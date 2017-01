LÍDERES POLÍTICOS

Jesús Belmont Vázquez

Reducir IEPS

*EZM Presenta Punto de Acuerdo Para Revertir Gasolinazo

*Morena y MC Buscan Bajar Impuesto a Combustibles

En el Congreso de la Unión se presentaron dos iniciativas para reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas y diesel (una de Morena y otra de Movimiento Ciudadano) que permita bajar los precios de los combustibles, pues además se dio a conocer que en febrero próximo habrá otros aumentos a las gasolinas, lo que avivará aún más la molestia de la ciudadanía.

Antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, alcaldes de Movimiento Ciudadano anunciaron que interpondrán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el llamado gasolinazo.

Y es que las explicaciones oficiales sobre el alza a los combustibles parecen no convencer a nadie y lejos de contribuir a la aceptación de la sociedad del golpe mortal que significa para la economía popular, pareciera que solamente aportan al descrédito por igual de políticos y altos funcionarios.

La negativa de las autoridades a revertir el gasolinazo parece ser definitiva y lo único que tal vez pueda lograrse es que haya la disposición para aminorar los nocivos efectos del alza a los combustibles en la economía de millones de familias mexicanas.

El mayor daño a los ingresos salariales de los hogares, es la eventual escalada de precios en productos y servicios tanto públicos como privados, lo que propiciará una de las más difíciles y pronunciadas cuestas de enero de los años recientes.

No se puede permanecer inmóviles frente a este riesgo que seguramente disparará la inflación y se convertirá en un factor fundamental que provocará inestabilidad macroeconómica, situación que el Ejecutivo Federal creemos no desea.

Sin embargo, desde el Congreso se está haciendo lo posible por darle marcha atrás al gasolinazo.

El diputado federal y presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Sur- Sureste, Enrique Zamora Morlet, presentó al presidente de la Comisión Permanente, Javier Bolaños Aguilar, el punto de acuerdo en calidad de urgente para reducir los precios de las gasolinas y el diesel.

El legislador chiapaneco destacó la importancia de reducir los altos costos del hidrocarburo para el país, principalmente por las necesidades que existen en las familias mexicanas de escasos recursos que tienen que realizar hasta 193 horas laborales para satisfacer su canasta básica, cuando en el 2006 solo era necesario trabajar 134 horas.

“El tema del gasolinazo en nuestro país es sin duda algo que nos duele como mexicanos, por lo tanto se debe trabajar de manera conjunta para lograr la reducción del impuesto, es por ello que vamos a pedir desde la Cámara de Diputados a las instancias correspondientes que colaboren y el precio del combustible se reduzca porque representa un duro golpe a la economía de las familias”, precisó Zamora Morlet.

Reconoció que este incremento afectó a todas las personas tengan o no automóvil debido que la mayor parte del abastecimiento de los principales productos de consumo es llevado a cabo de manera terrestre, por lo que este aumento representa que los precios de las materias primas, los productos de primera necesidad se eleven.

Como único punto de acuerdo, Zamora Morlet pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que exhorte a la Secretaría de Energía, PEMEX, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Reguladora de Energía, la Procuraduría Federal del Consumidor, a reducir de manera urgente el alza de los precios de la gasolina y el diesel.

Por su parte, el grupo parlamentario de Morena presentó una iniciativa para reducir en 60 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas y diesel.

La iniciativa propone reformar el artículo 2, fracción I, inciso D, de la Ley del IEPS, donde se establecen las cuotas para los combustibles.

“Es aquí, en el Congreso, donde se debe de resolver el asunto de los impuestos, del IEPS a los combustibles, que tanto está molestando y pegando a la economía familiar”, señaló la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nahle García.

La Diputada refirió que el año pasado se recaudaron 284 mil millones de pesos, y afirmó que en 2017 el Gobierno Federal busca obtener 75 mil millones de pesos adicionales, respecto a la cifra de 2016.

Por su parte, el senador Mario Delgado Carrillo señaló que en el mes de febrero se tienen programados otros tres aumentos a los precios de las gasolinas, mismos que se darán los días 4, 11 y 18.

Momentos antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, alcaldes de Movimiento Ciudadano en 20 municipios de Jalisco anunciaron la presentación de una controversia constitucional ante la Suprema Corte contra el aumento en el precio de los combustibles.

Los Alcaldes también expresaron su apoyo a la iniciativa de su grupo parlamentario para reducir en un 37.7 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a los combustibles.

A nombre de los Alcaldes, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, informó que la controversia constitucional está basada en dos aspectos.

“Punto número uno: el artículo 12 transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación 2017 que faculta al titular del Poder Ejecutivo federal para fijar los precios de los combustibles es inconstitucional”.

Ello, aclaró, porque la fijación de esos precios es “una facultad exclusiva del Poder Legislativo, reconocida en el artículo 73 de la Constitución federal”.

Punto número 2, “El Ejecutivo federal incurrió en inconsistencias al decretar el acuerdo 98/2016, que define los precios de la gasolina por regiones, toda vez que el acuerdo decretado no lo firman los Secretarios de Estado que debieron firmar, entre ellos el titular de la Secretaría de Economía”, Ildefonso Guajardo Villarreal,

Por esa razón, el acuerdo “carece de legalidad al no estar acorde al artículo 92 constitucional”, aseveró.

Esperamos que la Comisión Permanente no le dé carpetazo al tema relacionado con el enojo de la ciudadanía por el alza a los combustibles, y que se analicen las iniciativas de Morena y MC para reducir el IEPS y se atienda el exhorto del diputado Zamora Morlet para bajar los precios de las gasolinas y el diesel.

Jesus.belmontt@gmail.com

Esta nota fue publicada el día: 13, enero, 2017