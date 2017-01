COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

No se ha Autorizado Nada con Alza del Servicio de Transporte, y no Será Mediante Presión.

En el inicio de esta semana subieron de tono las discusiones entre los distintos grupos de transportistas que señalan, ante los medios, la falta de cumplimiento de la promesa de que a partir del 9 de enero subirían las tarifas del pasaje y que el lunes pasado se dijo que no.

Luego de varias y exhaustivas reuniones de trabajo, a regañadientes, la gran mayoría de los concesionarios ha entendido la necesidad de esperar un poco más para poner a discusión hasta dónde puede ser dicho aumento, sin lastimar los bolsillos de la ciudadanía, es decir, a su fuente de ingresos.

Pocos, los mismos de siempre, aluden que no pueden esperar porque la gasolina y los insumos ya los rebasaron, pero no se ponen a pensar que una decisión de esa magnitud no puede tomarse a la ligera, porque impactará en otros rubros de nuestra economía y por ello la petición de la autoridad de esperar un poco más ante un nuevo contexto nacional, marcado por el alza en los precios de las gasolinas, la depreciación del peso frente al dólar y otros factores que deben analizarse con mucha seriedad.

Aquí lo importante es que el incremento al transporte no está autorizado y no será mediante la presión y afectando a los usuarios como se impondrá una tarifa, sin antes conocer las consecuencias sobre los chiapanecos, por ello, bien vale hacer un nuevo llamado a los concesionarios del volante para que consideren que antes que pensar en ellos deben privilegiar el bienestar de todos.

Anuncian que el 17 de Enero Entra en Chiapas el Sistema Anticorrupción.

Tal vez lo mejor que está esperando el pueblo, es el escenario de las reformas Constitucionales en contra de la corrupción, que al menos en dos gobiernos sexenales anteriores, como fueron el pabliato y el sabinato, no solamente han sido acusados los gobernantes de saqueadores y endeudadores, sino que antes de salir de sus respectivos gobiernos censurados por los chiapanecos, enviaron al Congreso del Estado leyes estatales para vacunarse contra posibles investigaciones judiciales “lavándose las manos completamente el poder ejecutivo”, además de crear leyes para que se les asignara guardaespaldas durante al menos 10 años, leyes especiales para poder sortear que vayan a la cárcel, como está ocurriendo con varios exgobernadores en el país.

Por lo pronto, la Secretaría de la Contraloría General de Chiapas, (Antes Función Pública) que dirige Agustín López Camacho, dijo que en conjunto con el Tribunal Superior de Justicia y el Congreso del Estado, realizaron, desde el mes de julio, las acciones pertinentes, previendo la publicación de las Leyes que crean el Sistema Anticorrupción en el Estado, que el próximo 17 de enero entra en funciones en todo el país. Señaló además que el Sistema Anticorrupción del Estado funcionará a través de una Secretaría Ejecutiva, como un órgano descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con la estructura administrativa para realizar sus atribuciones.

Dijo que el Sistema Anticorrupción del Estado tiene como objetivo fundamental el de combatir la corrupción a través de una efectiva coordinación de las diversas instancias encargados de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la eficiente fiscalización y control del ejercicio público.

Señaló la importancia por la cual este sistema se basa en la aplicación de las siete leyes generales que son: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal en Materia en Combate a la Corrupción. (Sic)

El Consejo Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado estará integrado por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, Secretaría de la Contraloría General, Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía en el Combate a la Corrupción, Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura Federal.

El titular de la dependencia dijo también que la designación de los cinco integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, se hará mediante un proceso de selección que llevará a cabo el Legislativo local.

Piden Estrategias Publicitarias Para Recuperar Confianza de Visitantes Chapines a Tapachula.

En los últimos meses debido al precio que ha alcanzado el Quetzal en la frontera sur, el número de hermanos guatemaltecos en territorio nacional ha alcanzado su mejor alza en toda la historia de Tapachula; resulta increíble el número de vehículos de ese país que se observan circulando por toda la ciudad, así como en Puerto Madero, que ha empezado a tener un volumen fuerte también de visitantes, debido a la construcción del moderno malecón que ya alcanza a distinguirse en su belleza estructural, a pesar de que lleva la primera fase de construcción.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), José Elmer Aquiáhuatl Herrera, reconoció que tras los hechos vandálicos y de rapiña registrados en la Tapachula, urge que autoridades y organizaciones empresariales unan esfuerzos para recuperar la confianza de los visitantes comerciales de Guatemala, que por años han sido el mercado potencial en la región.

Fue tajante en una entrevista con Intermedios, al advertir que es necesario fortalecer un programa que motive nuevamente a los chapines a venir a realizar sus compras en el comercio del primer cuadro, porque al recuperar la confianza habrá nuevamente derrama económica, la cual generan con su llegada y así sanear de cierta medida el daño que generaron los hechos vandálicos.

SEDESOL destina 21 Mmdp para la entidad.- La gestión tiene buenos dividendos ante las instancias federales. Una muestra del trabajo que realiza Manuel Velasco Coello en ese sentido es el anuncio hecho por Enrique Miranda Nava, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien anunció que se destinaran 21 mil millones de pesos en programas sociales para Chiapas este año.

Esta nota fue publicada el día: 13, enero, 2017