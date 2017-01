ALFIL NEGRO

Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la Tierra (Lucas 21:26).

El rey del Norte

Oscar D. Ballinas Lezama

Hoy, si Dios no dice otra cosa, el ‘Rey del Norte’ tomará posesión de la presidencia de uno de los países más poderosos del planeta; Donald Trump será el Presidente número 45 de los Estados Unidos de Norteamérica, considerado por propios y extraños el más polémico de sus Jefes de Estado en toda su historia.

Bajo la sombra de la sospecha sobre sus relaciones ‘amistosas’ con Vladimir Putin, presidente de Rusia, el hombre que ha sido considerado un ‘político loco’, por sus descabelladas declaraciones públicas , sobre todo en contra de México y sus habitantes a quienes, sólo bonitos no les ha dicho.

Para nadie es secreto que los mexicanos se encuentran en el filo de la navaja, no solamente por la política del miedo, el odio y la división que propaló Trump en su campaña, lo que ha ratificado en sus discursos como Presidente electo; sino porque además, los aztecas parecen tener el santo de espaldas, ya que las decisiones del ‘Príncipe de Los Pinos’ han sido hasta ahora perjudiciales y generadoras de la discordia nacional.

El aumento desmesurado que hizo la Federación en el precio de las gasolinas y la luz eléctrica, ha provocado una turbulencia social que por momentos amenaza con una rebelión civil, sobre todo en los Estados del norte en donde la población está más despierta política y socialmente.

Ayer, en Tijuana, al filo de las 13 horas, cientos de ciudadanos inconformes por el gasolinazo, quienes al parecer no se distrajeron con las ‘noticias’ de la balacera en Cancún y los asesinatos y suicidio de un jovencito estudiante de Monterrey, tomaron la garita del Chaparral y permitieron que los automovilistas pasaran esa frontera hacia México sin pagar un sólo peso ni declarar la mercancía.

Al grito de ‘fuera Peña y abajo el gasolinazo’, la turba de manifestantes afirmaron que los actos de repudio en contra del Gobierno Federal continuarán, mientras tanto no den marcha atrás con lo que consideran una medida o ley arbitraria, la que continuará afectando a la población los días 4 y 18 de febrero, que han sido anunciado para realizarse otro aumento más a los hidrocarburos y la total liberación de sus precios; es decir, se venderá al precio que se les pegue la gana a los propietarios de gasolineras. ¡Así de ese pelo!

Comentando otras cosas, el gobernador Manuel Velasco Coello inauguró varias calles pavimentadas con concreto hidráulico en el municipio de San Fernando, añadiendo que en este año va echarle ‘toda la carne al asador’ para pavimentar lo más que se pueda las calles de todas las regiones de la entidad.

Entusiasmado por el cariño que le sigue demostrando la gente de los municipios a donde llega, dijo: “vamos a seguir trabajando cerca de la gente, construyendo más obras que lleguen directamente a sus barrios, colonias y comunidades”; en esta ocasión para rehabilitar las calles y avenidas de San Fernando, se hizo una inversión superior a los cuatro millones de pesos.

Por instrucciones del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, se continúa con la capacitación ciudadana, señalando que en los últimos cuatro años se ha intensificado el programa de capacitación para que más población aproveche la oportunidad gratuita que se brinda y que el nuevo sistema penal cumpla con los principios para los que fue creado.

Desde el Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a los Ayuntamientos para que hagan uso adecuado y racionado de sus recursos públicos, de tal manera que puedan evitar deudas futuras, que les generen problemas de gobernabilidad.

Como quien dice,’ sobre aviso no hay engaño’, así es que los Alcaldes tendrán que poner sus barbas a remojar y portarse derechitos con el manejo de los dineros del pueblo, para lo cual deberán hacer buenas planeaciones administrativas y de obra pública, ya que de hacerlo mal pueden colapsar y fragmentar la gobernabilidad en sus municipios.

Por otro lado, el senador Luis Armando Melgar, al tener una reunión con ciudadanos líderes en Tuxtla Gutiérrez, les habló sobre la crisis actual que está afectando a todo mundo, por lo que les pidió que hoy más que nunca, se deben hacer bien las cosas, con honestidad y transparencia.

Finalizó diciendo: “es tiempo de unir esfuerzos como sociedad y trabajar por un bien común, ya basta de mentiras y falsas promesas, las circunstancias sociales hoy nos obligan a actuar con honestidad, sólo así podremos salir adelante”.

En otro orden de ideas, conforme pasan los días y no obstante el ambiente caliente que está viviendo el país, los movimientos del ajedrez político para el 2018 siguen dándose ‘bajo el agua’; al menos en Chiapas los ‘caballos’ que participarán en ese hándicap siguen poniéndose nerviosos y se mueven sin tener la certeza de que serán escogidos para la gran carrera.

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017