hacienda federal para que se evalúen los daños por el vandalismo a los diferentes establecimientos y su recuperación sea deducible de impuestos para este ejercicio fiscal, así mismo que Hacienda Estatal realice una excepción al impuesto sobre la nómina, mientras dure la recuperación de los negocios afectados.

Cero Tolerancia se Reitera en Contra de los Transgresores de la ley en Chiapas: Velasco.

Se reitera cero tolerancia. Esa es la consigna clara del Ejecutivo estatal contra quienes, en días pasados, desestabilizaron a la sociedad en tres municipios de la entidad. Ello significa que no habrá impunidad, lo que refuerza el Estado de Derecho y la confianza en las instituciones que ahora, tienen una inmejorable oportunidad para aplicar todo el peso de la ley a quienes creyeron que vandalizando la legítima protesta, lograrían objetivos aviesos.

La postura del mandatario es firme; la finalidad es que los cuatreros paguen con cárcel y se siente un precedente para que en el futuro, no se repitan actos de rapiña que empañan nobles causas. En eso, sin duda, el Ministerio Público tendrá un papel preponderante, puesto que en esa institución radica la obligatoriedad de presentar ante el juez, las pruebas necesarias para lograr las sentencias debidas.

Los cientos de ladrones detenidos (más de 400 entre hombres y mujeres), podrían no alcanzar fianza, en virtud de la gravedad de los delitos y porque el Código Penal, así lo establece. En ese contexto, es de resaltar el sumo interés del Gobierno para poner un coto a la impunidad y garantizar el orden y la justicia, toda vez que, en el caso de Tapachula, no solo fueron las transnacionales las empresas afectadas, sino empresarios locales que por años, han construido su patrimonio.

La ordenanza de Manuel Velasco Coello debe alcanzar a quienes estén detrás de los denigrantes actos. Principalmente, porque con ello, se demostrará que el saqueo no fue orquestado por el mismo Gobierno, como algunos desinformaron deliberadamente, en un claro intento por echar más leña al fuego.

Velasco Coello, en un mensaje a la población, no escatimó reconocimientos a quienes se han manifestado de manera pacífica, ordenada y civilizada. Y refrendó su disposición para el diálogo y el intercambio de ideas para enfrentar la crítica situación del país. A decir verdad, es el primer gobernante que abiertamente apoya a la ciudadanía en una movilización justa y que, esperemos, pronto sea resuelta a favor de los mexicanos.

Y es que así debe ser: toda protesta justificada en la razón del pueblo, debe ser pacífica y propositiva. El vandalismo, es recurso de oportunistas y agentes del desorden a los que desde ahora, debe ponerse un freno.

PD: Ayer fueron enterrados los restos del periodista radial, Leonel Palacios, en el panteón de Terán. Se fue uno de los grandes comunicadores de Chiapas, que durante muchos años su mejor carta de presentación fue su humildad a pesar de tener fama de extraordinario comentarista informativo de la radio de Chiapas. Descanse siempre en paz el amigo Leonel.

PD: Ayer también nos enteramos en Tuxtla Gutiérrez del fallecimiento del abogado tapachulteco Enrique López Guillén, que alcanzó fama como un buen estudiante en la Facultad de Derecho de San Cristóbal de Las Casas. Sus restos están siendo velados en Funeraria “La Paz” en la Colonia Moctezuma de la capital chiapaneca. Descanse en paz mi buen Enrique.

Esta nota fue publicada el día: 11, enero, 2017