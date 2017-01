OPINIÓN PÚBLICA

Inconformes Contra Trump

Gonzalo Egremy

*La toma de protesta de Donald Trump hoy como presidente de los EU no estará exenta de manifestaciones de inconformidad en ciudades gringas.

*Académicos observan que EPN no tiene el liderazgo natural para hacer frente a los embates de Trump en contra de México.

Hoy toma posesión Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos, y en varios países hay temor por las amenazas que ha expresado.

Su arribo a Washington está siendo visto con mucha desconfianza por grupos de Poder internacional, porque podría, advierten, desatar confrontaciones bélicas de alcance y resultados fatales incalculables.

A nuestro país no le ha ido nada bien desde que fue “invitado” a Los Pinos cuando era candidato, y muchos menos después de haber ganado las elecciones (pero perdió el voto popular con casi 3 millones de sufragios).

Su amenaza de construir un muro a lo largo de toda la frontera norte de México con los EU, así como de expulsar de tierras gringas a millones de connacionales y de otras nacionalidades, además de revisar y quizá cancelar el Tratado de Libre Comercio, ha hundido nuestra moneda frente al Dólar.

Pero no sólo en México y otros están a la expectativa de sus advertencias, sino que en varias ciudades de allá mismo (EU), miles de personas se preparan para manifestarse hoy en su contra.

Washington, Los Angeles, Nueva York y Chicago, según informes de medios internacionales, son las principales ciudades en donde miles de personas se manifestarán hoy en contra de las políticas en materia de migración y de salud anunciadas por Donald Trump; un día después (mañana sábado) habrá la “Marcha de la Mujer” con los mismos objetivos.

Cientos de organizaciones defensoras de los Derechos de los Migrantes han anunciado “Una Gran Avalancha” de protestas por muchas ciudades de los Estados Unidos para demostrar rechazo a Trump.

En tanto que aquí en México, académicos y analistas, difundieron que “es lamentable que el presidente Enrique Peña Nieto, no sea el líder natural que México requiere para enfrentar a un impulsivo Donald Trump”.

Agregaron que al país le urge un líder que tenga el respaldo de todos los mexicanos; que sea nacionalista, patriótico, que ame profundamente a México, que rescate la dignidad de los connacionales y que tenga la capacidad de cambiar el modelo económico para enfrentar las amenazas de Trump.

Como nunca en la historia de los Estados Unidos, al menos en el último siglo, un titular de la Casa Blanca había sido tan repudiado y rechazado no solo por miles de ciudadanos estadounidenses, sino por otros países, ¿no cree usted?

Bisbiseo

La República de Cuba es el ejemplo de cómo resistir, no cuatro años que es el periodo que estará Donald Trump en Washington (aunque existen publicaciones que indican que será menos tiempo), sino ¡55 años! de bloqueo comercial, económico y financiero//Si Trump sigue presionando para que empresas gringas dejen de invertir en México, aquí ya no debemos comprarle nada “que huela a gringo”, y aprovechar la oportunidad de exportar e importar con China y con otros países “castigados por la política de Trump”//En tanto aquí continúan las protestas en contra del gasolinazo. En Cacahoatán varios grupos de campesinos bloquearon la carretera hacia Unión Juárez//El Edil, como siempre, nada hizo//En Tuxtla Chico también se manifestaron ayer diversos grupos de labriegos en exigencia de que el alcalde Juan Carlos Orellana, y la Secretaría del Campo que dirige José Antonio Aguilar Bodegas, cumplan las promesas de la entrega de fertilizante//Por órdenes del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado, desde el martes fue removido de la Sala Civil de este Distrito Judicial de Tapachula, el magistrado Efrén Antonio Meneses Espinoza y enviado a la Segunda Sala Civil en Tuxtla Gutiérrez, en tanto que la Sala Civil de Tapachula llegó con nombramiento en mano, el magistrado tapachulteco Luis Guillén Guillén//Salud

Esta nota fue publicada el día: 20, enero, 2017