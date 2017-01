OPINIÓN PÚBLICA

Quince Días de Protestas

Gonzalo Egremy

*El gasolinazo continuó ayer provocando, por medio mes consecutivo, protestas populares en varias ciudades a lo largo y ancho del país.

*¿Cuál va ser la reacción de la ciudadanía cuando de nuevo el Gobierno de EPN aplique su prometido enésimo gasolinazo el 4 y 18 de febrero?

Por quinceavo día las protestas en varias ciudades del país continuaron, por el aumento del 20 por ciento, de un solo golpe, en el precio del combustible.

Ayer aquí en Tapachula participaron en la marcha de inconformidad por el gasolinazo, muchísimas personas de diversos estratos sociales.

Igualmente en la Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Sonora y aquí en Chiapas, salieron a la calle ayer a protestar por el aumento de los precios de las gasolinas, diesel, gas LP, luz eléctrica, hasta del precio de las tortillas, tomate, leche y del pasaje.

En pancartas y mantas se observaban diversidad de leyendas de repudio al gasolinazo, así como a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, a quien inculpan de ser el presunto responsable de la crisis económica y social que prevalece en el país a raíz del aumento de precios y tarifas.

Algunos entrevistados coincidieron en que la “desgracia económica en la que nos ha hundido EPN tiene su raíz en la corrupción de la clase política de todos los partidos que avalaron las reformas enérgica, fiscal, educativa y laboral, amén de haber desmantelado y subastado a Petróleos Mexicanos”.

Ciudadanos participantes en las marchas de ayer, pidieron que “ningún partido político tome como suyo las movilizaciones populares, porque sería una hipocresía al haber sido parte del peñista Pacto por México que los obligó (ya maiceados) a avalar las reformas estructurales y hasta la ley de ingresos en que se basa el aumento y liberación del precios del combustible y demás”.

Y es que el PRD, que gobierna la Ciudad de México, dijo al término de la manifestación de ayer, que reunió a 70 mil de sus militantes y simpatizantes de todo el país en el monumento a la Revolución, cuando ha sido uno de los partidos, junto con el PAN, de aliarse para afectar al pueblo mexicano.

De acuerdo con otros analistas, la estimación socio-política que observan para México en los próximos 90 días, no es nada halagador para el Gobierno.

“El presidente Enrique Peña Nieto, continúa aferrado a una realidad muy distinta de la que vivimos 107 millones de mexicanos; de ahí su empeño de que la única supuesta salida a la falta de ingresos fiscales para sostener su gobierno, la paguemos nosotros el pueblo con el aumento a los precios y tarifas a las gasolinas, diesel, luz eléctrica y el gas LP”, afirman.

El Ejecutivo Federal ya observó que el incremento de un solo golpe del 20 por ciento a los combustibles, desde hace quince días, no solo no ha disminuido las protestas populares, sino que cada día la población es inconforme.

De ahí que las manifestaciones de inconformidad cada día aumenten a lo largo y ancho del país, y surjan nuevas formas de proselitismo entre organizaciones de la sociedad civil y de estudiantes universitarios.

Para el día 4 de febrero, de nuevo el Gobierno priista de Peña Nieto tiene contemplado el enésimo aumento al precio de las gasolinas y para el 18 de ese mismo, cada día habrá incremento del combustible.

¿Cómo reaccionará la ciudadanía a todo lo anterior?; ¿se quedará cruzada de brazos o implementará formas pacíficas de más protestas al saber de antemano que en consecuencias habrá más cascadas de aumentos en precios y tarifas de productos, bienes y servicios?

Ojalá los asesores del Presidente recomienden considerar los nuevos gasolinazos de febrero, y aún más, promover un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Unión para reformar la Ley de Ingresos para disminuir en más del 70 por ciento el Impuesto Especial a Productos y Servicios (IEPS) que aplica al combustible, ¿no cree usted?//Salud.

Esta nota fue publicada el día: 16, enero, 2017