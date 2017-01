OPINIÓN PÚBLICA

Extranjeros en Ilícitos

Gonzalo Egremy

*Alto el número de centroamericanos imputados en diversidad de delitos cometidos aquí; algunos han sido detenidos por ciudadanos en los últimos días.

*Ante la negligencia y omisión de autoridades, vecinos en colonias se organizan para defenderse de asaltantes, rateros y pandilleros.

Los reportes oficiales confirman que en muchos delitos cometidos aquí y en la región, se encuentran involucrados jóvenes centroamericanos.

En los actos vandálicos y de saqueos de tiendas y comercios los días 5 y 6 del presente mes en Tapachula, Huixtla y Huehuetán, fueron detenidos unos cien extranjeros, muchos de los cuales ya fueron puestos en libertad.

Lo anterior obedeció a que, presuntamente según autoridades ministeriales y policiales, “aún no cumplían los 18 años de edad”.

Y para la Ley en México, que los considera “menores”, no pueden ser imputados de delitos; y los que cometen algún ilícito de alto impacto, como homicidio, secuestro o delincuencia organizada, reciben un tratamiento especial “con respeto a minoría de edad, a sus garantías y derechos humanos”.

La población, a raíz del temor que sintió aquel jueves y viernes cuando aquí en Tapachula hordas de sujetos cometían toda clase de actos vandálicos en los cuatros puntos cardinales de la ciudad, y hasta un día después la policía actúo, se organizó en las colonias para autodefenderse.

Así es como en el ejido, Raymundo Enríquez, en los fraccionamientos Buenos Aires, Valle Verde, y en Puerto Madero, la semana pasada y ayer, los vecinos detuvieron en total a nueve sujetos cuando, presuntamente, intentaban robar en algunas viviendas.

Al menos seis de los nueve involucrados en esos hechos, resultaron ser originarios de algún país de Centroamérica y estar aquí de manera ilegal.

Valga decir que los y las ciudadanas que intervinieron en la detención de los nueve sujetos en los lugares mencionados, castigaron con golpes, amarraron de manos y de postes o barandales a los presuntos delincuentes.

No es que se justifique la actitud de la gente al detener a presuntos responsables de algún delito, porque nadie debe hacerse justicia por mano propia porque para ello están las autoridades y Tribunales debidamente constituidos, pero ante la inoperancia y negligencia de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, la población se está autodefendiendo.

Tampoco se omite manifestar que en los hechos delictuosos narrados y en otros muchos más, también se encuentran involucrados gran cantidad de jóvenes connacionales (mexicanos) que, de acuerdo a estudios locales, han sido “atraídos” por las bandas delictivas transnacionales MS-13 o B-18.

Como bien dice el senador tapachulteco, Luis Armando Melgar Bravo, “es importante la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes, pero también la integridad de los ciudadanos en las fronteras de nuestro país”.

Lo anterior, al indicar que a raíz de la llegada de Donald Trump al Gobierno de los Estados Unidos, éste ha cambiado la política migratoria y muchos migrantes, sobre todo cubanos y africanos, se han quedado varados aquí y en algunas zonas fronterizas norte con la Unión Americana.

Compete a la Secretaría de Gobernación, a través de sus organismos de seguridad interna, así como de control de la migración, establecer programas de identificación de quiénes son los extranjeros que se han asentado irregularmente en México; y aquí se llevarían una gran sorpresa por la cantidad de centroamericanos, muchísimos de los cuales son personas honestas pero otro tanto están al margen de la ley, ¿no cree usted?

