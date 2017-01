ALFIL NEGRO

La Rabia Digna

Oscar D. Ballinas Lezama

La violencia que actualmente se está viviendo, impulsada por la crisis económica en México, podría ponerlo al filo de una guerra civil que nadie desea; el paso de un orden social a otro, para transformar el país, aún no encuentra sus causes y ha dejado muy en claro que ‘el horno no está para bollos’.

La sociedad mexicana fue sacudida por el impacto que volvió a recibir en sus raquíticos bolsillos, cuando el Gobierno Federal puso en marcha la autorización en el aumento de los precios de la gasolina y el servicio de energía eléctrica; lo que lógicamente arrastró a los ciudadanos en una espiral de urgente necesidad económica, provocando que se desatara su rabia digna.

Tanto fue el agua al cántaro que acabó por romperlo; ahora que el mundo vive tiempos apocalípticos, los políticos mexicanos tuvieron la ocurrencia de ‘jalarle la cola al tigre’ con el colapso energético, quizás pensando en mejorar las condiciones de vida de los que menos tienen y al final terminaron beneficiando a los mismos de siempre, los más ricos.

En este país la falta de empleos ha provocado que millones de personas sufran hambre y son empujados hacia la migración; el desabasto de infraestructura y medicinas en el sector Salud está aumentado los índices de mortalidad; la violencia ha construido un imperio con el crimen organizado, llevando a la gente a un mar de angustia, desesperación y deshumanización.

El sol no se puede tapar con un dedo, pese a las declaraciones que altos funcionarios de la Federación están haciendo para tratar de ‘tapar el pozo cuando el niño ya se ahogó’ y hasta eso, mal tapado; porque en la forma en que han intentado justificar sus acciones, sólo han logrado que ‘el chirrión se les voltee por el palito’.

A más de dos semanas de insurrección civil, la sociedad está pidiendo que se eche para atrás la reforma energética con su daño colateral del gasolinazo, añadiendo a sus exigencias la renuncia del primer mandatario, que a estas alturas ya no ve lo duro sino lo tupido.

Alguno organismos empresariales tratan de ‘ponerle el cascabel al gato’ al negarse a firmar acuerdos oficiales, argumentando que sólo se comprometerán con el Gobierno Federal, en un convenio en el que se estipule reducir la tasa de incremento de homicidios dolosos, que establezca metas para reducir anualmente el robo de las gasolinas que se ha cuadruplicado en años recientes; así como también, establecer sanciones fiscales para los Estados que no cumplan con la implementación de sus sistemas locales anti-corrupción, y para aquellos que no homologuen su ley de la cuenta pública, ni mejoren en el índice de transparencia presupuestal.

Apuntaron los empresarios mexicanos que en dicho acuerdo se debe fijar un calendario para atender y solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal, estatal y municipal; añadiendo que la Secretaría de Hacienda ya no debe seguir repartiendo recursos a programas que tienen observaciones, únicamente a los que sí funcionan.

Con este escándalo del gasolinazo, la opinión del pueblo ya no se ocupa de los millonarios desvíos de los recursos públicos que hicieron los exgobernadores, principalmente Javier Duarte que se ‘embuchacó’ 504 mil millones 914 mil 218 pesos en Veracruz; y Juan Sabines Guerrero, éste último bajo la sospecha de no acreditar el destino de 43 mil millones de pesos en Chiapas.

Tampoco se habla de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, ni de la fuga o suerte del Chapo; ni comentan en qué quedó finalmente la reforma educativa o el asunto del millonario recorte presupuestal del 2017, que se le hizo a los Estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entre otras de las entidades más pobres del país. Bueno, para acabar pronto, hasta de Juan Gabriel ya se olvidó la gente.

Comentando cosas más positivas, en Chiapas el gobernador Manuel Velasco Coello no quita el dedo del renglón y su Gobierno sigue construyendo más espacios educativos de calidad para jóvenes indígenas.

Recientemente inauguró en Altamirano las nuevas instalaciones del Conalep, en las que se invirtieron no menos de 11 millones de pesos; de paso aprovechó para entregar apoyo para construir cuartos adicionales, entregando no menos de 8 millones de pesos; mientras para el piso seguro aportó una inversión directa de 3 millones 600 mil pesos con la finalidad de dignificar las viviendas en esa zona rural, amén de las canastas alimentarias entregadas a cientos de jefas de familia.

Velasco Coello afirmó que la educación es uno de los ejes principales de su administración, por lo que seguirá trabajando en coordinación con las autoridades educativas, docentes y padres de familia, con la finalidad de continuar brindándoles a los jóvenes una infraestructura escolar digna.

