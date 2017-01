ALFIL NEGRO

Tiempos Austeros

Oscar D. Ballinas Lezama

En defensa de la economía de las familias chiapanecas, el Gobierno de Manuel Velasco Coello ha tomado diversas medidas a fin de coadyuvar en este 2017, para hacer menos gravosa la actual situación financiera.

Una de estas disposiciones ha sido la exoneración del pago de la tenencia vehicular por segundo año consecutivo; en este mismo sentido, la actual administración chiapaneca está realizando los acuerdos para que los transportistas y sus autoridades encuentren las mejores alternativas de solución a los planteamientos de incrementar el pasaje, sin menoscabo de los usuarios.

Es algo que no será muy fácil de resolver debido al incremento que se sigue teniendo del combustible, no obstante, si existe voluntad de las partes se podrían alcanzar buenos acuerdos que las satisfaga; no deben perder de vista que muchas veces vale más un mal acuerdo que un buen pleito.

Por cierto, el mandatario estatal estuvo también en Villaflores donde hizo entrega de ganado bovino y ovino de alta calidad genética, así como tractores y otros insumos que beneficiaron a las familias de esa región.

Dentro del marco de la Expo Feria de Villaflores, Velasco Coello argumentó: ”en todo momento vamos a impulsar acciones a favor de las familias, por lo tanto, seguiremos buscando esquemas y programas que permitan apoyar directamente a las y los productores ganaderos y agropecuarios”.

Ante la inseguridad que ha ido en aumento en todo el Soconusco, funcionarios de la Procuraduría de Justicia sostuvieron una nueva reunión de trabajo con empresarios y comerciantes de la región, buscando encontrar solución a este problema, que es uno de los ‘talones de Aquiles’ en el país.

En representación del Procurador de Justicia, estuvo el fiscal de Distrito Fronterizo Costa, Carlos Alberto Montesinos García, así como la coordinadora de Participación Ciudadana de la PGR, María de Jesús Cisneros Novillo, quienes volvieron a reiterar su compromiso de trabajar para garantizar la seguridad en esta región soconusquense.

Montesinos García mencionó que ‘continuarán de forma decisiva apoyando y respaldando a los diversos sectores de la sociedad, diseñando estrategias de seguridad pública y de prevención del delito para formar un solo frente común y combatir a la delincuencia”.

No habían pasado ni 24 horas de este discurso cuando los delincuentes volvieron a ratificar su supremacía sobre las corporaciones policiacas y sus estrategias de escritorio; en esta ocasión dejaron un saldo de un policía acribillado y el robo de más de 180 mil pesos, y aunque ya se habla de tres sospechosos nadie sabe el destino del botín obtenido, y si realmente los detenidos son responsables y no ‘chivos expiatorios’.

Lo raro del asunto es que cada vez que un ciudadano retira alguna cantidad considerable de dinero, es ‘detectado’ por los asaltantes que pareciera que son brujos y se enteran cuándo, la hora y quién hace esos retiros de dinero; extrañamente hasta ahora, las corporaciones policiacas que investigan este tipo de casos, parece ser que no toman en cuenta este detalle de la información y de quiénes son los que pueden tener acceso a ella para filtrarla a los delincuentes.

Resulta que ahora las diversas corporaciones policiacas que van y vienen por los municipios costeños, argumentan que andan investigando a los malandracos que vandalizaron en días pasados, aprovechando la inconformidad ciudadana por el gasolinazo, el cual dicho sea de paso, va estar difícil lo echen para atrás, ’palo dado, ni Dios lo quita’.

Se rumora de algunos recortes presupuestarios y de personal en las tres instancias de Gobierno, lo que aún no se confirma oficialmente pero ya mantiene en zozobra a mucha gente cuya familia sobrevive con esos empleos.

Al menos en el Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, encontró una solución salomónica para enfrentar la crisis económica y evitar los despidos laborales, para ello optaron por reducir salarios del personal que trabaja en esa institución.

Los Consejeros del STJE manifestaron que es mejor la reducción del salario a no contar con un empleo, sobre todo en estos tiempos de turbulencia social; ”si bien es cierto, tendremos que ahorrar y sacrificar algunas cosas, lo rescatable es que ante este panorama de austeridad el Poder Judicial continuará con su misma base de empleados, no habrá un solo recorte”, apuntó Octavio García, consejero del Supremo Tribunal de Justicia.

Esta nota fue publicada el día: 14, enero, 2017