COMENTARIO ZETA

Por Carlos Z. Cadena

El Ripley: SEDESOL y SEDATU en Chiapas, Llenas de Complicidades con Robles y Zebadúa

Una vez más la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles Berlanga, nos coloca a los chiapanecos como un “laboratorio de conejillo de Indias”, sin que nadie levante la voz o al menos exija investigaciones. Primero fue en la SEDESOL, donde Robles Berlanga fue acusada de corrupción con los programas en complicidad con su oficial mayor, Emilio Zebadúa, que alcanzó el escándalo nacional. Más de tres años con el Gobierno de Peña Nieto, esta mancuerna estuvo en la sospecha pública nacional sin que nadie los investigara.

Increíblemente, en estos últimos tres años de la culminación de la administración federal de Peña Nieto, la extrae de la SEDESOL y la envía a SEDATU, y otra vez se repite la historia con el mismo cargo de Zebadúa, que nuevamente siguen haciendo de las suyas. Es asombroso cómo esta mancuerna de servidores públicos (no sabemos qué le vio Rosario Robles a Emilio Zebadúa), en la administración más sindicada de corrupción en los últimos sexenios, han caminado juntos y juntos han hecho lo que quieren en dos Secretarias, donde abundan los programas para los que menos tienen. Ambas dependencias han sido, prácticamente, sus feudos privados.

Todo viene a colación porque en la época del delegado estatal de la SEDATU en Chiapas, Sergio Lobato, fue acusado por actos de corrupción en al menos 38 municipios de la entidad, dentro del programa “Cuarto Rosas”, y lo grave que hubo denuncias de al menos varias obras que no se concluyeron, con un costo de más de 76 millones de pesos, obras que curiosamente estaban siendo edificadas por sus empresas, y que al parecer Zebadúa se las regresó a Lobato, ignorándose bajo qué negociaciones. Hay otro segmento de obras públicas de la dependencia federal que quedaron sin concluir y casi tiradas con Lobato, como por ejemplo Huixtla, y todo parece que el “constructor consentido” para que arranquen es justamente el que usted adivinó: Sergio Lobato.

La historia ahora es que la SEDATU-Chiapas debe ser curada de los malos espíritus que arrastra. El pasado fin de semana se le tomó la protesta como delegado estatal de la misma al chilango, Ricardo Mejía Zayas, (y fue su propio padrino que lo metió a la SEDATU en la ciudad de México), el director general de la Coordinación de Delegaciones, Marcos Ibarra Infante, quien le vino a tomar la protesta. Todo pudo haber sido mejor, lo que no se sabe es que el actual y recién delegado Mejía Zayas, proviene de la SEDESOL, en sus inicios de esta administración peñista, donde se rememora que dejó infinidad de antecedentes negativos y fuertes acusaciones. En Chiapas nadie dice absolutamente nada.

Ibarra Infante le encomendó a su ahijado todavía el pasado viernes, que los trabajos de coordinación para concretar las metas trazadas para el Estado durante 2017, deben ser en beneficio las familias chiapanecas. Hay que reforzar el trabajo, le dijo.

Por su parte, el nuevo delegado de la SEDATU-Chiapas, en su intervención, Ricardo Mejía reiteró, que trabajará de la mano con el Gobierno del Estado y con los Presidentes Municipales para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por Enrique Peña y de Robles Berlanga, en materia de vivienda, infraestructura a través de sus programas Hábitat, Rescate de Espacios Públicos, Mejoramiento de Vivienda, Servicios Básicos, así como brindar Certeza Jurídica a la gente del campo, entre otros.

La mancuerna Robles y Zebadúa, ambos con disfraz de política de izquierda en México, que se supone están a favor de los que menos tienen, tendrán mucho que decir en lo futuro con estas asignaciones federales de titular y Oficialía Mayor.

¿Estará la SEDESOL y la SEDATU en la entidad en las investigaciones de la Secretaría de la Función Pública que lidera Arely Gómez González? Es pregunta.

Gobernador rescata espacios públicos en Tapachula.- Dentro de las estrategias de las autoridades de Chiapas, de la rehabilitación y recuperación de espacios públicos, en los 122 municipios de la geografía estatal, el gobernador Manuel Velasco inauguró en Tapachula la rehabilitación del parque municipal en el ejido “20 de Noviembre”, donde destacó que la recuperación de estos espacios públicos promueve la convivencia familiar, abona a la reconstrucción del tejido social y fortalece la prevención del delito. En este centro recreativo se construyó una cancha de usos múltiples, techado e iluminación, así como la instalación de un gimnasio al aire libre y juegos infantiles. Aquí, las familias de Tapachula tendrán más alternativas de esparcimiento para que se activen físicamente en beneficio de su salud. Acompañado del presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar y el senador Luis Armando Melgar Bravo, el mandatario chiapaneco puntualizó que mediante estas acciones, se optimiza el rescate de más espacios públicos gracias a la suma de esfuerzos entre Gobierno y sociedad.

Pablo busca Senaduría, no gubernatura.- La Senaduría eterna del Partido del Trabajo, (PT), que en los últimos sexenios la ha tenido este partido político fundado el 8 de diciembre de 1990, que dirige Alberto Anaya, es una Senaduría “al mejor postor”, es la misma representación popular que hoy tiene la medallista Olímpica, Ana Gabriela Guevara.

Esa es la que ambiciona y ansía Pablo Salazar Mendiguchía, que ha hecho creer que va por la gubernatura, escenario lejos de lograrlo por la carceleada de Juan Sabines y los “Niños muertos de Comitán”. Pero lo más abominable el saqueo del huracán Stan en su Gobierno y que hay, hasta libros dedicados a su hazaña de “Cristiano putrefacto”.

Anaya y Salazar Mendiguchía son compadres, y tiene todo el dinero del mundo para hacerse de esta Senaduría, siempre y cuando los chiapanecos lo acepten. Salazar puso en prenda su Senaduría con el compromiso de apoyar a otros candidatos a la gubernatura.

Los Parachicos y la fábrica de mexicanos en Suchiate.- Siete mil parachicos saldrán a bailar a las calles durante las festividades de Chiapa de Corzo en los próximos días. Siete mil también fueron los centroamericanos que los convirtieron en mexicanos en el pasado proceso electoral del municipio de Suchiate y desde hace tiempo andan en las calles. En el primer escenario salen los parachicos a la danza del pueblo y en el segundo los centroamericanos significó la danza de los millones de pesos que dejó esta mexicanización todavía sin investigar y que el Instituto Nacional de Electores (INE) ha guardado absoluto mutismo.

PD: La UNACH, podría calentarse. Error tras error del Rectorado. Urgen asesores en la Colina Universitaria. Asesores, no merolicos.

Esta nota fue publicada el día: 18, enero, 2017