COMENTARIO ZETA

Carlos Z. Cadena

En Chiapas Habrá Reelección de Alcaldes y Cuatro Periodos Para Diputados Locales.

Un boletín del Congreso del Estado, señala que en la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, avalada y aprobada por la LXVI Legislatura del Congreso local, se establece que Alcaldes, Regidores, Síndicos y Diputados podrán reelegirse, estos últimos hasta para cuatro periodos consecutivos, o sea, 12 años consecutivos, dos sexenios, dos Gobernadores y dos Presidentes de la República, y a lo mejor en esos 12 años ya ganó el campeonato el Cruz Azul… imagínese otra vez a Neftalí Del Toro reelegirse después que tiene a la ciudad llena de baches, a Muñoz Campero que no hizo nada en su curul, así como a Rubén Peñaloza, Isabel Villers…como para morirse de risa y recordar que en vez de ganar diputaciones, perdimos una con la redistritación.

En el documento de cuenta de la reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en lo que respecta al tema de la reelección, establece que la planeación en los Gobiernos es necesaria para el desarrollo de las obras proyectos en la comunidad. Sin embargo, al inicio de un nuevo periodo, los miembros de los Ayuntamientos Municipales, las Diputadas y Diputados habitualmente desarrollan los planes que presentan en sus campañas, dejando de lado el seguimiento de los gobernantes salientes. En esta tesitura se incorpora el texto constitucional, la posibilidad de que éstos puedan ser reelectos en los términos propuestos para darle seguimiento a los proyectos que no puedan culminarse en un solo periodo. (Sic, Boletín Oficial)

Y es que en la reforma, su artículo 28 señala que la elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado podrá ser hasta por cuatro periodos, asimismo, los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos podrán ser electos por un periodo adicional. El documento aclara que en ambos supuestos, la postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos de coalición, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Así las cosas.

Valores Familiares son Parte de Nuestra Cultura en Chiapas.

En Chiapas se fomentan los valores familiares porque son parte de nuestra cultura y los eslabones de la unidad. Por ello, en esta administración de Manuel Velasco Coello se promueve la sana convivencia para fortalecer a la familia, sus costumbres y tradiciones porque con ello se vigoriza la cohesión social y a la misma sociedad.

A eso se deben la creación de nuevos espacios recreativos, deportivos, canchas -así como la remodelación y modernización de obras de este tipo- para fomentar la sana convivencia, el trabajo en equipo y para mantener lejos de la violencia a los chiapanecos, principalmente a la niñez y juventud.

El Gobierno Estatal ha creado programas que tienen como finalidad fomenta la sana convivencia familiar y mantener lejos a la niñez y juventud de la violencia. Así es como se puede evitar tragedias que enlutasen familias, comunidades y hasta naciones.

Sabines y Salazar, Personas no Gratas en Campaña Electorera.

Salazar y Sabines andan desatados en Chiapas. Lo que no se observaba en otros sexenios que exgobernadores hicieran política electorera, en un gobierno que le faltan dos años para terminar, como es el de Manuel Velasco. Siempre los exgobernadores eran respetuosos de la política estatal en turno, sin embargo, ahora se perdió esa regla no escrita. Salazar y Sabines muy alocados y ante un pueblo sufrido de vejaciones y saqueos de las arcas estatales, lo inmediato es que sean declarados “personas Non Gratas”. Lo imperdonable es que en los primeros años de este sexenio, ambos habían hecho de Chiapas una arena de box y lucha con sus afanes protagónicos de la venganza política, por la carceleada del Sabinato que jamás lo olvidará el Pabliato. Hoy, los dos son los que más andan movidos en la entidad con el fantasma electoral, donde Pablo Salazar, lo hace en persona, como ocurrió este miércoles por la noche en Tapachula, cuando fue recibido por gente del PT, que dirige Sonia Catalina Álvarez y Celia Robledo. Aunque ha ido a otros municipios, cuidando de no ser visto porque lo pueden reconocer los presos del cefereso de Huixtla, en donde pasó un buen rato debido a la mala administración de su sexenio.

SEDENA y Chiapas trabajan por la seguridad de Frontera Sur.- En la capital del país hubo reunión de primera línea entre el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y el procurador de Justicia Raciel López Salazar, con el objetivo de continuar trabajando en coordinación Federación y Estado, este miércoles, ambos funcionarios se reunieron para consolidar estrategias y apoyos entre las instituciones mencionadas. En este encuentro, el titular de la SEDENA reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con Chiapas, así como la importancia de esta región para la seguridad nacional. Por su parte, el Procurador agradeció el respaldo de la Defensa Nacional, institución que ha acompañado a la entidad permanentemente en los rubros de seguridad y protección civil, por lo que reiteró el reconocimiento a las mujeres y los hombres que día a día dan su vida por el país.

Rapiditas.- Durante su visita por la región de los Altos, el gobernador Manuel Velasco anunció la próxima inauguración del Centro de Salud de Huixtán en beneficio a la población de este municipio indígena. En ese marco, destacó que dicha obra ya opera en una primera etapa, responde a una demanda añeja y busca fortalecer los servicios médicos de calidad para las familias de este municipio. Velasco Coello manifestó que acercar los servicios médicos a todas las comunidades es una de las tareas más imperantes de su Gobierno, por lo que se impulsa la infraestructura hospitalaria para que la gente no tenga que desplazarse a otros municipios para recibir atención médica…El Consejo Regulador de Marca Chiapas otorgó el distintivo México Chiapas Original a la “Fiesta Grande de Chiapa de Corzo”, por ser una celebración que refleja los orígenes de esta ciudad, registrada como la primera fundada en Chiapas por los españoles en el año 1528. En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de Economía, Ovidio Cortazar Ramos destacó la importancia de Chiapa de Corzo por sus tradiciones culturales y gastronómicas, como es esta festividad llena de cultura e historia que se ha convertido en gran atracción para el turismo local, nacional e internacional…El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, hizo un llamado a los Ayuntamientos para hacer un uso adecuado y racionado de sus recursos públicos, de tal manera que puedan evitar deudas futuras, que les generen problemas de gobernabilidad. Y es que ante la situación actual, es de suma importancia que los Ayuntamientos orienten bien su gasto público, con una correcta planeación, sobre todo en el tema de la obra pública municipal pues una mala planeación administrativa y de obra pública puede colapsar y fragmentar la gobernabilidad en sus municipios….Se calienta el ambiente otra vez en el PRI nacional, el gasolinazo también está asfixiando al dirigente Enrique Ochoa Reza. El nombre de Emilio Gamboa Patrón, se menciona para que maneje la sucesión Presidencial en el PRI. Problema en puerta y tormenta eléctrica también. Si eso sucede habrá otro coletazo que rebotará en Chiapas, en el PRI chiapaneco, pues. Dixe.

PD: En representación del gobernador Velasco, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, dio la bienvenida al Vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros, quien este lunes recibió el mando de la Décimo Cuarta Zona Naval de la Secretaría de Marina-Armada de México, con sede en Puerto Chiapas.

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017