OPINIÓN PÚBLICA

Gobierno Sí Tiene Dinero

Gonzalo Egremy

*En la pregunta que hiciera el presidente, Peña Nieto, de ¿y ustedes qué hubieran hecho?, el empresariado del país le responde atinadamente.

*El diputado federal Enrique Zamora Morlet, presenta un punto de acuerdo en la Cámara para reducir el precio de los combustibles.

Integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí, afirman que su dirigente ya envió a Los Pinos un verdadero Acuerdo. Destaca, indican: implementar verdaderos recortes de presupuesto público.

Evitar más aumentos de precio en la gasolina en meses subsecuentes, dado que existen recursos excedentes de IEPS (Impuesto Especial por Productos y Servicios) y de la venta de petróleo.

En 2016, el IEPS por gasolinas recaudó 29.3 por ciento más de lo esperado, esto es 67 mil millones adicionales a lo presupuestado, que pudieran ser utilizados en reducir los precios de la gasolina.

El Acuerdo que México Necesita debe velar por aspectos concretos como: el establecimiento de un Consejo Fiscal Independiente en la SHCP, como lo ha propuesto el Fondo Monetario Internacional, a fin de evitar que la deuda continúe aumentado a tasas de 14 por ciento anual.

Establecer métricas concretas de compromisos de reducción anuales del dispendio de recursos públicos, reduciendo el Gobierno Federal el gasto en publicidad, así como el financiamiento a los partidos políticos y prestaciones laborales extraordinarias de los funcionarios públicos.

En 2015, el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad del Gobierno Federal se triplicó, pasando de 2.7 a 7.6 miles de millones de pesos.

Establecer una partida presupuestal específica de inversión pública para crear refinación doméstica y ductos que reduzcan el costo de la transportación de gasolina. Al momento, se importa el 60 por ciento de las gasolinas.

Darle contenido real y un calendario de implementación a la propuesta sobre dignificación del transporte público; Promover el Estado de Derecho y el combate real a la corrupción.

El Acuerdo que México Necesita debe velar por aspectos concretos como: Reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos. Los asesinatos se incrementaron en 21.5 por ciento el año pasado, se deben fijar metas concretas de reducción de este delito.

Establecer metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que, según algunas fuentes, se ha cuadruplicado en años recientes.

Establecer sanciones fiscales para los Estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anticorrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública o que no mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

Fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal.

La Secretaría de Hacienda sigue repartiendo recursos a programas que tienen observaciones. Esto se debe detener y darle, en su lugar, a los programas que sí funcionan según evaluaciones de CONEVAL.

Esclarecer el caso de los 9 mil millones de pesos “perdidos”, que se invirtieron en la creación de una refinería en Atitalaquia, Hidalgo, durante el Gobierno panista de Felipe Calderón.

Otros organismos también le han respondido al presidente, Peña Nieto, con una serie de planteamiento de qué se hubiera hecho en vez de aumentar los precios de las gasolinas, diesel, gas LP, luz eléctrica, y por ende la cascada de incrementos en el precio de las tortillas, leche, tomate y demás alimentos, que ha provocado protestas populares en todo el país, ¿no cree usted?

El diputado federal por el XI Distrito, Enrique Zamora Morlet, propuso, en su calidad de presidente legislativo de la Comisión de la Frontera Sur, un punto de acuerdo en la Cámara, en el que el punto medular es la reducción del precio del combustible, sustento en que el “gasolinazo” afecta de sobremanera la economía de las familias de esta región//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 13, enero, 2017