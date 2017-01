COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

Primordial Salvaguardar la Economía de los Chiapanecos, Ante Alza de Gasolina

*Oficialmente no hay Aumento de Pasajes en Chiapas.

La mayoría de estados de la República, han adoptado medidas para mitigar los efectos del aumento al precio de la gasolina. Chiapas no podía ser la excepción y en ese sentido, hemos visto que, ante el anuncio que subirían los precios del pasaje, el gobernador instruyó al secretario de Transporte, Mario Carlos Culebro Velasco, para dialogar responsablemente con ese gremio, desprendiéndose un acuerdo sustancial: No se autorizó dicho aumento.

La medida, junto con el no cobro de la tenencia vehicular, ha sido bien recibida por la sociedad, principalmente entre la gente de escasos recursos que debe abordar el transporte público para acudir a sus centros de trabajo o realizar actividades diversas relacionadas con su bienestar personal.

Para muchos quizá sea poco, pero es un avance y es una de las muchas medidas que, esperamos, se tomen en los siguientes días para mantener a flote la economía familiar, severamente afectada por políticas federales financieras, seriamente cuestionadas por los mexicanos.

Haber impedido el alza al transporte público y montar un escenario propicio para defender los derechos ciudadanos, creo, es una acción que va más allá del oportunismo; es un acto que revela la profunda preocupación del Gobierno Estatal por el bienestar de todos los ciudadanos.

Hay que resaltar que antes de las negociaciones, algunos transportistas habían anunciado un incremento, mismo que algunas rutas en la capital del estado y otras ciudades importantes, ya aplicaban. Ante ello y para evitar abusos, se ordenó la inmediata detención de esas unidades y se aplican medidas correctivas para evitar abusos y malos entendidos.

En Huixtla podrían desbordarse sectores sociales. Hay tensión.

El caso de Huixtla, está adquiriendo matices sociales peligrosos ante la ingobernabilidad y poses arrogantes y amenazadoras del alcalde Régulo Palomeque y su controvertido hermano de nombre Margarito. La gente Huixtleca está llegando al hartazgo social y al interior del ayuntamiento Municipal se respira un escenario también de malestar en contra del alcalde y algunos otros funcionarios del primer nivel de este gobierno local. Lo grave es que las pasiones se pueden desbordar de un fenómeno que se viene arrastrando desde que inició el gobierno de Palomeque Sánchez, pues son “dos hermanos” prácticamente los que hacen y deshacen en el mandato oficial local. Y cualquier situación peligrosa que ocurra mucha culpa va a tener la diputada local Judith Torres Vera, quien ha sido la protectora de ambos personajes –Régulo y Margarito- lo que ha redituado en mayor impunidad de los “hermanos dinamita”.

Hasta ahorita no sabemos cuáles son los fines de protección y alcahuetería de Torres Vera, pero lo delicado es que en sus viajes a Huixtla inteligentemente anda metiendo el nombre del Presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez, haciendo ver que los “alcaldes de pacotilla” tienen el apoyo total del poder legislativo de Chiapas.

El caso de los saqueos de Huixtla, son muchos los testimonios y pruebas que han presentado los Huixtlecos, de que gente del “gobierno de Palomeque participaron en los saqueos de tiendas que se dieron en ese municipio. Tan grave está la cuestión que la autoridad de la Sindicatura y otros cuatro Regidores más han renunciado a sus representaciones populares, – pese a que son cargos irrenunciables- pero que determina en estos casos el propio Congreso.

PD: El Vacío de poder es innegable. El orden constitucional municipal se está perdiendo y el Congreso tendrá que dictaminar. De última hora siguen las renuncias de regidores. El hartazgo social al acecho.

Castigo a los defraudadores: Melgar.- El senador Luis Armando Melgar Bravo, fue categórico al manifestar que “Basta ya de corrupción”, y pidió que se denuncien a los corruptos y defraudadores en Chiapas. Dijo que el año pasado por gestiones ante la SAGARPA se logró apoyar a 27 organizaciones productivas en todo el estado de Chiapas con un monto total de 6 millones 937 mil 600 pesos en los programas FAPPA Y PROMETE, sin pedir nada a cambio, como lo han hecho saber los propios beneficiados. Dijo también que se enteró del abuso cometido por Cristóbal Cruz García en contra de la Asociación Regional de Silvicultores de la Sierra y La Frailescana, donde lo denuncian de extorsionar a 22 grupos integrados por 6 personas, pidiéndoles 48 mil pesos a cada grupo, dicho fraude equivale a 1 millón 56 mil pesos.

Al último señaló que sostuvo una conferencia telefónica con todos los afectados, que de manera natural están inconformes, y se acordó castigar de acuerdo a la ley, a todos los defraudadores. Trascendió también que el acusado Cristóbal Cruz García ya está presentado ante el Ministerio Público.

Se conjuró marcha del MOCRI en Tuxtla.- Trascendió que ya avanzada la madrugada de este miércoles concluyó una larga reunión encabezada por el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, con integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI), quienes habían anunciado que colapsarían la capital chiapaneca con dos marchas en protesta por el incremento de las gasolinas: la primera que saldría de la Diana Cazadora al Parque Central y la otra desde la Pochota con dirección al centro de la ciudad.

PD: La noticia del año nuevo: Que el 17 de Enero entra en Chiapas, el Sistema Anticorrupción. Mañana ampliaremos.

Esta nota fue publicada el día: 12, enero, 2017