COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

En Chiapas, Solución Duradera y sin Afecciones a la Ciudadanía Ante el Problema del Transporte.

*Se otorga garantía y estabilidad ciudadana.

Luego de tres días de paro en el transporte público, el Gobierno del Estado anunció que luego de intensas negociaciones con la dirigencia de ese gremio, se han alcanzado acuerdos que finalmente favorecen a la población, como el no aumento del pasaje hasta en tanto no se tengan estudios y análisis pormenorizados que justifiquen una medida de esa naturaleza, lo cual no significa que las autoridades tengan la pretensión de avalar una medida que podría afectar a la población.

Hay que recordar que los Gobiernos de los Estados, han estado tomando medidas alternativas para no afectar a los ciudadanos con el alza de la gasolina, y también, hay que tener en cuenta que el Gobierno Federal, estudia diversas opciones para amortiguar el impacto en la economía familiar, lo que devendría en posibles acciones que no perjudiquen a productores y consumidores.

En ese contexto hay que ponderar el esfuerzo de la administración de Velasco Coello, quien ha instruido al titular del ramo para atender demandas de ambas partes y, desde luego, aplicar los correctivos a que haya lugar, en pos de una solución duradera y sin afectaciones que pudieran llevar a la entidad a la anarquía y al desorden.

De hecho, y ante los riesgos que se corrieron durante los días que duró el paro, se ejerció la obligación constitucional de proteger a los usuarios de abusos y excesos, revocando la concesión a quienes impusieron tarifas de manera arbitraria y a quienes incumplieron con lo estipulado en la respectiva ley del transporte público. Con ello, se puso la clara advertencia en el sentido que no se permitirían actos al margen de la ley.

Queda claro que a pesar de las presiones de los transportistas, prevaleció la defensa del derecho ciudadano, el sentido común y el diálogo cordial, pero firme en cuanto a lo que corresponde a cada quien.

Este es un tema que no acaba con las recientes resoluciones conjuntas, en virtud de depender, su supervivencia, de factores superiores, como el precio de los hidrocarburos; sin embargo, el Gobierno de Manuel Velasco ha sido contundente en su postura y ha establecido criterios de solidaridad para evitar conflictos sociales y otorgar a toda la ciudadanía, garantías de estabilidad, equidad y respeto a sus bienes y derechos.

Hay que decir que aun cuando el alza en el precio del pasaje pudiere sufrir algún reacomodo en el futuro, por el momento, se anunció que no habrá contemplaciones para quienes desatiendan las condiciones prevalecientes y abusen de los usuarios; es decir, habrá mano dura y eso, es plausible, toda vez que los chiapanecos no deben ni tienen porque caer a la merced de abusadores.

Diconsa, Retoma su Valor Democrático Para Evitar que Seudolíderes Sociales Manipulen.

DICONSA es la red de abasto social más grande del país, que se mueve para garantizar la distribución de alimentos con alto contenido nutricional y económicamente accesibles, en favor de la población en condiciones de marginación. En Tapachula, y en otros municipios de la entidad, uno de los graves problemas que durante años privó en DICONSA fue la corrupción, donde muchos “seudolíderes sociales”, ya habían tomado esa dependencia federal como un “negocio redondo”, lo que originó la debacle, pues con “manos extrañas” al interior del organismo, se cayó muchas veces en la anarquía y en el caos por esas grillas externas de malhechores dirigentes sociales. Es más, han existido complicidades de “seudolíderes sociales” con siglas de partidos políticos también en clara manipulación de la distribución de alimentos.

En resumen DICONSA, y específicamente en Tapachula, cuyo propósito es de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de muy alta marginación, curiosamente (ojo) se había politizado en los últimos ocho meses donde inclusive se denunció que un diputado local se había entronizado con su gente a manipular esta dependencia federal, con fines electoreros a futuro, y hay pruebas que se exhibieron hasta en las redes sociales de que en efecto se observaron a gente manipulativa del representante popular de la aldea.

Este fin de semana para evitar intromisiones de seudolíderes y otros intereses políticos, se eligió a la nueva Mesa Directiva de los Consejeros Comunitarios de DICONSA-Tapachula, cuyo proceso fue observada por organismos de derechos humanos, un agente del Ministerio Público, la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, quienes resguardaron las entradas para evitar disturbios de los grupos que durante meses ha sido acusados de crear desordenes y perturbaciones en este establecimiento en la frontera sur. Todo salió bien con democracia pura, en el momento de emitir votos y se evitó intromisiones ajenas.

Fue el senador Luis Armando Melgar Bravo, que en su momento participó en sus labores de gestoría para evitar que siguiera prevaleciendo la corrupción en estos establecimientos de apoyo a los que menos tienen. La idea era que se evitara de una vez, el fantasma de la corrupción, donde los que siempre pagan los platos rotos son la gente de población en condiciones de pobreza. Hoy se puso orden y se ratificó la legalidad que la misma sociedad pedía en este asunto, y los ganones son la gente de las localidades rurales. Bien.

¿Y Donde Están los Seguidores de Bersaín Miranda?

Este fin de semana, al despertar, seguramente el seudolíder del transporte, Bersaín Miranda, se preguntaba ¿y donde están mis seguidores?, ya que uno a uno los ingenuos que habían sido engañados regresaron a la legalidad y a prestar el servicio que tienen obligación de dar y, por supuesto, de cumplir con la ley cobrando los 6 pesos que es la tarifa vigente aprobado por la Secretaría del Transporte y no los 7 que les autorizó su supuesto líder.

Qué bueno que la autoridad actuó con firmeza y no permitió el abuso promovido por Bersaín y Franklin. Ya el secretario Mario Carlos Culebro, informó que notificó 80 revocaciones de concesión a quienes hicieron el paro afectando seriamente a la ciudadanía.

Felicitaciones a la gran mayoría de los transportistas que respetan la ley y se solidarizan con las familias más necesitadas, respetando la tarifa autorizada por las autoridades.

Política de austeridad en Poder Judicial.- Luego de que el Poder Judicial de Chiapas fuera el primer órgano jurisdiccional en el país en aplicar una política de austeridad para evitar despidos en juzgados y áreas administrativas, el presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón, hizo un reconocimiento a los más de 2 mil 500 trabajadores por mantener activa esta institución con un ahorro de cerca de 300 millones de pesos. Adelantó que se seguirá haciendo más con menos, en respuesta a una sociedad contralora que día a día califica el actuar de sus servidores públicos. Agregó que se seguirá creciendo a lo largo de este 2017, porque lo más valioso del Poder Judicial son sus recursos humanos, y hoy queda demostrado que con solidaridad y corresponsabilidad, también se hace justicia social. Una buena noticia.

Esta nota fue publicada el día: 17, enero, 2017